PRESShubRusia ad portas: Cum încearcă Kremlinul să cucerească Moldova fără tancuri?
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.
Doar că, în locul elefanților cartaginezi, Kremlinul trimite criptomonede, rețele de influență, deepfake-uri și „candidați independenți” cu mască de democrați.
Pe 28 septembrie, cetățenii moldoveni nu vor decide doar între partide sau candidați, ci între democrație și captivitate. Președinta Maia Sandu a tras un semnal de alarmă fără precedent, detaliind cu o precizie aproape chirurgicală planul Federației Ruse de a prelua controlul asupra instituțiilor republicii printr-o intervenție hibridă masivă, sofisticată și bine finanțată. Ce urmează este o confruntare între voința populară și mașinăria cinică a destabilizării orchestrate de Kremlin.
Există momente în care nu mai este suficient să vorbim despre „influență externă” sau „ingerințe politice”. Ceea ce a dezvăluit public președinta Maia Sandu în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate nu este o simplă listă de riscuri, ci un tablou complet al unui asalt asupra suveranității Republicii Moldova, operat pe toate fronturile posibile: financiar, informatic, religios, ideologic și politic. Rusia nu mai acționează din umbră. Nu mai testează doar limitele sistemului democratic de la Chișinău. A decis să-l supună unei operațiuni de capturare totală, ca pe vremea oligarhului Plahotniuc, cu obiectiv clar: compromiterea ireversibilă a parcursului european al țării și restabilirea unui regim-satelit, obedient Moscovei.
Citiți continuarea pe PRESShub.ro.
Comentarii