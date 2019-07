Ministrul moldovean de interne, Andrei Năstase, l-a acuzat pe fostul procuror general, Eduard Harunjen, și pe fosta șefă interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, de obstrucționarea unei anchete elvețiene împotriva lui Vlad Plahotniuc.

Năstase a spus că a intrat în posesia unei scrisori oficiale care a fost trimisă autorităților de la Chișinău de cele din Elveția, prin care își anunțau intenția de a le transmite informații despre suspiciuni de spălare de bani împotriva fostului lider al PDM din partea procurorilor cantonului Zürich.

Năstase spune că Harunjen și Bețișor ar fi tăinuit scrisoarea și nu ar fi răspuns autorităților elvețiene la timp, până pe 21 iunie, pentru a accepta condițiile de transmitere a informațiilor. „Documentul a fost tăinuit de aceștia și de instituțiile pe care le reprezentau în vederea obstrucționării oricăror anchete penale și internaționale împotriva oligarhului Plahotniuc”, a spus Năstase.

El a cerut Procuraturii Generale să demareze o anchetă internă, precum și să facă demersuri către parlament pentru ridicarea imunității atât a lui Plahotniuc, cât și a altul deputat fugar, Ilan Shor. Cei doi au fugit în străinătate luna trecută când Partidul Democrat a pierdut puterea.

Evitând să menționeze numele lui Plahotniuc, Procuratura Generală confirmă solicitările din partea Elveției, care vizează „tranzacții suspecte cu implicarea persoanelor publice”, dar infirmă, într-un comunicat de presă, declaraţiile ministrului Năstase „cu privire la tăinuirea unor solicitări, venite de la organele de drept din Elveţia, precum şi tergiversarea răspunsului din partea Procuraturii către partea elveţiană”.

„La 3 iunie 2019, Procuratura Generală a recepţionat, prin intermediul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, o scrisoare prin care autorităţile elveţiene informau, sub clauza expresă a păstrării confidenţialităţii, că ar deţine informaţii referitoare la unele tranzacţii suspecte în care ar fi implicate unele persoane publice din Republica Moldova şi oameni de afaceri, solicitând procurorilor să comunice instituţiilor de drept din Elveţia dacă au nevoie de mai multe informaţii pentru a le investiga. A doua zi, Procuratura Generală a Republicii Molodova a răspuns autorităţilor din Elveţia că este gata să coopereze la investigarea acetor tranzacţii.

Ulterior, pe 18 iunie curent, Procuratura Generală a recepţionat a doua scrisoare de la organele de drept din Elveţia, prin care au fost prezentate unele informaţii suplimentare.

Procuratura Generală a expediat neîntârziat respectiva informaţie Procuraturii Anticorupţie, fiind dispusă începerea acţiunilor pe marginea acestui demers. Procuratura Anticorupţie a autorizat la judecătorul de instrucţie ridicarea informaţiei bancare de la instituţiile financiare din Elveţia, a pregătit cererea de comisie rogatorie către autorităţile de drept din Elveţia, iar la această etapă toate documentele sunt în proces de traducere.

Imediat ce vor fi traduse, setul de acte va fi expediat autorităţilor elveţiene, conform demersului şi cu respectarea termenului în care au fost solicitate de către autorităţile competente ale Elveţiei”, se arată în comunicatul citat emis de Procuratură.

A reacționat, contactat de PRO-TV Chișinău, și ex-procurorul general, Eduard Harunjen.

„Adevărul este în felul următor: au fost două scrisori recepționate din Elveția. Prima scrisoare a fost recepționată la 3 iunie și imediat i s-a răspuns că PG este interesată de unele tranzacții pe care aceștia urmau să ni le transmită. A doua scrisoare a fost pe data de 18 iunie în care deja se conținea informație despre tranzacții. Această scrisoare a fost expediată la Procuratura Anticorupție. Nu s-a tăinuit absolut nimic și în genere...

Reporter: - Păi când v-am cerut o reacție data trecută nu ne-ați spus că nu ați primit nicio scrisoare?

Eduard Harunjen: „Nu. Eu v-am spus că eu personal nu am primit nicio scrisoare și aceasta este adevărat, fiindcă nu procurorul general primește scrisorile. Eu când am auzit astăzi de ce sunt învinuit, am fost nevoit să sun colegii și să mă informez”.

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a mai menționat luni că, după ce va fi dat în urmărire internațională, colegii săi vor duce la îndeplinire mandatul de aducere a lui Plahotniuc în fața justiției: „Îl vom aduce acasă! Nici el nu cunoaște cât de curând se va întâmpla acest lucru. (...) Vom fi sprijiniți în toate cazurile transfrontaliere. După ce procurorii independenți ai Republicii Moldova vor face ceea ce trebuie de făcut, după ce toate procedurile legale vor fi respectate, după ce va fi dat în urmărire internațională, colegii mei de la MAI vor duce la îndeplinire mandatul de aducere a lui Plahotniuc Vladimir în fața justiției”, a conchis Năstase.