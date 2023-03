E prima vizită a lui Dorin Recean de la preluarea mandatului de premier.

"Bucureștiul este cel mai important partener al Chișinăului. Bucureștiul ne-a ajutat enorm în depășirea crizei energetice. Bucureștiul rămâne avocatul nostru în toate instituțiile europene, astfel ca noi să putem avansa accelerat pe parcursul european", a declarat miercuri la București premierul R. Moldova, Dorin Recean, în conferința comună de presă cu Nicolae Ciucă.

Recean a subliniat faptul că relația "apropiată" dintre Chișinău și București este întărită prin numeroase proiecte concrete în beneficiul cetățenilor.

El a precizat că Chișinăul deschide "mai multe și mai multe" oportunități pentru mediul de afaceri.

"În programul nostru de guvernare este foarte clar specificat: în relația cu Bucureștiul ne dorim aprofundarea parteneriatului strategic, avansarea rapidă în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea relațiilor speciale privilegiate, implementarea foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare și implementarea a cât mai multe proiecte de infrastructură", a spus Recean.

Premierul moldovean i-a încurajat pe oamenii de afaceri de pe ambele părți ale Prutului să-și extindă afacerile și să folosească potențialul economic existent și cel care urmează să vină:

"În curând vom avea chiar și piețele financiare integrate și, corespunzător, piața de capital de la București va fi accesibilă din Chișinău. Oamenii noștri de afaceri vorbesc aceeași limbă, afacerile noastre vorbesc aceeași limbă, iar, prin transpunerea legislației europene, malurile Prutul devin și mai apropiate pentru mediul de afaceri".

El a salutat decizia de reconstruire sau modernizare a celor trei poduri rutiere Sculeni-Sculeni Cahul-Oancea, Leușeni-Albița de peste Prut.

Cei doi au discutat despre cooperarea în domeniul energetic:

"Ne dorim atragerea investițiilor companiilor din România în sectorul energetic din Republica Moldova și cred că acest domeniu are un mare potențial în colaborarea noastră. Am pornit discuțiile despre facilitarea încheierii unor contracte pe termen lung privind achiziția de energie electrică și gaze naturale cu companii din sectorul energetic de pe malul drept al Prutului, în scopul diversificării surselor și creșterii securității aprovizionării cu energie în stânga Prutului".

În acest context, el a mulțumit încă o dată Bucureștiului pentru sprijinul oferit în această toamnă: "A fost critic, a fost determinant. Din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova rămăsese fără surse alternative de alimentare cu energie electrică. Bucureștiul, împreună cu companiile energetice românești, au fost alături de noi, ca de fiecare dată, și am reușit asigurarea cetățenilor noștri cu energie electrică".

Un alt exemplu de susținere determinant este gazoductul Iași-Chișinău, care a fost și este folosit în această perioadă și este hotărâtor în asigurarea alternativei pentru consumatorii de energie din Republica Moldova.

În ceea ce privește agenda de aderare la Uniunea Europeană, cei doi premieri au discutat despre detașarea temporară a experților din București pentru consultarea instituțiilor în procesul de aderare la Uniunea Europeană, agricultură, transport, mediu, toate domeniile pe care Bucureștiul deja are experiență de negociere și aderare:

"Această experiență este necesară la Chișinău și va facilita procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta va deschide oportunitățile pre-aderării pentru societate, dar și pentru mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului".

Recean a evocat și "mesajul tranșant și ferm" al Bucureștiului transmis la întrevederea de săptămâna trecută a președinților Sandu și Iohannis.

"Știm că Chișinăul nu este singur în fața provocărilor. Aici vreau să dau asigurări că Republica Moldova își îndeplinește rolul de a asigura pacea și securitatea în regiune, având în vedere faptul că avem regiunea transnistreană. Guvernul pe care îl conduc este determinat să transforme instituțiile și economia țării pentru a le face puternice, reziliente și pregătite să contribuie decisiv la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană", a spus noul premier de la Chișinău.

La rândul său, Nicolae Ciucă l-a asigurat pe omologul moldovean de "întreg sprijinul" României în îndeplinirea "măsurilor ambițioase" pe care vi și le-a asumat în realizarea reformelor, consolidarea economiei, a rezilienței și securității statului, precum și în avansarea parcursului european a Republicii Moldova.

Cei doi au discutat și despre evoluțiile de securitate, pe fondul războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe consecințele masive asupra Republicii Moldova în plan securitar, energetic și economic.

"Asistăm la tot mai multe încercări de destabilizare a Republicii Moldova, de tensiuni, de asemenea, de narative ostile construite pe propagarea intenționată de informații false. L-am asigurat pe omologul meu cu privire la susținerea de neclintit a României pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute la nivel internațional. România promovează permanent, inclusiv la Bruxelles, necesitatea susținerii Republicii Moldova pe mai multe planuri, pentru a rezista atitudinii foarte asertive a Rusiei", a spus Ciucă.

El a precizat că România va continua să promoveze în plan european măsuri în domeniul securitar al rezilienței, un exemplu fiind obiectivul creării unei misiuni civile a Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Ciucă și Recean au abordat și agenda privind integrarea europeană a Republicii Moldova, în directă conexiune cu eforturile de reformă ale guvernului de la Chișinău, pentru consolidarea justiției, a statului de drept, pentru eficientizarea administrației și însănătoșirea mediului economic.

"Am evidențiat sprijinul activ al României la Bruxelles și în relația cu statele membre pe toate palierele legate de integrarea europeană. Spre exemplu, în ceea ce privește integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în piața internă a Uniunii Europene, am discutat liberalizarea completă a comerțului sau reducerea tarifelor de roaming. Am discutat cu privire la necesitatea de a accelera proiectele de interconectare în domeniul energiei electrice, deosebit de importante pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova", a subliniat Nicolae Ciucă.