Reprezentantele mai multor țări europene, inclusiv România, au fost la Chișinău pentru a transmite sprijinul statelor membre UE pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Din partea României a participat Mihaela Cămărășan, secretar general al MAE. La vizita de miercuri au luat parte reprezentantele Austriei, Bulgariei, Franței, Germaniei, Lituaniei și Suediei în Consiliul Afaceri Generale, precum și ministrul afacerilor externe al Principatului Liechtenstein.

Oficialii europeni au avut întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean, viceprim-ministrul și ministru al afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, și ministrul justiției, Veronica Mihailov-Moraru, potrivit unui comunicat al Ministerului român de externe.

Totodată, oficialii europeni au participat la panelul "Women leaders for the Republic of Moldova’s EU future” și s-au întâlnit cu reprezentanți ai mai multor ONG-uri din Republica Moldova, active în sfera promovării drepturilor femeii.

"Obiectivele principale ale vizitei oficialilor europeni au vizat reiterarea solidarității depline cu Republica Moldova în contextul contracarării implicațiilor războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și a sprijinului statelor membre UE prezente pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. De asemenea, reprezentantele statelor membre UE participante la vizita comună au susținut importanța unui rol activ al femeilor în procesul de luare a deciziilor și au subliniat că asigurarea unei implicări efective a femeilor în viața publică este esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a unei societăți incluzive și reziliente".

Dialogul direct între înalții oficiali europeni și autoritățile de la Chișinău a oferit oportunitatea prezentării progreselor obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor, ca stat candidat la aderare, a viitoarelor priorități de acțiune și a principalelor necesități de sprijin european, precum și a reiterării voinței politice ferme a Chișinăului de a progresa pe drumul integrării europene.

În cadrul reuniunilor avute, secretarul general al MAE a făcut referire la asistența multidimensională acordată de România Republicii Moldova, în special în ceea ce privește avansarea procesului de integrare europeană.

România va continua să acorde sprijin "prioritar, cuprinzător și solid Republicii Moldova în demersuri multiple, inclusiv pentru consolidarea securității energetice și avansarea parcursului de integrare europeană, cu accent asupra dezvoltării capacității instituționale pentru implementarea eficientă a reformelor".

Ea a evidențiat progresele deja obținute de Chișinău pe calea aderării la UE, dar și importanța continuării unor reforme de substanță.

Totodată, reprezentanta MAE a reiterat că România va continua să se implice activ la nivel european și internațional pentru mobilizarea de asistență robustă - financiară, tehnică, precum și politică - în beneficiul Republicii Moldova.

Susținerea României va fi, în continuare, structurată pe două paliere principale: pe termen scurt, în vederea contracarării efectelor imediate ale conflictului din Ucraina, respectiv pe termen mediu și lung, pentru intensificarea eforturilor de reformă și de îmbunătățire a sectoarelor publice, ca parte inclusiv a demersurilor de integrare europeană a Republicii Moldova.

Această abordare este susținută constant de România la nivelul UE, atât prin demersuri de promovare în cadrul dialogului cu instituțiile europene și cu celelalte state membre UE, cât și prin asistență bilaterală țintită pe prioritățile aferente parcursului european al Republicii Moldova.

În acest context, ea a subliniat importanța Platformei de sprijin pentru Republica Moldova, inițiativă lansată în comun de ministrul român al afacerilor externe, împreuna cu omologii din Franța și Germania.

Totodată, secretarul general al MAE a reiterat sprijinul ferm al Bucureștiului pentru întărirea cooperării sectoriale și avansarea în direcția integrării Republicii Moldova, cât mai curând, în Piața Internă a UE.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate și subiecte legate de situația de securitate, necesitatea creșterii rezilienței și contribuția esențială a sprijinului multisectorial al UE la consolidarea rezilienței Republicii Moldova, întărirea securității energetice și combaterea dezinformării, în contextul regional marcat semnificativ de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

"Fără scurtături" către aderarea la UE, spune Austria

Nu există scurtături către aderarea la UE, a declarat ministra austriacă pentru afaceri europene, Karoline Edtstadler.

Edtstadler a subliniat necesitatea ca Moldova să îndeplinească condițiile preliminare pentru aderarea la UE, menționând că "nu există scurtături către aderarea la UE", relatează APA, preluată de EURACTIV Germania.

În cadrul conferinței de presă comună, ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a subliniat dorința Chișinăului de a începe cât mai curând negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

"Agresiunea brutală" a Rusiei împotriva Ucrainei a avut un "impact enorm" asupra societății, economiei și situației politice generale din Republica Moldova, a spus ministrul, adăugând că s-a putut - cu ajutor european - menține "pacea, stabilitatea și liniștea" pe teritoriul țării în pofida atacurilor hibride și a crizei energetice și a celei a refugiaților.