Procurorii moldoveni au ajuns la concluzia că în procesul acordării cetățeniei Republicii Moldova pentru fostul deputat român Cristian Rizea au fost comise presupuse ilegalități de natură penală, respectiv fals în declarații.

Conform unui comunicat al Procuraturii Generale, prin avizul Agenției Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat român a fost recunoscut cetățean al Republicii Moldova, în condițiile în care prin sentința din 7 decembrie 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, definitivă prin decizia penală din 18 martie 2019, acesta a fost judecat și condamnat la închisoare, cu executare, pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, informează miercuri deschide.md, citat de Agerpres.

"Precizăm că, la momentul depunerii cererii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, acesta a tăinuit date pertinente și anume că, începând cu anul 2015 deținea statut de acuzat în materie penală, date a căror cunoaștere ar fi dus la respingerea cererii. În cadrul investigațiilor, Procuratura Generală a ajuns la concluzia că dobândirea cetățeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetățenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală", se arată în comunicatul PG.

Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declarații, care, potrivit legislației Republicii Moldova, se pedepsește cu o amendă de până la 950 unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de cel mult cinci ani.

La 3 noiembrie, președintele Igor Dodon i-a anulat cetățenia moldovenească acordată lui Cristian Rizea. În aceeași zi, poliția a anunțat că Rizea a fost reținut și audiat. A doua zi, Ministerul român al Justiției anunța că le-a trimis autorităților din Republica Moldova o cerere de extrădare a fostului deputat Cristian Rizea. Pe 6 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis mandat de arest pe numele lui Cristian Rizea.

Potrivit unimedia.info, Cristian Rizea a reacționat. 'Dragi români, infractorii pe care îi devoalez au plătit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusă de Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc pentru a retrage în mod abuziv cetățenia Republicii Moldova. Mă voi lupta în instanță aici la Chișinău și sper cu ajutorul vostru și al lui Dumnezeu să pot reuși', a declarat Rizea.