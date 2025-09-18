Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an, relatează IPN.md.

În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău spune că centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a tratatului.

"Centrul Cultural Rus din Chișinău își va sista activitatea odată cu încetarea efectelor juridice ale Acordului respectiv. Până la finalizarea procedurii de denunțare, Ministerul Afacerilor Externe nu comentează informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la activitatea Centrului”, se arată într-un răspuns al instituției pentru IPN.



Ministerul atrage atenția asupra faptului că evenimentele și proiectele promovate de Centrul Cultural Rus, inclusiv cele privind admiterea la studii în Federația Rusă, "nu reprezintă poziția sau susținerea oficială a autorităților Republicii Moldova".

