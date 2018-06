De câțiva ani, frații Zlatov au pus picioare două afaceri. Ambii sunt apicultori renumiți, iar acum au de gând să își unească eforturile - să-și construiască propriul laborator, să-și întărească pozițiile pe piața internă și chiar să exporte miere.

Ca să-și modernizeze afacerile, au apelat la programul „Pare 1+1”. Au beneficiat însă și de ajutor din partea USAID la procurarea stupilor pe verticală.





Dacă în timpul verii, în satele din Moldova roiesc muștele din cauza gunoiului aruncat la nimereală, la Bașcalia sunt numai flori, iar albinele sunt „la ele acasă”. Nici o floare din localitate nu rămâne nepolenizată.

„Nu vă panicați, albinele nu vă fac nici un rău”, ne liniștește Mihai, unul din apicultori, în timp ce câteva zburătoare vărgate roiau în jurul nostru.

Miere de Bașcalia / FOTO: Report.md

Mihai, un tânăr de 27 de ani și fratele său, Tudor, de 31 ani – sunt apicultori renumiți la Bașacalia, localitate vestită prin numărul mare de apicultori, dar și pentru calitatea aurului dulce produs de albinele „originare din sudul țării”. Le cunosc toate secretele și au devenit „medicii de familie” ai acestor insecte.

Mihai și Tudor, tinerii apicultori de la Bașcalia / FOTO: Report.md

Apiculturi de viță veche

Bunelul lor, Mihai, a fost apicultor vestit la Bașcalia. „Avem stupi din 1950. Am cinci stupi de pe vremea colhozurilor. Vreau să fac un muzeu. Acesta e primul stup în formă orizontală. Practic, am moștenit totul de la bunel, inclusiv numele”, spune mândru Mihai.

Stupul vechi, moștenit de la bunelul apicultor / FOTO: Report.md

Afacere dezvoltată cu bani câștigați în afara țăriiTânărul apicultor a gustat pâinea străinătății încă din adolescență. Când părinții săi erau în Italia, la muncă, acesta a decis să își câștige singur banii și să își dezvolte o afacere. Mihai are studii în domeniul administrării afacerii, cunoștințe care îl ajută în gestionarea businesului.

„Din 2010, am început să mă ocup profesionist cu această afacere. La început era o pasiune. Aveam vreo 10 stupi pentru familie. La 17 ani, am plecat în Italia la munci sezoniere – să-mi fac bani de buzunar. Am investit în această afacere banii munciți de mine. Studiile, de asemenea, le-am achitat din banii mei. Am lucrat ajutor de bucătar pe malul mării”, spune bărbatul mândru că nu a stat să cerșească bani de la părinți, însă ochii stau ațintiți spre cer, ca să vadă când apune soare.

Atunci e momentul să mergem în pădure, să vizităm albinele. Spre seară, albinele vin acasă de la muncă și se aciuează în stupi, fără ca cineva să le încurce atunci când aduc pe lăbuțe polenul lipicios.

FOTO: Report.md

Le adapă cu apă de izvor

Ajungem într-o poiană din apropierea unei păduri. Albinele lucrează, chiar dacă e sfârșitul zilei. S-au adunat la gura stupului și își fac loc pentru a proteja regina. Pentru a nu le speria și agita, Tudor, celălalt apicultor, le împroașcă ușor cu fum din plante medicinale, pentru a le calma.

„Parcă miroase a tămâie. Vedeți regina? De obicei, regina trebuie să aibă dimensiuni cuprinse între 1,8 cm până la 2 cm. Dacă e mai mică, e problemă, dacă e mai mare, de asemenea. Sunt niște standarde care trebuie respectate. În apicultură, în fiecare an e diferit. Totul depinde de vreme. De exemplu, în acest an înflorirea salcâmului a durat o perioadă foarte scurtă, deoarece a fost cald”, ne-a spus Tudor.

Ne povestește atent fiecare amănunt ca și cum ne-ar face un training în aer liber. Albinele beau apă, iar alături de borcanele cu lichid, stăpânii le pun și sare iodată. Sunt alintate de cei doi tineri. „Albinele nu rămân fără apă. Le pun apă din izvor. E mult mai bună. Aici, când înfloresc salcâmii, este foarte frumos”, ne-a spus Tudor.



FOTO: Report.md

Concurență europenilor

Cei doi frați vor să-și dezvolte separat afacerile, dar se ajută reciproc. Au și un obiectiv comun – să-și creeze propriul laborator, unde mierea și produsele apicole să fie analizate ca să corespundă standardelor de calitate. După aceasta, vor ca mierea lor „să treacă frontiera” și să ajungă pe masa europenilor, acolo unde elixirul zeilor, așa cum este denumit produsul apicol, este mult mai apreciat.

„Am văzut în Italia un laborator-model, la un apicultor dintr-o zonă muntoasă. Cu 50 de stupi, el are deja propriul laborator. E vorba de cultura consumului de miere. Noi nu ne oprim aici. Eu mi-am propus să educăm și societatea cum să consume mierea. La noi mierea se folosește foarte puțin. În Germania, de exemplu, consumul e de 7 kg per cap de locuitor. În Moldova, oamenii cumpără miere doar când tușesc și îi doare gâtul”, ne-a spus zâmbind Tudor.

FOTO: Report.md

Pentru a-și promova produsele apicole, dar și pentru a educa cetățenii în privința utilizării mierii, Mihai spune că participă la multe evenimente specializate.

„Mergem la toate expozițiile nu numai în domeniul apicol, dar și la cele care țin de alimentație, nutriție, pentru a le vorbi oamenilor despre beneficiile mierii. De exemplu, mierea de sulfine este foarte bună”, ne-a spus Mihai.



Apicultorul îi arată regina reporterului / FOTO: Report.md

Tudor: „Adevăratul lider, formează lideri”

Frații Zlatov au ajutoare, mai ales când e nevoie să extragă mierea. Le sare în ajutor doi tineri: unul care lucrează deja de un an la ei - este vorba de Sergiu Gavrilenco. „Este un lucru curat care te calmează”, spune tânărul, care își îndreaptă timid privirea spre o floare, căutând parcă cu urechea zumzetul unei albine.

Frații Zlatov ajută și alți tineri să înțeleagă tainele albinăritului / FOTO: Report.md

Un alt ajutor venit în familia Zlatov este un student care e hotărât să fure din această meserie și să își dezvolte și el o afacere în domeniul apiculturii. Oleg Balmuș din satul Congazcic, Comrat,este student la școala de meserii din Bubuieci. În timpul verii vine la stagiere la frații Zlatov.

„Apicultura este o pasiune și nu vreau să mă opresc. Îmi place acest domeniu, deși nu fac parte dintr-o dinastie de apicultori. După absolvirea școlii, vreau să dezvolt o prisacă”, spune încrezător studentul.Tudor spune că împărtășesc cu plăcere secretele meseriei de apicultor celor care vor să o înțeleagă. „Adevăratul lider, formează lideri”, spune tânărul businessman.

FOTO: Report.md

Ajutați de partenerii externi

Ca să-și modernizeze afacerile și să-l întreacă pe bunelul lor, frații Zlatov participă la diferite instruiri la care învață tehnici moderne de îngrijire a albinelor. Dar cum orice idee învățată trebuie aplicată în practică pentru a nu fi uitată, aceasta nu poate să prindă contur fără susținere financiară.

Deoarece ambii au muncit în afara țării, aceștia au aplicat la Programul Pare 1+1, obținând 200 de mii de lei. Banii i-au învestit tot în afacere, cumpărând utilajul necesar pentru prelucrarea mierii. Cu o parte din bani și-au mărit familiile de albine. „Din proiectul Pare 1+1 am cumpărat 200 de stupine și o sută de familii de albine. Ulterior, am cumpărat mașina pentru transportarea stupinelor”, susține Tudor.



Stupine donate de poporul american / FOTO: Report.md

Stupinele verticale ușurează munca apicultorilor

Recent, prisaca familiei Zlatov s-a îmbogățit cu stupi moderni. Cei doi frați au primit stupine verticale, donate de poporul american prin intermediul proiectului Agricultura Performantă în Moldova (APM)al USAID. „Avantajele sunt foarte mari. Am văzut o astfel de experiență în România, apoi la un prieten de la Zaim, Căușeni, care a lucrat în Noua Zeelandă și a venit cu metode noi. Este vorba de eficientizarea timpului, calitatea înaltă a mierii, dar și eficientizarea resurselor umane”, spune Mihai.

FOTO: Report.md

Miere de la sudul Moldovei, pentru italieni

Având prisăci modernizate, frații Zlatov vor să exporte miere și produse apicole în țările Uniunii Europene – o piață unde mierea este apreciată.

„Sper să prindem un contract direct cu parteneri din Italia. Colaborăm cu un apicultor din Italia. Sperăm ca în curând să transmitem încolo un lot de 20 de tone de miere. Oficial, acum nu exportăm. Cereri din Italia avem însă. Vrem să construim un depozit pentru colectarea mierii. Cred că e un proiect pentru primăvara următoare”, spune Tudor.

FOTO: Report.md

Potrivit unui studiu publicat pe site-ul oficial al Parlamentului European, Uniunea Europeană este al doilea cel mai mare producător mondial de miere după China. În fiecare an, aproximativ 600.000 de apicultori și 17 milioane de stupi produc aproximativ 250.000 de tone de miere.

O altă analiză publicată pe site-ul Legislativului arată că principalele țări producătoare de miere în 2015 erau România, Spania și Ungaria. Totuși, UE importă miere pentru a-și acoperi consumul intern, în principal din China.

Lilia Zaharia