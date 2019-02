Liderii blocului electoral „ACUM”, Maia Sandu și Andrei Năstase, suspectează că au fost otrăviți cu mercur, relatează Agora.md.

”Vă spun cu toată certitudinea că suntem ținta unor atacuri mișelești din partea acestei guvernări care ne dorește morți. [...] Ei au atentat la sănătatea și viața noastră prin metale grele. Unul din aceste metale este mercurul. La mercur s-a apelat și împotriva mea, și împotriva Maiei Sandu, și a domnului Alexandru Machedon (n. r. - șeful staff-ului de campanie a lui Andrei Năstase pentru alegerile primarului de Chișinău) și a altor colegi de ai noștri cu care ne-am aflat în același anturaj”, a declarat joi Andrei Năstase.

”A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers și ne-am făcut teste. Am descoperit că avem un conținut exagerat de metale grele în sânge și acest lucru mi s-a întâmplat și mie, și domnului Năstase. Am făcut tratament, și a ajutat la coborârea nivelului acestor metalele grele în sânge. După o perioadă, testele recente au arătat iarăși o creștere. Medicii cu care am discutat spun că această acumulare nu poate fi explicată în mod natural, deci nu se poate întâmpla fără o intervenție dinafară. Sunt niște suspiciuni, dar sunt niște lucruri pe care trebuie să le luăm în serios, în contextul atacurilor și atitudinii pe care o are această guvernare în raport cu cei care le pun în pericol guvernarea de mai departe”, a afirmat și Maia Sandu.

”Au rămas câteva zile până la scrutinul electoral. În mod evident, aceste declarații trebuie privite în context electoral. Sunt sigur că sunt nefondate”, a declarat pentru Agora.md purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari.