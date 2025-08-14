Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind privată, totodată, de dreptul de a exercita funcții în partide politice sau activități financiare și contabile pentru o perioadă de 5 ani.

Într-un comunicat de presă, judecătoria Centru susține că ea este acuzată că, în perioada 2021–2022, a introdus în țară sume ilicite de peste 100 000 dolari SUA și a acceptat, în complicitate, finanțarea ilegală a partidului în valoare de peste 40 de milioane de lei, potrivit farafiltre.eu.

Banii au fost folosiți pentru campanii electorale, proteste plătite și alte acțiuni de promovare a intereselor politice. Mai exact, inculpata a introdus în Republica Moldova mijloace bănești ilicite în valoare de 21 000 dolari SUA, prin curse organizate în Ucraina, alături de alte persoane afiliate partidului.

Pentru a deghiza proveniența acestor resurse, a instruit președinții oficiilor teritoriale să întocmească donații fictive, cu scopul atribuirii unui caracter legal sumelor provenite din surse ilegale. Ulterior, în perioada ianuarie – noiembrie 2022, aceasta a acceptat, în complicitate, finanțarea ilegală a partidului politic în sumă totală de 40 535 897,68 lei, bani care au fost integrați în activitatea formațiunii, în vederea promovării intereselor acesteia și a acaparării puterii în stat.

Tot în acest scop, în luna februarie 2022, inculpata a efectuat alte trei curse în Ucraina și România, prin care a fost introdusă o sumă suplimentară de 84 000 dolari SUA. În perioada august – octombrie 2022, a organizat racolarea și remunerarea participanților la protestele desfășurate în fața instituțiilor publice din Chișinău, aceștia fiind plătiți cu sume între 300 și 400 lei, iar transportul lor centralizat fiind asigurat.

