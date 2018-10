15 jurnaliști din Republica Moldova vor fi specializați în tehnici și instrumente multimedia de story-telling, pentru susținerea jurnalismului independent și profesionist, a combaterii dezinformării și propagandei anti-occidentale.

Aceștia vor avea ocazia să câștige o vizită de studiu la București și vor publica timp de 6 luni pe platforma online www.report.md o campanie de story-telling anti-propagandă.

EURACTIV România și reprezentanța în Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene (CRPE - R. Moldova) lansează astăzi (31 octombrie 2018) proiectul „DGcademy - Facts, not Fake. Instrumente pentru jurnaliștii moldoveni pentru combaterea dezinformării și propagandei”.

Proiectul e structurat în cinci etape:

Concurs de selecție a 15 jurnaliști din Republica Moldova

Un seminar de pregătire pentru cei 15 jurnaliști (Chișinău)

Concurs de materiale jurnalistice profesioniste, pentru susținerea jurnalismului independent, combaterea propagandei și dezinformării anti-occidentale, pentru participanții la seminar (doar 5 selectați din cei 15)

Vizită de studiu la București pentru cei 5 jurnaliști din Republica Moldova

Campanie de story-telling

Organizatorii așteaptă aplicații din partea oricărui jurnalist din Republica Moldova interesat să publice materiale profesioniste, pentru susținerea jurnalismului independent, a combaterii dezinformării și propagandei anti-occidentale.

Aplicațiile trebuie transmise până la data de 18 decembrie 2018 la adresa de mail redactie[at]report.md și vor conține:

un CV

un articol publicat într-un domeniu relevant subiectului programului.

Un juriu independent va nota aplicațiile și 15 jurnaliști vor fi selectați pentru a participa la seminarul de pregătire organizat în Chișinău. Toate costurile legate de participarea jurnaliștilor vor fi acoperite din bugetul proiectului.

Participanții vor avea ocazia ca la finalul seminarului să dezvolte un material specializat pentru oportunitatea de a câștiga o vizită de studiu la București și de a publica pe www.report.md.

Proiectul DGcademy - Facts, not Fake. Tools for Moldovan journalists to combat disinformation and propaganda, finanțat de National Endowment for Democracy (NED), urmărește susținerea libertății presei în Republica Moldova.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: