Europa nu ar trebui să reacționeze în mod isteric la incursiunile dronelor, a declarat Alexandr Burilkov, director adjunct de cercetare la think tank-ul slovac Globsec GeoTech Center, într-un interviu acordat „Euronews” (Italia).

În ultimele săptămâni, au fost raportate incidente în Polonia, Danemarca, România și Estonia. În Polonia, zeci de drone au încălcat spațiul aerian național. În Danemarca, aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unui incident cu drone.

Marți, ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a declarat reporterilor că Europa nu ar trebui să intre în panică. „Aceste incidente s-au întâmplat adesea în timpul Războiului Rece, dar războiul nu a reînceput niciodată. Este crucial să menținem claritatea și pragmatismul”, a spus Burilkov. „Dar trebuie să fim pregătiți, fără a ignora o posibilă amenințare”.

Burilkov a explicat că amenințarea actuală nu este la fel de gravă ca în timpul Războiului Rece. „Pe atunci, incidentele în locații geografice sensibile erau frecvente, când bombardierele nucleare sovietice treceau, de exemplu, în zona de apărare aeriană a Alaskăi”, a remarcat Burilkov. „Accidente de tot felul au avut loc în acea perioadă, fără ca acestea să ducă vreodată la un război între puterile nucleare. Și ar trebui să ne amintim cu adevărat de asta”, a spus Burilkov.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus înființarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului comunitar pentru a detecta și distruge dronele suspecte care rătăcesc pe teritoriul european. Inițiativa a reunit zece țări membre: Bulgaria, Danemarca, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Finlanda, cu participarea Ucrainei, țara cu cele mai avansate capabilități de drone. NATO s-a alăturat, de asemenea, inițiativei, ceea ce, potrivit lui Burilkov, este de înțeles, având în vedere că alianța este în urma Rusiei și Ucrainei în producția de drone. „Rușii au avantajul unei industrii mari, în timp ce ucrainenii au propriul ecosistem de inovare Brave-1, care este mai flexibil decât cel rusesc. Dar ambele sunt înaintea Europei”.

Europa trebuie să ia în considerare dezvoltarea rapidă a industriei dronelor și problema producției de masă. „Dronele sunt mici și ușor de produs. Dacă vrei să modernizezi un tanc, durează ani de zile. O dronă, pe de altă parte, este adesea imprimată 3D și este foarte ușor să dezvolți versiuni mai bune”, ceea ce reprezintă o problemă, deoarece întreaga industrie evoluează foarte rapid, a explicat Burilkov.

Cealaltă problemă este cea a capacității de producție. Utilizarea dronelor în conflictul din Ucraina este enormă, există mii. „Nu avem încă o capacitate de producție mare și de aceea trebuie să producem la scară largă, suficient pentru a face cu adevărat o diferență”.

Expertul a adăugat că Europa trebuie să creeze capacități flexibile: „Nu are sens să cumpărăm cele mai bune drone acum; nu știm dacă vor mai fi eficiente peste câțiva ani. Trebuie să dezvoltăm capacitatea de producție pentru a crește producția atunci când este nevoie și, între timp, să investim în inovație. Nu ar trebui să ne angajăm într-un sistem care ar putea deveni ineficient în timp”.

Burilkov a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea dronelor trebuie integrată cu capacitățile militare tradiționale. „Dronele trebuie integrate în alte capacități, altfel vom ajunge să avem o forță militară fragilă, deoarece îi lipsesc celelalte capacități necesare pentru războiul mecanizat”.

Fiecare stat membru al Uniunii Europene are politici diferite privind neutralizarea dronelor, iar acest lucru reprezintă o altă provocare. „În Germania, antrenamentul militar este perturbat în mod regulat de drone. Dacă se întâmplă într-o zonă populată, așa cum s-a întâmplat în cazul intruziunilor aeroportuare din Danemarca, nici măcar nu poți trage fără a risca daune colaterale”.

Europa poate învăța, de asemenea, din incidentul din Polonia de la începutul lunii septembrie, când cel puțin 19 drone, probabil rusești, au traversat spațiul aerian polonez. Unele au fost doborâte de avioane militare, altele s-au prăbușit din cauza epuizării combustibilului. „Polonezii au ajuns să folosească avioane de luptă pentru a le doborî, ceea ce înseamnă rachete aer-aer scumpe. Se pare că una dintre rachete și-a ratat ținta și s-a prăbușit într-o zonă populată, ceea ce nu este ideal. Va fi dificil să se dezvolte o politică unificată anti-drone în întregul bloc”.

Comisia Europeană a părut reticentă în a implica Slovacia și Ungaria, două țări est-europene cu legături strânse cu Rusia, în inițiativa privind zidul anti-drone.

Potrivit lui Burilkov, există o divergență între politica externă a Ungariei, cu legături cu Rusia și China, și politica sa de securitate, care este mai apropiată de Occident. „Guvernul ungar achiziționează doar sisteme militare europene. Acest lucru a atras industria europeană de apărare în țară”, a explicat Burilkov. „Rheinmetall produce tancuri Leopard în Ungaria și intenționează, de asemenea, să dezvolte acolo sistemul mobil de artilerie RCH-155. Deși politica externă a Budapestei nu este întotdeauna sincronizată cu restul blocului, când vine vorba de securitate, maghiarii au o contribuție semnificativă”. Potrivit lui Burilkov, armata maghiară are capacități bune și ar putea contribui semnificativ la apărarea flancului estic în caz de conflict.

