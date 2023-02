Natalia Gavrilița și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier al Republicii Moldova.

UPDATE

Consilierul prezidențial Dorin Recean este desemnat candidat la funcția de premier, a anunțat președinta Maia Sandu.

Numit consilier prezidențial pe domeniul apărării și securității naționale în februarie 2022, Recean a fost ministru al afacerilor interne în guvernele Filat și Leancă.



++++

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat act de demisia Nataliei Gavrilița, transmite Președinția moldoveană.

„Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment. Mulțumim mult, Natalia!”, a declarat șefa statului.

Urmând procedurile legale, în urma demisiei Maia Sandu va avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, va desemna un candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

După consultări, șefa statului va susține un briefing de presă. Briefingul va avea loc vineri, la ora 15.30, la sediul Președinției.



+++

Presa de la Chișinău scrie că viitorul premier ar putea fi Dorin Recean (48 de ani), consilier prezidențial pe probleme de securitate.

”M-am convins că suntem așteptați în UE cu brațele deschise. Dacă Guvernul ar fi avut aceeași deschidere acasă, am fi reușit să avansăm mai repede. După un an și jumate de activitate a venit timpul să anunț demisia mea din funcție. Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu expertiză în domeniul de dezvoltare economică. Acum prioritatea este securitatea. În acest timp am guvernat în regim de criză continuă. Ne-am asigura că fiecare familie are acces la compensații, am reușit să facem primele achiziții de gaze din surse alternative. Am menținut stabilitatea, calmul și pacea în R. Moldova. Am știut să păstrăm calmul în regiunea transnistreană. Am dus dialog cu partenerii externi, am gestionat criza refugiaților. În pofida acestor provocări am implementat planul de reforme asumat în perioada electorală. Drumuri și poduri au fost date în exploatare în acest an. Am făcut pași hotărâți pe domeniul independenței energetice. Cel mai important - am reușit să obținem statutul de țară candidat în UE”, a declarat Gavrilița într-o conferință de presă, potrivit Agora.md.

Pe 6 august 2021, Guvern Gavrilița a obținut votul de încredere în Parlament, a depus jurământul și a semnat decretul prezidențial.