Premierul Nicolae Ciucă a declarat, într-un interviu pentru publicația Deschide.md, că România va fi întotdeauna alături de Republica Moldova, indiferent de natura și greutatea temelor economice și de securitate la care va fi supusă.

"După vizita oficială a premierului Recean la București, actuala vizită este menită să purtăm discuții la fața locului despre relațiile bilaterale, situația economică, situația de securitate și modul exemplar, până în acest moment, în care autoritățile de la Chișinău, cu largul sprijin internațional, au reușit să gestioneze provocările deosebit de complexe de până acum. Asigur, și cu această ocazie, că România va fi întotdeauna alături de Republica Moldova, indiferent de natura și greutatea temelor economice și de securitate la care va fi supusă", a spus Nicolae Ciucă.

Referitor la parcursul european al țării vecine, Ciucă a precizat că "sunt multe de făcut, pașii nu sunt simpli și numai cursul reformei justiției arată cât de dificil este de a reforma unele sectoare sensibile ale Republicii Moldova".

De asemenea, premierul a salutat punerea în acord a legilor din Republica Moldova cu Hotărârea Curții Constituționale vizând limba română, așa cum este menționată în Declarația de Independență pe baza căreia a fost recunoscut statul Republica Moldova.

Întrebat cum s-a văzut de la București criza din Republica Moldova după izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ce a făcut țara noastră pentru vecini, Nicolae Ciucă a răspuns: "România a făcut tot ceea ce putea, dincolo de orice reglementare curentă, pentru a fi alături de Republica Moldova. De la sprijinul acordat pentru refugiații găzduiți în stânga Prutului, la preluarea unei mari părți a lor direct în România, atunci când Republica Moldova nu a făcut față, la sprijinul financiar bugetar direct de 10 milioane de euro, la sprijinul cu produse energetice, gaz natural și energie electrică, lemn de foc, păcură, toate au sosit la Chișinău și au constituit un ajutor direct. Trebuie spus că am reușit într-o singură jumătate de zi să livrăm 80% din necesarul de curent electric al Republicii Moldova, atunci când au intervenit penele de curent și blocarea aprovizionării din cauza bombardării infrastructurii energetice critice de către Rusia. Am contribuit și la Platformele de sprijin pentru Republica Moldova, una organizată chiar la București, pentru a obține fonduri de reechilibrare a bugetului. Am susținut constant cauza Republicii Moldova în fața oricărui partener extern. Nu există întâlnire în care tema Republicii Moldova să nu fie punct de agendă a mea sau a președintelui Klaus Iohannis sau a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu. Și lista foarte lungă poate continua, nu în ultimul rând cu cele 100 milioane de euro granturi pentru proiecte pe care le derulăm".

Premierul Nicolae Ciucă efectuează joi o vizită de lucru la Chișinău și are programate întâlniri cu președinta Maia Sandu și cu premierul Dorin Recean.