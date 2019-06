Comunitatea internațională reacționează la evenimentele politice care au loc la Chișinău, făcând apel la calm.

UPDATE





11:10 "Politica externă a României din nou pe nicăieri. Guvernul Moldovei trebuie recunoscut. Daca "organizarea” votului din diaspora nu a fost, in evaluarea doamnei Prim Ministru, un motiv suficient sa fie demis, iata ca domnul Melescanu aduce in aceste zile noi argumente pentru a pleca din fruntea MAE. Poate comunica cineva la Externe ca reactia Romaniei este sub aceea a Uniunii Europene pe un subiect unde Romania are toata legitimitatea sa fie un jucator important. Apelul la calm in Republica Moldova trebuie dublat de un mesaj clar: vointa Parlamentului trebuie respectata iar guvernul pe care Maia Sandu il conduce trebuie recunoscut! De către Guvernul României”, a scris duminică, pe Facebook, Dan Barna.

11:00 "Azi nu putem discuta de unire, azi discutăm despre prăbuşirea unui stat, care e şi în Acord de Asociere cu UE. S-au desfăşurat alegeri. Au stat trei luni în tot felul de negocieri. Cea mai dificilă şi constantă negociere a fost între socialişti şi Partidul Democrat, iar pe ultima sută de memtri socialiştii au acceptat alianţa cu ACUM a Maiei Sandu, care nu e unionistă, ci pro-europeană. Sunt trei blocuri acum. Socialiştii, Partidul Democrat...şi partidul Maiei Sandu care e pro-europeană. Este nevoie pentru a se face guvern ca două dintre aceste blocuri aproximativ egale să facă o alianţă. Până la urmă s-a stabilit să se facă alianţa între socialişti şi pro-europeni", a declarat duminică, la România TV, fostul preşedinte Traian Băsescu.

10:53 Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anunţat că va cere urgent opinia Comisiei de la Veneţia cu privire la condiţiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituţiei, relatează Mediafax.

"Deciziile recente ale Curţii Constituţionale sunt dificil de înţeles şi par arbitrare în raport cu textul Constituţiei şi a standardelor legilor internaţionale. Într-un stat democrat, toată lumea trebuie să respecte Constituţia, în caz de incertitudine este necesar un sfat obiectiv”, se menţionează în comunicat.



***

"Statele Unite invită toate partidele din R. Moldova să manifeste reținere și să convină la un acord comun asupra unui viitor parcurs politic. Alegerile parlamentare din 24 februarie au fost competitive și au respectat drepturile fundamentale. Voința poporului moldovenesc exprimată în acele alegeri trebuie respectată fără amestec. Asigurarea unui viitor prosper și democratic pentru Moldova și cetățenii săi este un obiectiv comun pe care Statele Unite vor continua să îl sprijine”, se menționează în declarația emisă de Morgan Ortagur, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, relatează Report.md.

Şi NATO a făcut apel la toate forțele politice din Republica Moldova "să dea dovadă de calm și reținere și să-și rezolve divergențele prin dialog, în spiritul respectului deplin al statului de drept”.

"NATO își reafirmă sprijinul permanent pentru Republica Moldova în procesul de reformare a apărării și a instituțiilor de securitate. NATO și Republica Moldova sunt parteneri de peste 25 de ani. Rămânem angajați față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova”, se arată în declarația NATO.

Luni, de la ora 12:00, la Chișinău urmează să aibă loc prima ședință a Cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu. Duminică, premierul a anunţat că vor fi examinate mai multe demisii ale șefilor de instituții.

Şedinţa va avea loc în clădirea Parlamentului.