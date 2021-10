Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, renunță la mandatul de deputat. De asemenea, la congresul partidului va propune ca formațiunea să nu mai fie condusă de un președinte, ci de un organ colegial, relatează IPN.md.

Astăzi a avut loc ședința Executivului politic al PSRM, la care Igor Dodon și-a anunțat decizia de a pleca din Parlament.

”Nu văd sensul să fiu în acest Parlament. Consider că pot fi mult mai eficient în alte funcții. De aceea, decizia pe care am luat-o și am discutat-o astăzi este că Igor Dodon refuză mandatul de deputat. O cerere în acest sens va fi depusă la Secretariatul Parlamentului în câteva zile”, a precizat luni Igor Dodon, cu ocazia ședinței Executivului politic al Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), relatează agenția IPN.md.

Liderul PSRM spune că a decis să plece din legislativ întrucât consideră că rolul său de lider de opoziție va fi mai activ cu mult în afara Parlamentului, cu o agendă populară, din casă în casă”.

Totodată, la Congresul PSRM, care va avea loc peste două luni, vor fi propuse modificări la statutul partidului, astfel încât acesta să aibă un organ colegial de conducere. Ca urmare, nu va mai exista funcția de președinte al PSRM.