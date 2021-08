Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Chișinău, că România este pregătită să acorde întreaga susținere pentru vecinii de peste Prut, iar țara noastră a fost mereu "cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova".

"Mă aflu la Chișinău astăzi și pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reforme și de integrare europeană asumate de autoritățile din Republica Moldova. În toată această perioadă, România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării și modernizării Republicii Moldova și am acționat pentru a menține Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene", a declarat Klaus Iohannis la Chișinău, după manifestările dedicate aniversării a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova.

Iohannis a asigurat-o pe Maia Sandu că România rămâne și în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova și a reamintit că statul român a acționat "energic" și a reușit să furnizeze mult mai multe doze de vaccin împotriva COVID-19 decât cele promise inițial.

De asemenea, Klaus Iohannis a adăugat că România este pregătită să acorde întreaga susținere în procesele de transformare, modernizare și implementare a reformelor în Republica Moldova.

În cadrul vizitei în Republica Moldova, Iohannis a avut întrevederi cu Maia Sandu, cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, și cu președintele Ucrainei, Volodâmâr Zelenski.

Președintele Iohannis a mai avut și o convorbire tête-à-tête cu Maia Sandu.