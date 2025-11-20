Ziarul britanic evidențiază evoluția Spaniei de la sfârșitul dictaturii, dar subliniază și cele mai presante dificultăți cu care se confruntă țara în prezent, scrie „20 Minutos” (Spania).

Joi, 20 noiembrie, se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Francisco Franco și, odată cu aceasta, sfârșitul dictaturii militare care condusese Spania de la sfârșitul Războiului Civil din 1939. Țara, până atunci în mare parte ancorată în trecut și izolată politic de restul lumii, avea să înceapă în anii următori un proces de tranziție democratică și modernizare.

Pentru a marca această aniversare, ziarul britanic „The Times” analizează într-o rubrică de opinie transformarea prin care a trecut Spania în ultimii 50 de ani. Un proces, în opinia ziarului, cu mari beneficii, dar și cu unele deficiențe și probleme nerezolvate.

Printre punctele pozitive, „The Times” evidențiază faptul că sfârșitul dictaturii a scos Spania din ostracismul marcat de „izolarea sa politică, economia sa predominant agrară, declinul urban și represiunea politică”, inițiind o înflorire economică foarte rapidă care a avut un impact foarte pozitiv asupra nivelului de trai și a speranței de viață a spaniolilor, care erau foarte scăzute în comparație cu statele europene moderne.

Ziarul britanic subliniază munca depusă de instituțiile spaniole (punând în valoare imaginea regelui Juan Carlos I) în depășirea confruntării ideologice și religioase „care a caracterizat regimul franchist” pentru a arăta lumii ”o cultură sigură pe sine” și a culmina astfel integrarea sa în lumea occidentală modernă după 40 de ani de dictatură.

Totuși, potrivit publicației „The Times”, nu totul a fost roz în Spania de la sfârșitul dictaturii. Ziarul britanic prezintă contrastul dintre progresul social și economic rapid din ultima jumătate de secol și „dificultățile economice grave cu care se confruntă tinerii săi”. Publicația prezintă Spania ca pe o țară cu o rată a natalității în scădere drastică (abia 1,2 copii per cuplu, una dintre cele mai scăzute din lume) și care, „la fel ca Marea Britanie, este împotmolită într-o criză severă și prost gestionată de locuințe, construind doar o mică parte din locuințele noi de care are nevoie în fiecare an”.

„The Times” subliniază și „un viraj populist deranjant” în politica spaniolă, „mai întâi cu partidul de extrema stângă Podemos și apoi cu ascensiunea partidului populist de extrema dreaptă Vox”. Publicația britanică menționează și creșterea populației de imigranți la 19% din totalul țării.

În plus, „The Times” subliniază că descentralizarea puterii către guvernele regionale „s-a dovedit a fi uneori un obstacol”, indicând în special „răspunsul lent al guvernelor regionale” la furtuna catastrofală Dana din Valencia de anul trecut, precum și „încercarea neconstituțională” a autorităților catalane de a declara unilateral independența, „una dintre cele mai extraordinare crize din istoria europeană recentă”.

În cele din urmă, ziarul britanic remarcă „atmosfera de corupție care a umbrit viața politică națională”, subliniind acuzațiile care „l-au vizat pe prim-ministrul Pedro Sánchez în ultimii șapte ani”.

Totuși, aceste deficiențe, conchide „The Times”, „nu ar trebui să eclipseze transformarea remarcabilă pe care a suferit-o Spania de la renașterea sa democratică”, subliniind „îmbunătățirile enorme ale nivelului de trai și ale libertății culturale”. „Spania s-a eliberat de liderul autoritar de 50 de ani, iar beneficiile sunt clare”, mai punctează articolul din „The Times”.

Sursa: Rador Radio România