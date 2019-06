Curtea Constituțională din R. Moldova a decis duminică suspendarea președintelui Igor Dodon, constatarea interimatului funcției și preluarea funcției de șef al statului de către Pavel Filip, care ar fi și premier interimar.

UPDATE

12:30 Miting al PDM în centrul Capitalei, la care participă și Vlad Plahotniuc și Pavel Filip. Noaptea trecută, în fața mai multor instituții ale statului activiștii PDM au montat corturi.

Detalii, pe Report.md.





12:14 Klaus Iohannis face un ”apel ferm” la calm și reținere.

12:02 Maia Sandu s-a adresat forțelor de ordine:

„În calitatea mea de prim-ministru al Republicii Moldova, mă adresez polițiștilor, carabinierilor, instituțiilor penitenciare, trupelor speciale. Ieri a fost aleasă o nouă conducere a Parlamentului și învestit un nou Guvern care trebuie să intre în funcție și să scoată țara din criza politică”.

„Guvernul investit ieri reprezintă puterea legitimă a Republicii Moldova, este susținut de majoritatea cetățenilor țării și de prietenii noștri de peste hotare. Guvernul își va îndeplini atribuțiile și acest lucru trebuie să se întâmple democratic și pașnic. Vă solicit să nu vă implicați în blocarea instituțiilor de stat. Corturile puse ieri și astăzi sunt dovada faptului că Partidul Democrat vrea să folosească structurile de forță pentru a arunca țara în haos ca să protejeze un singur om – pe Plahotniuc. Ei nu vor să asigure tranziția pașnică a puterii.

Ordinele pe care le dă acum Plahotniuc sunt ilegale. Domnule Cavcaliuc, Pânzari, Echimov, nu îndepliniți ordinele ilegale ale lui Plahotniuc! Nu puneți în primejdie viața cetățenilor noștri pentru un om care și-a ieșit din minți.Mă adresez tuturor celor din Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Departamentul trupelor de carabinieri, Biroul migrație și azil, Serviciul tehnologii informationale, Serviciul protecție internă și anticorupție, Serviciul dirijare operațională și inspectare, dumneavoastră aveți datoria să respectați legea și să protejați țara.

Noi nu am venit să ne răzbunăm! NU am venit pentru răfuieli politice! Noi am venit să facem dreptate pentru toți și să punem legea în capul mesei.Noi vă garantăm că nimeni nu va avea de suferit. Locurile dvs de muncă sunt în siguranță. Mai presus de obligația de a respecta ordinele superiorilor este datoria dvs de a respecta legea.

Ordinele superiorilor sunt ilegale astăzi! Datoria voastră însă rămâne aceeași – să protejați cetățenii.Dvs sunteți oameni demni! Și știți că atunci când pierzi puterea politică trebuie să te retragi demn, nu să folosești forța pentru a menține puterea și a folosi cetățenii ca scut. Asigurați eliberarea instituțiilor de stat pentru ca noul Guvern să-și poată începe activitatea. Altă cale nu-i. Pașnic, cu legea în capul mesei, guvernul trebuie să vină în funcție.Vă ordon să vă faceți datoria față de țară și cetățenii noștri”.



+++

Decizia a venit ca urmare a unei sesizări venite de la Partidul Democrat și a fost luată în timp record, relatează Cotidianul.md.

Curtea Constituțională, controlată de Vladimir Plahotniuc, a luat decizia după ce sâmbătă Parlamentul a adoptat o hotărâre privind aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii în favoarea Partidului Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională. Anterior, Maia Sandu a fost învestită în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

E „o nouă încercare disperată de a utiliza Curtea Constituțională în tentativa de a uzurpa puterea. Singura soluție în acest moment este presiunea externă și internă”, a replicat Igor Dodon, făcând din nou apel repetat la partenerii externi și la presiunea populației.

„Ieri am arătat că noi, cetățenii Republicii Moldova cu opinii diferite asupra politicii interne și externe, putem să ne unim de dragul unui scop comun: eliberarea Moldovei de regimul dictatorial criminal. Este important să nu oprim presiunea noastră și să continuăm lupta. Din câte vedem, Partidul Democrat nu intenționează să transmită pe cale pașnică puterea majorității parlamentare legitime și guvernului legal. Și aceasta, în pofida faptului că procesele de ieri din Parlament și noul Guvern format au fost susținute de majoritatea cetățenilor și au fost recunoscute de partenerii noștri externi din Vest și din Est”, a mai declarat șeful statului.





După ce Curtea Constituțională a stabilit că e președinte interimar, Pavel Filip a semnat un document prin care decide ca la 6 septembrie să se desfășoare alegeri anticipate. El a explicat că a semnat un „decret” după ce a fost „împuternicit” în acest sens de către Curtea Constituțională.