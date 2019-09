Sportiva canadiancă de origine română va juca în finala US Open, unde o va înfrunta pe Serena Williams.

În semifinale, ea a învins-o vineri dimineață, ora României, pe elvețianca Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5.

"Dacă cineva mi-ar fi spus că acum un an (că voi juca finala la US Open), l-aș fi făcut nebun, îmi pare ireal să joc acum împotriva Serenei”, a spus Bianca Andreescu după meci.

Andreescu e prima tenismenă din Canada care ajunge în finala US Open.

Finala va avea loc duminică.

Yes, @Bandreescu_, this is definitely REAL LIFE! ????????????



See you on Saturday in the final... ????#USOpen pic.twitter.com/v5df41niQq