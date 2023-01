Dacă vom căuta o modalitate ideală prin care nu doar sezonul de tenis, ci și noul an se va deschide în sport, atunci Bianca Andreescu a oferit-o cu siguranță.

Ceea ce părea un debut bifat cu o înfrângere categorică, într-o nouă ediție a Adelaide International 1, s-a transformat poate în cea mai impresionantă revenire a carierei.

Garbiñe Muguruza și-a adjudecat 11 dintre primele 13 jocuri ale întâlnirii cu exponenta de origine română. Cu toate acestea, fără să aibă vreo minge de meci măcar (după scorul de 6-0 ; 5-2 ; 30 – 0) iberica s-a recunoscut învinsă, după un meci cu o turnură realmente incredibilă, pentru fosta campioană de la a US Open. Aceasta din urmă a mai pierdut doar două game-uri de atunci, în drumul spre calificarea în optimile competiției inaugurale.

Odată cu o reintroducere a prezentului în normalitate, de așteptat vor fi așezările similare și în disciplinele competitive anticipate de public, după orice pauză. Mai ales în trecutul apropiat, am fost obligați să parcurgem destule improvizații, ce treptat au ajuns să schimbe atât sportul în sine, cât și modul obiectiv de a-l privi. Doar că, acum, măcar din anumite puncte de vedere, cele mai complexe momente au fost înlăturate, privind spre imaginea comparativă pre-pandemică. Fără îndoială, printre domeniile ce vor recuceri aproape total libertatea absolută la început de an, se numără acțiunea de la fileu, pregătită de noi capitole fascinante.

Vechile obișnuințe vor asocia foarte rapid lansarea oricărei stagiuni cu primele zile ori chiar ore ale noului ciclu calendaristic. Categoric, elementul complementar ultimei afirmații este la fel de clar fixat în atenția pasionaților, orientându-ne după destinația de organizare, regăsită întotdeauna sub căldura emisferei australe. Pentru mânuitorii rachetelor, dinamica sărbătorilor de iarnă este dificil de imitat și de parcurs. Pregătirea noului sezon are drept țintă atingerea punctului maxim, spre o primă săptămână din an la înălțime.

Poate că anumite similitudini, în cadrul respectivei cumpene (dintre 2022 și 2023 în cazul de față), vor fi găsite mai ușor, pe lângă fotbalul european, în săriturile cu schiurile, unde reprezentarea tricoloră își face debutul în Turneul Celor Patru Trambuline. Doar că, în ce privește sportul alb, știm că o singură înfrângere este echivalentă cu sfârșitul unor competiții cu sacrificiu mare individual, mai ales în ianuarie. Bineînțeles, reversul medaliei s-ar putea puncta într-una dintre celei mai importante teme ale sezonului.

Absența Simonei Halep din circuit rămâne momentan nedeterminată, iar adevărata epopee a cazului dublei campioane de Mare Șlem, pare departe de final. Ca urmare, pe lângă compatrioatele jucătoarei ce încă ocupă a zecea poziție în ierarhia mondială (Sorana Cîrstea și Irina Begu în prim-plan, atenția s-a relocat și altor nume. În mod evident, va fi dificil să trecem cu vederea că în celălalt circuit, Novak Djoković va evolua la Antipozi, după o altă lungă poveste ce a ținut disciplina la figurat pe loc, în 2022.

Însă, pentru a reveni în cadrul feminin de acțiune, lucrurile nu puteau deveni mai interesante, încă dintr-o primă zi a anului ce nu ar fi trebuit să aducă multă activitate. În fapt, organizarea celei de-a treia ediții a Adelaide International 1 (particula numerică fiind rezultat al regimului sanitar foarte strict în deplasări), s-a dovedit cu adevărat neobișnuită. În clipa în care tabloul de calificări, ce a inclus-o și pe Ana Bogdan, era departe de concluzionat, acțiunea competiției propriu-zise era gata de start, încă de duminică.

Cu greu ne-am putea imagina un afiș mai atractiv al unui duel din prima rundă, însă există un set de factori pentru care două campioane majore să se întâlnească atât de rapid pe coasta estică a națiunii-continent. Mai întâi, este de spus cum creșterea în joc a Biancă Andreescu s-a remarcat într-o mare parte a sezonului anterior, chiar pe fiecare dintre suprafeței. Dar, un scop și mai important pentru o enorm de talentată exponentă a frunzei de arțar rămânea menținerea în parametrii fizici.

Odată cu ea, orice adversară avea să înregistreze dificultăți în a se opune jocului pe termen lung al canadiencei. Deja, la capătul stagiunii precedente, fiecare turnir i-a adus cel puțin câte un succes de marcă, pe hard. La cumpăna dintre ani, sportiva născută în 2000 și-a anunțat la rându-i revenirea pe tărâm austral, pe care l-a vizitat cel mai recent în 2022. Fără îndoială, așteptările au fost înalte, însă și primul obstacol de la Adelaide se anunța pe măsură.

Dacă ne vom concentra asupra lui Garbiñe Muguruza, va deveni greu să găsim o perdantă mai mare a capătului campaniei anterioare, din purul punct de vedere al calculelor. Fără să aibă nici măcar cea mai mică șansă de a-și apăra în Texas coroana Turneului Campioanelor (disputat atunci la Guadalajara), fostul lider mondial a suportat o cădere masivă în clasament. După cum am reiterat însă, nici forma nu a recomandat-o pe iberică pentru a încheia acțiunea de toamnă mai sus de locul al 55-lea.

Cu toate acestea, calitatea din jocul unei laureate de Mare Șlem nu va trebui niciodată să fie subestimată, mai ales într-o ocazie a resetării. În același timp, accentuând o idee prezentată anterior, este greu de imaginat cum pentru cea dintâi întâlnire oficială din cadrul noului sezon, eleva pregătită de Conchita Martinez, va avea în față o tânără cel puțin de același calibru. Evident, nici jucătoarea cu origini sud-americane și nici Andreescu nu au fost cotate pe lista capilor de serie la Adelaide.

Iar, ca urmare, organizatorii din Memorial Drive Tennis Club au putut programa o confruntare de gală înainte de orice duel de pe tablou, după festivitățile deja bifate de întreaga Australiei. Deși tribunele s-au prezentat mai degrabă goale, drept o concluzie oarecum logică la primele ore ale zilei, spectacolul a fost așteptat pe arena centrală. Un fapt foarte interesant, ce putea însă deveni rapid irelevant, era că Muguruza nu reușise să o învingă vreodată pe protagonista de la Flushing Meadows, în 2019.

Niciuna dintre cele două întâlniri anterior desfășurate nu a avut însă tipul de start remarcat în Australia, desfășurat eminamente în zodia ibericei. Odată cu obținerea celui dintâi break, plusul de încredere a părut imposibil de contracarat, așa cum ne este dat să vedem în multe cazuri pentru ea. Deși la nivelul forței, ecartul nu poate fi considerat mare, proporția preciziei a fost cea care a separat-o pe Bianca din a pătrunde cu adevărat în partidă. Începând cu serviciul, latina și-a dozat excelent agresivitatea, consecința fiind imediată și pe tabelă.

O desprindere majoră era deja bifată după mai puțin de 15 minute, accelerația nefiind oprită de exponenta de pe bătrânul continent. Incredibil dar adevărat, a sa rivală și-a trecut doar șapte schimburi în joc, într-un act cu numărul 1 ce nu anunța vreun aspect pozitiv pentru Andreescu. Însă, psihologia unui set cedat la 0 poate funcționa la fel de ușor benefic și în dreptul celei ce la cedat.

Atleta de peste Ocean știa că va fi nevoie să își ridice nivelul pentru a rămâne cu șanse în cursul jocului. Imediat după ce a cedat al șaptelea game din tot atâtea disputate, ea a oferit în fine un răspuns mai solid. Mai mult, o primă fisură pe serviciul adversarei a fost găsită, iar odată cu aceasta, venea și primul moment al avantajului pentru sportiva mai bine clasată la actualul moment. Totuși, fără a-i permite canadiencei să capitalizeze momentul pozitiv, câștigătoarea WTA Finals 2021 reintra în control.

Deși disputată pe alocuri, o serie de patru jocuri la rând a adus-o pe iberică la un pas de a-și încheia o misiune atât de simplă, în aparență. Nici măcar o oră nu trecea de pe cronometru, când partida se afla la două schimburi de final, chiar pe serviciul tenismenei ajunse la 29 de ani. Dar, cu un efort ceva mai aprins în defensivă, a sa adversară a început să profite de pe urma potențialelor îndoieli pe care Muguruza începea să le aibă.

Moralul nu i s-a dovedit întocmai punctul forte de-a lungul timpului, iar cu cât originara din Toronto a reușit să se agațe de fiecare schimb, echilibrând tabela, cu atât presiunea se muta exclusiv în jumătatea adversă. Nu fără emoții, însă cea dintâi parte a revirimentului avea să fie împlinită spre totalul merit al încă tinerei cu rădăcini tricolore. Provocând tot mai multe erori, Bianca și-a stabilizat treptat și ritmul ofensiv, care ne-a purtat și spre primul tie-break al anului.

Canadianca era decisă să profite de șansa ivită, iar în ciuda pierderii primelor două schimburi din secvența de departajare, șapte din următoarele opt urmau să vină în contul său. Cu mult curaj în propriile execuții, inclusiv de la fileu, Andreescu punea punct unei manșe secunde uluitoare, care nu a fost chiar departe de a o tripla pe cea dintâi ca durată de joc. Nu încăpea îndoială cine ar fi trebuit să plece cu prima șansă în setul decisiv, mai ales că la nivel moral, o asemenea răsturnare nu avea cum să nu apese.

Deși segmentul a debutat sub semnul echilibrului în primele jocuri foarte lungi, ascendentul în joc a rămas de partea fostei eleve a lui Sven Groeneveld. Riscul ridicat în schimburile de retur au dat imediat roade pentru reprezentanta din Ontario, replica madrilenei fiind tot mai puțin coerentă, după ce break-ul inițial a venit contra sa. Încercarea de recuperare a dezavantajului a fost blocat, însă treptat a fost adevărat și că aproape toate baloanele ce găseau terenul în aproximativ prima oră de joc, părăseau clar suprafața în a doua jumătate.

Mulțumită unei îmbunătățiri la fel de greu de neremarcat la eficiența serviciului prim, învingătoarea din New York City a toamnei din 2019 și-a minimizat aproape complet emoțiile spre capătul unui joc ce părea pierdut, fără prea mari dubii. Chiar dacă a necesitat ceva efort în plus și trei șanse de meci în total, eroina rachetei pentru națiunea frunzei de arțar. Cu 0 – 6 ; 7 – 6 (3) ; 6 – 1.

Cu alte cuvinte, din momentul avantajului său maxim, Garbiñe Muguruza nu s-a mai impus decât în alte două game-uri. Este greu să descriem, așadar, cum poate să devină realitate o revenire de o așa magnitudine, dar mai important, devine un alt fapt. Perspectiva unui meci inaugural parcurs astfel se va putea transforma într-o amintire foarte frumoasă pentru învingătoare, care nu a renunțat din a crede.

Inclusiv pentru suporterii neutri sau cei care își plasează o ușoară afinitate în dreptul Biancăi Andreescu, din motive ușor de înțeles, confruntarea care a deschis de-a dreptul sezonul de tenis din 2023, a devenit una greu de uitat. După un joc cum foarte rar întâlnim în orice moment calendaristic, jucătoarea victorioasă nevoită să își ajusteze pregătirea în jurul celebrării noului an din Adelaide, și-a realizat un cadou realmente valoros.

