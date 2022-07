Plenul Parlamentului European a votat o propunere a Comisiei Europene de dublare, pentru un an, a cotelor de export pentru produse agricole din Republica Moldova.

La începutul lunii iunie, Comisia Europeană a propus un regulament care dublează, timp de un an, cotele de export la cele 7 produse pentru care sunt încă aplicate contingente tarifare: roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de struguri.

„Războiul din Ucraina a afectat puternic agricultorii din Republica Moldova, blocând exporturile de produse agricole în țările din est”, a comentat eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

„Tocmai de aceea, eu am cerut de mai multe ori în Parlamentul European să liberalizăm exporturile de produse agricole dinspre Moldova pe piața Uniunii Europene. Am cerut acest lucru inclusiv în rezoluția despre Republica Moldova pe care am inițiat-o și care a fost adoptată de plenul Parlamentului European în data de 5 mai”, a precizat Mureșan.

Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova, dat fiind că aproximativ două treimi din exporturile moldovenești au ca destinație piața europeană.