După o perioadă încărcată de multe dubii în actualul sezon, Irina Begu și-a regăsit cadența maximă, chiar la momentul primei vizite a circuitului profesionist în Cleveland.

Un parcurs început grozav împotriva unor adversare delicate avea să continue într-o manieră deosebită, cu ocazia propriei zile de naștere.

Aliaksandra Sasnovici a fost cealaltă protagonistă a unui sfert de finală intens, în care românca a comis doar cinci erori neforțate, obținând în Ohio prima prezență într-o semifinală de nivel WTA din 2021.

Câteva trăsături ne transmit perspectiva din care sportul continuă să surprindă la fileu. În concordanță cu semnele pozitive, momentele dificile își găsesc rezolvări line. Multe dintre remarcile anterioare ne duc cu gândul la una dintre disciplinele sportive în care tăria mentală și constanța sunt indispensabile. Însă, nu este de neglijat deopotrivă, nici perspectiva în care starea momentului influențează majore turnuri. Fiecare start de drum ar putea reprezenta un prim pas în direcția potrivită.

În virtutea unui sezon competițional ce dorește să atingă reperele fixate în normalitatea trecutului, atenția tenisistică ne va conduce într-o singură direcție. Finalul anotimpului estival este întotdeauna asociat cu acțiunea de peste Oceanul Atlantic. Chiar și în asemenea condiții încă presante, soluțiile s-au găsit rapid pentru ca jucătorii și jucătoarele apte să nu simtă lipsa perioadei acomodării. Miza reală, pentru mulți dintre protagoniștii remarcați pe arenele de suprafață dură, este reprezentată de accederea punctului maxim până la startul ultimului turneu de rang major al sezonului. În același timp, așteptarea unei noi ediții de US Open, cu posibile nuanțe irepetabile în istoria sportului – dar care nu îi va a avea în prim-plan pe Roger Federer, Rafael Nadal sau Serena Williams este transformată de alți pretendenți într-o ocazie minunată de a-și declanșa revirimentul. Spre bucuria generală, oportunitățile au fost serios înmulțite, precum indicam anterior, în națiunea tuturor posibilităților.

Câteva dintre ele au propus ca, din sezonul curent, harta Statelor Unite să ilustreze noi locații bine cunoscute, care nu au avut legături strânse cu tenisul de înaltă clasă. Epicentrul acțiunii va fi surprins pe coasta estică, acolo unde calificările au debutat deja, cu o largă reprezentare românească pe tabloul provizoriu, încununată cu destul succes.

Până ca toți sportivii eligibili să se îndrepte spre New York City, două repere citadine cu tradiții implacabile în disciplinele clasice americane și-au scris primele capitole în jocul alb profesionist. Bineînțeles, dacă ne referim inițial către Chicago, pasionații tenisului vor atrage atenția că deja o competiție de mare intensitate s-a consumat la nivel ITF, Emma Răducanu, aflându-se foarte aproape de un succes de excepție.

Ulterior, circuitul feminin și-a făcut debutul în Illinois, reprezentarea tricoloră prezentându-se favorabil, cu două dintre exponentele cu evoluții interesante. Din nefericire, mult mai rapid decât au indicat așteptările inițiale, atât Ana Bogdan, cât mai ales Sorana Cîrstea au părăsit prematur Orașul vânturilor. În al doilea caz, atleta din Târgoviște era cotată ca a treia favorită la simplu, însă a cedat după o primă partidă frustrantă. Dar, în același timp, evenimentele petrecute în relativa proximitate a metropolei terțe ca mărime a continentului nord-american au adus mai multe vești pozitive.

Cu destule ocazii din trecut, am remarcat una dintre caracteristicile tenisului produs de Irina Begu, mai des decât altele. Aceea a fost lipsa consistenței de-a lungul perioadelor însemnate. În fapt, nu trebuie să uităm că sportiva născută în Capitală a reușit să își cumuleze secvențele pozitive cu atât de mult succes încât ea a făcut parte chiar și din primele 25 de componente ale ierarhiei mondiale.

Stagiunile au trecut de-atunci fără ca reperele importante ale constanței să mai fie atinse. Inclusiv campania actuală a conturat câteva momente încurajatoare, mai ales în debutul ei, făcând referire la probele de simplu. Însă, treptat, înfrângerile au început să contrabalanseze frumoasa amintirea a unui penultim act de Mare Șlem, la dublu.

Concluzia sezonului de zgură a fost parafată cu trei eșecuri în ultimele patru confruntări, fără a menționa ultimul joc de la Wimbledon. Lipsa încrederii, element vizibil atât de clar în jocul feminin, își făcea apariția, consecințele fiind relativ acute. Obiectivele pe termen scurt, așadar, au fost constituite din redobândirea stării pozitive de joc, care a fost, găsită, poate mai puțin scontat odată cu trecerea dincolo de Ocean. Desigur, sportul reprezintă un adevărat modul prin care statul Ohio își extinde cele mai importante valori.

Una dintre noile ținte luate a fost aceea de extindere a perimetrului tenisistic, care dăinuise în zona de sud-vest. Dacă la Cincinnati, tradiția profesionistă datează de aproximativ 13 decenii, Cleveland și-a trecut în istorie multiple ocazii inferioare. 2021 a adus o schimbare ce se dorește păstrată pentru multă vreme, iar locația a fost aleasă în Jacobs Pavilion.

Denumirea oficială a primului turneu WTA aleasă de organizatori a țintit o latură importantă a aurei orașului nord-estic. Ca urmare, formula de Tennis in the Land, foarte bine recunoscută pentru particulele sportive adiacente, referindu-ne la baschet și la fotbalul american, a reușit să atragă foarte rapid atenția publicului, dornic în a vedea prestații de calitate. Influența destinului a făcut ca prima partidă de circuit profesionist să fie marcată prin contribuția singurei jucătoare din țara noastră prezentă în cadrul noului turneu pregătitor al seriei asociate US Open.

Debutul Irinei Begu a echivalat drept consecință cu istoria din tărâmul încrederii. În același timp, misiunea ei nu a fost deloc facilă, cel puțin la prima vedere. Chiar dacă Ekaterina Alexandrova și-a demonstrat calitățile în multiple rânduri, stilul etalat de jucătoarea din Rusia i-a părut mereu convenabil bucureștencei. Tocmai de aceea, pe măsură ce majoritatea privitorilor se pregăteau să asiste la triumful din Cincinnati pentru Ashleigh Barty, în Cleveland, lucrurile au evoluat foarte bine.

După ce și-a pierdut rapid serviciul, românca a căutat cu mult calm momentul potrivit pentru a forța un tie-break pe care și l-a adjudecat confortabil. Manșa a doua a adus mai multă tensiune pentru favorita a treia a turneului. Ea a fost nevoită să se recunoască apoi învinsă încă o dată de adversara sa tricoloră, ce, brusc, a părut să își regăsească aplombul în fața unui public călduros al arenei centrale. În urma experienței duminicale deosebite, pauza i-a adus lui Begu o adversară asemănătoare celei din primul ei duel. Polona Hercog a dovedit, la rândul ei, că poate pune probleme majorității oponentelor, printr-un bagaj tehnic distinctiv.

Însă, repetând crucial isprăvile anterioare, Irina a avut parte de reacții cruciale tocmai atunci când situația a părut critică, în secvențele finale ale unei manșe întâi halucinante. Apoi, presiunea rezultatului a baleat enorm asupra tehnicei slovene, care nu a izbutit să capete avantajul în cele mai importante ocazii. Drept consecință, obținerea biletului în sferturi a fost transpusă în realitate de eleva lui Victor Crivoi, fără a ceda vreunul dintre actele nopții de marți.

Mai mult, răsplata sportivă urma să fie completată într-un context deosebit al programării. Confruntarea împotriva Aliaksandrei Sasnovici urma să deschidă dimineața de tenis în care ocupanta locului 70 WTA a împlinit 31 de ani. Deși aniversarea este celebrată ca o obișnuință pe terenurile din America de Nord, ocazia descrisă anterior a cuprins într-adevăr condiții deosebite.

Prezența sa în primul careu de ași al stagiunii individuale se poziționa la mijlocul unei reeditări a confruntării titanice din cadrul Gippsland Trophy. Begu se impusese la Melbourne după trei acte disputate acerb, în condiții de căldură prevenite serios în Cleveland, mulțumită unui sistem de acoperire specială a terenurilor principale. Din fericire, susținută frenetic din tribunele populate cu mulți conaționali, ea avea să își facă misiunea mult mai ușoară, într-un interval relativ scurt.

Secvențele inaugurale ale primului segment al sfertului de finală inaugural au subliniat o excepțională stare de calm pentru sportiva aflată în revenire profundă. Aceasta din urmă a reușit să își creeze rapid un avantaj confortabil, pe fondul numeroaselor erori survenite timpuriu din bogatul arsenal al adversarei sale din Belarus. Urmarea unui debut gestionat totalmente opus s-a remarcat în minutele ulterioare. Pe măsură ce nivelul lui Sasnovici a început serios să urce, mai experimentata sa oponentă nu s-a impacientat. Trecând fără succes prin mai multe confruntări foarte dure la primire, tenismena sfătuită în principal de Victor Crivoi s-a putut baza, precum și în disputele anterioare, pe un prim serviciu uluitor de performant.

Când necesitatea a fost mai ridicată, pe măsura intensificării presiunii venite din jumătatea adversă de teren, execuțiile puternice ale româncei au avut parte de un impact grozav al inspirației, un atribut pe care nu l-am putut observa constant în prestațiile convingătoare ale exponentei din Capitală. Și totuși, fiecare șansă ivită pentru un eventual re-break pretinsă pe merit de Sasnovici, autoare, de asemenea, a unor serii de lovituri remarcabile, a fost anulată cu la fel de multă încredere.

Indiferent gradului spectaculozității etalate în prestația actualului număr 99 mondial, ce a inclus printre altele numeroase lovituri câștigătoare din săritură, tabela a rămas în permanență principalul aliat al româncei. În plus, îndepărtând constant secvențe delicate, ultima învingătoare din țara noastră a Openului Bucureștiului (din urmă cu patru ani) a reușit să își pună în mare dificultate adversara aflată la serviciu.

În pofida unei calități realmente ridicate a tenisului practicat de ambele combatante, scorul a arătat pe undeva foarte dur, la capătul actului inaugural, celebrat vocal din tribună. Fiind conștientă că are nevoie să ofere o replică mai consistentă încă de la primul schimb al manșei secunde, a treia exponentă a Belarusului din perspectiva ierarhiei mondiale a rezistat unei presiuni intense asupra propriului serviciu.

Nearătând niciun fel de indignare asupra șanselor nematerializate, jucătoarea noastră și-a continuat uimitoarea precizie în defensivă, neoferind aproape deloc puncte ușoare în jumătatea opusă de teren. Obținându-și din nou numeroase contexte favorabile în schimburile de mingi pe lungime medie și lungă, atleta mai bine clasată a izbutit să preia întâietate și în actul cu numărul doi.

Amenințarea unei desprinderi decisive a părut una mare, însă, în urma multor alte mingi de break salvate, Aliaksandra Sasnovici și-a jucat șansa până la final. Alte momente profund delicate, în care partida ar fi putut reintra în dubiu, au fost soluționate de sărbătorita dimineții prin încrederea avută în primul serviciu.

Numeroasele reușite cu prima lovitură s-au dovedit suplimentate printr-un număr excepțional al erorilor neforțate. Conform statisticii oficiale, Irina Begu a fost responsabilă pentru doar cinci greșeli neprovocate pe parcursul celor 92 de minute aproape ireproșabile. Doi ași consecutivi au încheiat cu adevărat apoteotic o partidă a încântării maxime, cu scorul de 6 – 2 ; 6 – 4, iar o călătorie excepțională dezvoltată în Cleveland a adus cea dintâi accedere într-o semifinală WTA în 2021 pentru una dintre membrele constante ale reprezentativei de Billie Jean King Cup a României.

Înainte să lase loc unui meci dominat autoritar de Magda Linette (viitoarea sa adversară) contra Dariei Kasatkina, învingătoarea primei încleștări a zilei în Jacobs Pavilion a avut parte de cele mai dragi clipe posibile. Alături de scandări călduroase, susținătorii români i-au celebrat cu cântec aniversarea cu numărul 31, în urma unei evoluții de o eficiență rară.

Dovada absolută a nivelului maxim pe care Irina Camelia Begu îl poate accesa cu racheta în mână a fost scos în evidență din nou, pe cimentul Statelor Unite. Astfel, prima ei vizită în Cleveland s-a transformat dintr-una de rutină într-o ocazie aparte, aflată actualmente la doi pași distanță de adjudecarea unui nou trofeu profesionist, după o pauză de patru ani.

* Alături de Nadia Kichenok, Raluca Olaru și-a respectat statutul de principală favorită a probei de dublu din Ohio, parafând prezența în penultima fază a competiției pe echipe.

Surse:

