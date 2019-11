Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care face parte din coaliția de guvernare, a depus vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Maia Sandu.

Socialiștii au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului după ce Maia Sandu a prezentat proiectul prin care Cabinetul își angajează răspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii.

Alianța dintre socialiștii lui Dodon și proeuropenii din Blocul ACUM a început să se clatine după ce ministrul Justiției a anunțat că va anula concursul pentru funcția de procuror general, pentru a împiedica jocurile făcute de oamenii lui Igor Dodon. Maia Sandu a anunțat că Guvernul își asumă răspunderea pentru modificarea legii procuraturii, astfel încât premierul să fie cel care propune candidații la funcția de procuror general.

”Cu cinci luni în urmă, ne-am adunat în această sală. Am făcut împreună un lucru care atunci părea imposibil. Majoritatea parlamentară, formată pe 8 iunie, a fost creată cu obiectivul de a elibera țara din captivitate, de a elibera justiția, mass-media și instituțiile statului. Asta am promis oamenilor atunci când am mers în campanie în sute de sate și zeci de orașe ale Moldovei. Pentru asta am acceptat guvernarea în condiții extrem de grele. Curățarea justiției a fost și rămâne scopul numărul 1 al activității noastre. Doar dacă drepturile oamenilor sunt apărate, legile respectate, iar cei care încalcă legile sunt pedepsiți, doar așa putem construi o țară în care oamenii vor să trăiască omenește: cu nivel de trai demn, cu infrastructură bună, cu investiții sigure și speranță de viață în creștere. Pentru asta avem nevoie de justiție independentă și funcțională, de justiție adevărată”, a declarat premierul în Parlament.

Maia Sandu a criticat modul în care instituțiile statului își găsesc ”un stăpân nou”.

”Am căutat să fim corecți, incluzivi până acum - și unde am ajuns? De fiecare dată s-a intervenit. S-au găsit metode, trucuri ingenioase, scheme și șiretlicuri. Am remarcat intervențiile de la acele concursuri, ele ne-au nemulțumit, dar am considerat atunci că putem trece cu vederea acele derapaje pentru ca majoritatea să poată munci împreună pentru a face regulă în justiție. Da, noi am făcut anumite compromisuri. Le-am făcut pentru a reuși să îndeplinim obiectivul principal - o Procuratură independentă, o justiție adevărată. Lupta pentru procurorul general este ultima redută. Este linia roșie. În această preselecție nu pot admite niciun derapaj - rolul procurorului general este prea important pentru sistemul justiției, iar ingerințele rău intenționate ne pot costa pe toți - pe cetățenii Republicii Moldova - prea mult.Moldova a trecut prin mai multe reforme ale justiției, le-am văzut cu toții”, a mai spus Sandu, citată de Agora.md.

”Funcția de procuror a fost tranzacționată pe sub masă între partide, iar atunci când procurorul comitea abuzuri, nimeni dintre politicieni nu-și asuma răspunderea pentru ele. Politicienii arătau cu degetul unul la altul și se acopereau cu declarații despre falsa independență a procurorului. Eu am decis să procedez altfel. Îmi asum răspunderea politică pentru procesul de identificare a candidaților la funcția de procuror general. Voi identifica și verifica personal oameni onești, curajoși și bine intenționați și îi voi propune Consiliului Superior al Procurorilor”, a subliniat premierul, aducând ca argument pentru decizia sa poziția Comisiei de la Veneția.