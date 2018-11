Noi acorduri de cooperare dintre România și Republica Moldova au fost semnate joi, la București, în cadrul ședinței comune a guvernelor celor două țări.

Analiștii politici de pe cele două maluri ale Prutului susțin că reuniunea are un puternic substrat electoral, avantajând mai ales partidul oligarhic al puterii (Partidul Democrat din Moldova), care, în perspectiva alegerilor din februarie 2019, ar „vâna” votanți incusiv în tabăra dispersată a unioniștilor, scrie Report.md.

Exponentul guvernării de la Chișinău, premierul Pavel Filip, a venit la București „să i se panseze rănile” după ultima rezoluție extrem de dură a Parlamentului European vizând derapajele la care s-a dedat regimul de la Chișinău, susține analistul politic de la București, Dan Dungaciu. Potrivit lui, România manifestă un comportament cel puțin ciudat, care vine în contradicție cu semnalele pe care le transmite UE Moldovei.

Membrii Cabinetului de Miniștri de la Chișinău au mers la București a doua zi după discursul președintelui pro-rus al Republicii Moldova, ținut în Duma de Stat a Rusiei, în care a apărat limba rusă, a blamat NATO și a elogiat rolul armatei de ocupație a Rusiei în Moldova. În opinia analiștilor politici, Dodon și Plahotniuc ar încerca, de fapt, să-și împartă electoratul – Dodon și socialiștii concentrându-se pe flancul stâng, iar PDM-ul oligarhului Plahotniuc chinuindu-se să rupă maximum posibil de la partidele pro-europene veritabile (PAS și PPDA).

În acest sens, reuniunea de la București se înscrie perfect în acest plan electoral al guvernării de la Chișinău, Bucureștiul acceptând jocul sub paravanul unor „proiecte concrete” de interconectare despre care se discută de ani de zile.

„La Chișinău a devenit un trend să pledezi pentru unirea cu România. Noi credem însă că abordările trebuie să fie pragmatice, iar adevărata apropiere dintre Republica Moldova și România se face prin proiecte concrete de interconectare a infrastructurii”, a menționat Pavel Filip.

El a reiterat că parcursul european rămâne o prioritate pentru Guvernul de la Chișinău și a exprimat determinarea Moldovei de a profita de preluarea Președinției Consiliului UE de către România, pentru a dinamiza procesul de apropiere.

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a remarcat că întâlnirea are loc în an centenar, an în care România sărbătorește o sută de ani de la Marea Unire. Ea a spus că la ședința comună a celor două guverne s-a discutat inclusiv despre reformele pe care trebuie să le facă autoritățile de la Chișinău și a dat asigurări că România este dispusă să susțină Moldova cu toată expertiza necesară, „drumul european fiind singura șansă a Republicii Moldova și a cetățenilor ei”.

Acordurile bilaterale semnate joi la București se referă în special la interconectarea infrastructurii de comunicații electronice, a sistemelor energetice și de transport.

În acest sens, s-a vorbit despre necesitatea demarării unei noi etape în ceea ce privește construcția magistralei de gaze Iași-Chișinău, în care UE a investit milioane de euro. Asta după ce, săptămâna aceasta, comisarul european Johannes Hahn a semnalat tergiversarea finalizării gazoductului de către Guvernul de la Chișinău: „Guvernul se târâie în urmă și nu face ceea ce am convenit, fiind în interesul cetățenilor să aibă o diversificare a aprovizionării cu energie și să nu depindă de o singură sursă (Gazprom – n.n.)”, a spus Hahn, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.