Republica Moldova a trecut, în acest weekend, de 400.000 de doze de vaccin anti-COVID administrate, anunță președinta Maia Sandu. Țara are o populație de aproximativ 2,7 milioane de locuitori.

Potrivit unei postări pe pagina ei de Facebook, în total, în cele aproape trei luni de când a fost lansat procesul de vaccinare, 73.508 persoane au primit deja ambele doze.

"Sunt cifre care ne conving că efortul nostru de a aduce vaccin în țară nu a fost în zadar. Asigurarea cu vaccin a fost prioritatea echipei mele chiar din prima zi de mandat. Înțelegeam că este singura modalitate de a ne salva cetățenii, de a ne salva oamenii dragi și de a ne păstra sănătatea. Am bătut la zeci de uși, am avut zeci de negocieri și am reușit", a mai scris Maia Sandu.



Ea a adăugat că vaccinul este disponibil tuturor și există chiar mai multe tipuri, iar creșterea numărului de persoane care se vaccinează "ne aduce speranța că pandemia poate fi oprită".