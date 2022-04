Entuziasmul absolut la revenirea Formulei 1 în Australia a fost de nestăvilit, iar pasionații de la Antipozi, care nu au ezitat să ocupe complet linia de start-sosire la final, au admirat cea mai autoritară prestație din cariera lui Charles Leclerc.

Monegascul a stabilit mai întâi un nou record de calificare pe un circuit Albert Park modificat din plin în zodia vitezei. Ulterior, avea să facă același lucru într-o cursă în care nu a cedat deloc întâietatea, în condițiile în care Max Verstappen a înfruntat noi probleme de natură mecanică.

Într-un week-end australian cu destule alte incidente, Sergio Pérez și George Russell au completat podiumul. Tânărul englez, aflat la un prim loc 3 obținut în condiții legitime de cursă ocupă acum poziția secundă în clasamentul general. După doar trei etape, distanța față de performerul absolut al Principatului sub culorile Ferrari, este apreciabilă.

Duelurile în noul sezon de Formula 1 au devenit brusc atât de pasionante, iar pregătirea meticuloasă a echipelor este foarte importantă, după cum o arată rezultatele din primele curse. După opt coroane mondiale consecutive, dominația Mercedes pare că a ajuns la final, în timp ce Ferrari pare gata pentru o stagiune de excepție. Până ca ea să ajungă într-o locație bine cunoscută vechilor pasionați, caravana din Marele Circ și-a încheiat o serie aparent irepetabilă în lumina reflectoarelor. Chiar dacă între timp a fost anunțat că revenirea de Grand Prix în Las Vegas va fi realizată tot în nocturnă din 2023, este imposibil de anticipat că cinci întreceri similare se vor mai succeda prea curând.

Impresia generală a fost că fiecare asemenea întrecere a avut propriul fir narativ dramatic. Cu siguranță, întoarcerea pe tărâmul saudit nu a făcut excepție, într-o nouă ocazie în care Charles Leclerc s-a evidențiat. Deznodământul i s-a arătat defavorabil monegascului pentru cea de-a doua victorie succesivă, însă asprimea, dar corectitudinea duelurilor cu Max Verstappen, au impresionat. Ținând seama de echivalența materialelor, ne-am fi putut aștepta până acum în ambele runde ale sezonului, ca incidentele să apară între doi concurenți tineri.

Spre mulțumirea suporterilor, aspectul respectiv nu s-a întâmplat, campionul mondial în exercițiu bifând o izbândă curată la Jeddah. În următoarele capitole, vom asista probabil la cele mai largi turnuri geografice într-o primăvară, în întreaga istorie pe patru roți. Mergând mai întâi în Orientul Mijlociu, caravana F1 va putea deja să traverseze întreg globul, inclusiv printr-o primă călătorie între Imola și Miami. Dar, probabil mai important de punctat este locația surprinsă acum cu adevărat neobișnuit în calendar. Între țărmul Mării Roșii și provincia Emilia-Romagna, popasul ne-a adus în națiunea Antipozilor, una ce va rămâne conectată permanent fenomenului automobilistic.

Această ultimă remarcă ne este confirmată de sentimentul, care în majoritatea ultimului sfert de secol, a echivalat cu debutul acțiunii într-un nou an. Istoria modernă a Australiei ne sugerează anul 1985 ca reper de bază în cazul principalei competiții de monopostruri. Dar, odată cu relocarea atenției către Melbourne și impresionanta configurație semipermanentă, povestea s-a dezvoltat permanent. În peste 20 de rânduri, întrecerea desfășurată în complexul Albert Park a fost și cea dintâi a campaniei. Privind acum spre unicul an 2020, scenariul a fost teoretic pregătit sub aceleași criterii, doar că pandemia a schimbat calendarul F1, la fel ca în multe alte situații.

Cu atât mai important este să ne amintim, măcar simbolic, că mașinile și echipamentele au fost pregătite pentru start, înainte ca Marele Premiu să fie anulat brusc, cu ore înaintea antrenamentelor inaugurale. Pentru patru luni, care nu au fost tocmai sigure, Formula 1 a rămas într-o unică așteptare, însă, totodată, un alt aspect a devenit cert. Pe măsura restricțiilor impuse atât de strict în regimul sanitar al națiunii-continent, o revenire rapidă a fost puțin probabilă.

A fost nevoie de peste 1.000 de zile pentru ca Formula 1 să revină pe teritoriul australian, pe o pistă cu o configurație diferită. Organizatorii Marelui Premiu de la Melbourne au hotărât să crească oportunitățile accelerării, revizuind peste jumătate dintre viraje pentru un alt prilej istoric. Prima corecție majoră din 1996 încoace a văzut reducerea traseului la 5,278 km, însă a permis implementarea unei a patra zone de activare a sistemului DRS.

Însă, reconfigurarea ar fi putut să mai atragă atenția asupra unui important record. Dacă ar fi să considerăm și circuitul din Shanghai drept parte a calendarului obișnuit, Albert Park a fost cealaltă scenă curentă pe care Michael Schumacher încă deținea recordul oficial în cursă. Doar ploaia ar fi transformat respectivele așteptări într-o menținere a reușitei din 2005, însă week-endul australian a avut multe să arate anterior.

Dintre aparent nenumăratele neutralizări cu steag roșu, Sebastian Vettel, finalmente revenit în combinezonul Aston Martin, a semnalizat-o pe prima. Impactul foarte dur avea să îl coste pe cvadruplul campion mondial chiar o prezență importantă în calificări. Și mai interesant a fost că la momentul măsurării forțelor de sâmbătă, echipierul său Lance Stroll și celălalt concurent canadian, Nic Latifi, au fost protagoniștii incidentului ce a prelungit serios a doua sesiune de calificări succesivă.

Precum situația a indicat-o și în cele precedente, încrederea maximă în resurse a părut să se îndrepte spre piloții Ferrari. Din fericire pentru el, Charles Leclerc a reușit să evite erorile majore, spre deosebire de mai tânărul purtător al numelui de Carlos Sainz. Dacă ibericul s-a plasat în Q3 doar în fața unui Fernando Alonso cu un uriaș potențial în al său Alpine, înaintea unei defecțiuni a direcției, monegascul a izbutit să își adune păstreze concentrarea. Deși un Max Verstappen foarte nemulțumit în interiorul Red Bull a amenințat serios chiar prima poziție, liderul clasamentului general a mai câștigat peste două zecimi în fața batavului la ultima încercare lansată.

Întreruperea seriei de pole-position a lui Lewis Hamilton (la un uimitor număr de șase) a coincis, așadar, în capitala victoriană unui alt record absolut: 1.17.888. Desigur, bucuria roșie nu a putut fi departe nici de Formula 1 într-o zi în care și Ducati a ocupat în Texas în mod uluitor primele cinci poziții ale grilei Motomondialului.

Însă, revenind pe patru roți, statistica nu a stat aproape deloc de partea ocupantului primei casete. Britanicul menționat mai devreme a capitalizat un asemenea șir ieșit din comun cu doar un succes. Actualmente, cu Mercedes ieșită din calculele absolute, Charles Leclerc avea de ce să fie preocupat. Tandemul numerelor 1 și 11 era pregătit să acționeze din spate pentru echipa lui Christian Horner, în al treilea start stagional, unul de ținut minte în fața noului record de asistență australă, estimat la aproape 420.000 de spectatori.

Încă o dată, în deschiderea cursei, pilotul care a reușit să surprindă clar la plecare a fost Lewis Hamilton. Englezul a acționat din nou foarte eficient obținând un câștig important în primul viraj, în timp ce primii doi clasați și-au păstrat rolurile. La doar câteva alte secunde, Carlos Sainz Jr. și-a completat experiența mai puțin fericită remarcată mai devreme, pierzând controlul modelului Ferrari în doar al doilea tur.

Important însă pentru Scuderia italiană era că Charles Leclerc a părut să îi ofere foarte puține opțiuni lui Max Verstappen. Olandezul a fost inițial nevoit doar să îi analizeze ritmul adversarului fără a-l amenința. Într-o întrecere în care Alexander Albon urma a izbuti istoria absolută pe pneurile dure, a devenit evident că standardul urmărit ar fi fost acela al unei singure opriri la boxe. O dată în plus, cel care ar fi optat să mute înaintea exponentului din Principat. Până atunci, un nou impact enorm pentru Sebastian Vettel a implicat evident o intervenție a mașinii de siguranță.

Competitorii care nu au apucat să profite pentru a ajunge instantaneu în standuri au fost Sergio Pérez, Lewis Hamilton sau Fernando Alonso. În schimb, după 24 de tururi parcurse, George Russell a capitalizat momentul favorabil pentru a-și poziționa favorabil o performanță demnă de podium. După ieșirea Safety Carului, jumătatea secundă de cursă a anunțat o posibilă repetare a duelului laitmotiv al startului de sezon. Max Verstappen și-a văzut șansa pentru a încerca să treacă în față, însă tentativa pe linia dreaptă s-a arătat contrată, pentru ca Charles Leclerc să își demonstreze din nou calmul. Pe măsură ce ecartul a început să se mărească spre zona sigură, batavul a știut că este nevoie să caute limitele.

Imediat, după preluarea celui mai bun tur din istorie, pachetul general propulsor Red Bull Powertrains a cedat pentru a doua oară în primele trei runde. Abandonul lui Verstappen a oferit un semnal spre echipierul său, revenit pe locul secund, că nu este indicat să forțeze în plus. Ca urmare, misiunea liderului s-a ușurat semnificativ spre împlinirea unui succes parcurs în integralitate la vârf. În același timp, retragerea liderului formației austriece a deschis oportunitatea pentru ca George Russell să își asigure o primă prezență reală pe podiumul Formulei 1.

Lewis Hamilton s-a arătat pregătit să îi conteste performanța, dar intențiile sale s-au domolit treptat, la apropierea ultimelor tururi. Dacă mai tânărul concurent Mercedes a încheiat cele 58 de parcurgeri în poziția a treia, bunul său prieten și înlocuitor la Williams, Alex Albon, a dus parcursul pe anvelope hard pentru primele 57. Rezultatul intrării pe linia standurilor s-a manifestat în trei poziții cedate în clasament. Dar, locul 10 înseamnă un punct incredibil de valoros pentru structura britanică. McLaren, cu Lando Norris și marele favorit local, Daniel Ricciardo a parafat, de asemenea cea mai solidă clasare în puncte de până acum.

La vârful ierarhiei, totuși, a existat un singur nume, aflat permanent sub control în runda a treia. Charles Leclerc a încheiat apoteotic Marele Premiu transpus în primul Mare Șlem al carierei. Turul final a oprit cronometrul la 1.20.260, iar incontestabilul succes al monegascului a adus un enorm impact și în ierarhia generală. Întrucât toți ceilalți rivali înfruntă mari probleme de constanță, 71 de puncte dintr-un maxim de 78 conturează un avans enorm. George Russell, cu 34 de unități mai puțin, a urcat pe poziția a doua într-o ordine individuală ce pare să păstreze foarte multe semne de întrebare.

Cel puțin la capătul unei întreceri de la Melbourne cu prima pistă inundată de oameni, după startul perioadei pandemice, excepția pare a fi una singură. Charles Leclerc și-a dublat practic totalul victoriilor personale în mai puțin de o lună calendaristică, iar campania din 2022 a Formulei 1 pare să își anunțe un nou real pretendent, Ferrari.