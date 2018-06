Vinurile moldovenești sunt tot mai căutate pe piața internațională. Străinii le apreciază, iar exporturile cresc anual. După embargoul impus de Rusia, producătorii moldoveni au început să investească în calitate, pentru a putea penetra și piața UE.

Partenerii de dezvoltare le-au fost alături, ajutându-i cu bani și expertiză, iar pentru a amortiza efectele restricțiilor impuse de Rusia asupra economiei țării, UE și-a deschis piața pentru vinurile moldovenești înainte de intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb UE-Moldova. Și tot cu ajutorul partenerilor externi, moldovenii au învățat cum să-și promoveze vinurile.

Reorientarea bruscă a exporturilor a venit cu schimbări majore în procesul de producere. Piața rusească este mai puțin pretențioasă decât cea europeană. Ca să ajungă pe rafturi în UE, vinurile moldovenești sunt testate la fiecare etapă.

Producătorii moldoveni nu au fost lăsați însă singuri, ci au fost ajutați financiar să-și doteze făbricile cu echipament modern, iar autoritățile au fost puse în situația de a crea laboratoare specializate conform standardelor europene.

Producătorul Mihail Sava din Costești, care a beneficiat de fonduri străine pentru dezvoltarea afacerii, își scurge acum vinul printre versuri și speră că, în curând, marfa sa va fi apreciat în întreaga lume. Și-a lansat afacerea de nevoie. Anul 2000 i-a adus ghinion. A vândut o cantitate mare de struguri unei fabrici de vin, dar nici până astăzi nu a reușit să-și recupereze banii.

„Atunci materia primă, adică un kilogram de struguri, costa aproximativ 3 lei. Și ne-am gândit: de ce să fac pe altcineva „gospodar”? De ce să nu încerc eu? Am început în anul 2007 - cel mai secetos an de când activez ca specialist în domeniul vinului. Din câte se vede, cu părere de rău, în acest an sunt aceleași semne. Până în anul 2011, am produs vinuri dulci, iar de atunci am trecut la vinuri seci”, spune vinificatorul.

La crama lui nea Mihail, mirosul de drojdie, amestecat cu cel de flori te face să te simți ca în cămara bunicilor. Cu prosoape naționale pe rafturi și cu sticle aranjate cu grija, beciul își aștepta oaspeții. Butoaiele de inox lucesc de curate ce sunt. Doar ele parcă nu se încadrează în peisajul rustic din beci.

Atletism prin vie

Mihai Sava este pasionat de poezie, dar și de sport: „În anii de studenție, am practicat atletismul. Sunt deținătorul unei medalii de bronz. Acum fac atletică prin vie și prin livada de piersici. Când îmi vine muza, mai scriu și câte o poezie”, spune zâmbind bărbatul.

Are un caiet în care își înșiră gândurile în formă de versuri. Dacă alți producători scriu pe etichete detalii despre producția de vin, suprafața plantației și amplasarea viilor – pe eticheta sticlelor cu vin ale domnului Sava apar poezii scrise de el.

Are mereu rima la el. Îl inspiră libertatea, podgoriile, chiar și o creangă de salcâm: „Când munca, grijile te apasă / Și când, obosit, te întorci acasă...” . Valentina, soția vinificatorului spune: „Când mă supăr pe el, îmi compune poezii”...

Ajutor de 15 mii de dolari

Pentru o producție bună, bărbatul încearcă să aplice cele mai noi tehnologii. A beneficiat și de un ajutor financiar de 15 mii de dolari în cadrul „Proiectului de competitivitate” al USAID-Moldova. Pentru familia sa, care este implicată în dezvoltarea afacerii, acest ajutor financiar a fost ca o mană cerească.

„Am cumpărat o instalație frigorifică, care menține temperatura între 14 și 16 grade. La 20 de grade, începe fermentarea, iar vinul pierde din arome. Din acești bani au fost procurate și butoaie de inox. Vedeți camera aceasta? Aici e sala pentru degustații. Tot cu bani din proiect a fost amenajată”, ne-a spus producătorul. ”Pentru noi, producătorii mici, suma de 250 de mii de lei din proiect este un consistent. Cu forțele proprii, această sumă o acumulam în aproape 5 ani”, adaugă el.

Mesagerii vinului de Costești

Acum, bărbatul intenționează să-și extindă plantația de viță de vie și, în paralel, să „spargă” piața europeană. Acum exportă doar prin intermediul diasporei. Oftează… „Nu va fi ușor să pătrund pe piața europeană, dar nu este imposibil”, spune optimist Mihail Sava.

Lucrează via doar el cu soția sa, iar Ana, una dintre fiice rămase în țară, îl ajută la promovarea produselor, atât la concursurile de specialitate, cât și pe rețelele de socializare, fata având studii în domeniul turismului: „Vrem să aducem turiști în Moldova, lumea să ne cunoască produsele”, spune Ana.

Doamna Valentina aranjează încet paharele și sticlele. În câmp, este prima pe rând. Își găsește fericirea în lucruri mici și nici vorbă să se sperie de greutăți. „În câmp e foarte bine, cântă păsările, e liniște… Toamna e mult de lucru – atunci lucrăm fără odihnă”.

Are și un vis – să-și vadă rodul muncii (sticlele cu vin) pe rafturile magazinelor din Europa.

Vinul din Moldova apreciat de europeni

Dacă micul vinificator din Costești încă nu a penetrat oficial piața europeană, alți producători au gustat deja din acest succes. Potrivit portalului Oficiului Național al Viei și Vinului, în luna mai curent, vinul moldovenesc a fost apreciată de mai mulți experți internaționali la Concursul Internațional „Galicja Vitis”, care s-a desfășurat în Polonia.

„Beneficiind de susținerea Oficiului Național al Viei și Vinului, 16 producători autohtoni de vinuri, uniți sub brandul național vinicol „Wine of Moldova”, au avut o prezență excelentă în cadrul competiției, fiind recompensați cu 37 de medalii de aur – un record pentru ediția din acest an a concursului”, menționează ONVV.

După embargoul impus de Rusia, în Republica Moldova, suprafețele de viță-de-vie au fost extinse, a fost modificată și legislația, astfel încât producătorii să beneficieze de mai multe oportunități de dezvoltare a afacerilor în domeniului vinului.

