Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că "există o linie roșie care nu poate fi depășită" cu privire la organizarea scrutinului" și speră să câștige "cine am vrea noi".

"Una dintre problemele cu care se confruntă UE este legată de alegerile în două țări cheie din zona Parteneriatului Estic. Este vorba de Republica Moldova, dar este vorba și de Ucraina. (...) În urmă cu 10 zile, acum două săptămâni, am făcut o vizită la Chișinău, ocazie cu care, printre multe altele, am discutat cu dl. prim-ministru, am spus foarte clar că pentru România, dar nu numai pentru România, pentru țările UE, există o linie roșie care nu poate fi depășită și aceasta este legată de organizarea corectă, democratică și eficientă a alegerilor în Republica Moldova. Am spus foarte clare că este un test esențial de care depinde în continuare relația dintre Republica Moldova și UE. Este un mesaj foarte clar pe care l-am dat. Noi sperăm ca alegerile să fie corecte, bune și să iasă cine am vrea noi", a precizat Teodor Meleșcanu

Totodată, Meleșcanu i-a cerut lui premierului Pavel Filip "să nu rupă punțile de legătură cu alte partide din opoziția neparlamentară cu orientare europeană, pentru că s-ar putea avea în vedere pornirea unei majorități porind de la ideea europeană".

Ministrul român de Externe a mai anunțat că este pentru prima oară când a organizat, la ambasada României din Moldova, o întâlnire a tuturor partidelor neparlamentare, cu înclinații și cu viziuni pro-europeane.

"Aici (la întâlnire - n.r.) ne-am asigurat că dăm un mesaj de respectare a modului în care se vor desfășura alegerile libere și corecte și, în același timp, le-am spus și reversul mesajului pe care i l-am adresat dl. Filip, că nu e bine să spui niciodată în politică. Le-am dat un semnal că trebuie să aibă în vedere și posibilitatea unor alte acțiuni", a mai adăugat Meleșcanu.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, a precizat că pentru UE reprezintă un subiect important alegerile, dar "regula de aur" a Parteneriatului Estic este că Uniunea nu trebuie "să aibă un cuvânt de spus în legătura cu situația politică".

"E un subiect imporatnt pe care îl discutăm cu partenerii noștri, nu doar în Estul Europei, ci peste tot în lume. (...) Nu intru acum în prea multe detalii despre situația politică din Moldova, pentru că regula noastră de aur, mai ales când e vorba de Parteneriatul Estic, este că noi discutăm cu țările, cu populația acestor țări, cu instituțiile, dar nu este rolul UE să aibă un cuvânt de spus în legătura cu situația politică din țară sau cu partidele politice din alte țări", a punctat Federica Mogherini.