La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.

Doar că, în locul elefanților cartaginezi, Kremlinul trimite criptomonede, rețele de influență, deepfake-uri și „candidați independenți” cu mască de democrați.

Pe 28 septembrie, cetățenii moldoveni nu vor decide doar între partide sau candidați, ci între democrație și captivitate. Președinta Maia Sandu a tras un semnal de alarmă fără precedent, detaliind cu o precizie aproape chirurgicală planul Federației Ruse de a prelua controlul asupra instituțiilor republicii printr-o intervenție hibridă masivă, sofisticată și bine finanțată. Ce urmează este o confruntare între voința populară și mașinăria cinică a destabilizării orchestrate de Kremlin.

Există momente în care nu mai este suficient să vorbim despre „influență externă” sau „ingerințe politice”. Ceea ce a dezvăluit public președinta Maia Sandu în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate nu este o simplă listă de riscuri, ci un tablou complet al unui asalt asupra suveranității Republicii Moldova, operat pe toate fronturile posibile: financiar, informatic, religios, ideologic și politic. Rusia nu mai acționează din umbră. Nu mai testează doar limitele sistemului democratic de la Chișinău. A decis să-l supună unei operațiuni de capturare totală, ca pe vremea oligarhului Plahotniuc, cu obiectiv clar: compromiterea ireversibilă a parcursului european al țării și restabilirea unui regim-satelit, obedient Moscovei.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.