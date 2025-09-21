Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluții comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, referindu-se și la România.

Dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi și spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România”, a declarat Zelenski, citat de News.ro.

”Cred că este corect să discutăm despre o soluție comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit – noi doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor, vineri, potrivit Interfax Ucraina.



El a arătat că Polonia ar urma să doboare drone, la rândul său, dar ar putea fi inclusă și România.

”Și, în mod similar, Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei și spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România; nu ne bazăm pe alții”, a adăugat președintele.

După ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, ministrul de Externe Radoslaw Sikorski a propus un no-fly zone deasupra Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a exclus varianta.

România "mai degrabă" nu susține instituirea unei zone "no-fly" deasupra Ucrainei, a declarat luni seara la Antena 3 CNN președintele Nicușor Dan, adăugând că, în funcție de evoluția lucrurilor, autoritățile de la București și-ar putea reconsidera poziția.

"Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict", a precizat Nicușor Dan, întrebat de reacția României la propunerea Poloniei de a institui o zonă "no-fly".









