Primăvara lui 2020 este intervalul în care epidemia de coronavirus s-a extins alarmant pe teritoriul Europei. Ca și alte sporturi de top, tenisul a intrat, la rândul său, într-o „vacanță” prelungită.

Treptat, o serie de competiții de seamă au fost nevoite să-și reconsidere organizarea, în sezonul 2020. Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros a fost reprogramat pentru finalul lunii septembrie și debutul lui octombrie.

În ciuda faptului că evenimentul parizian ar fi trebuit să se desfășoare înaintea turneului similar de la Wimbledon, organizatorii britanici au oficializat miercuri o luare de poziție mult mai drastică, în contextul pandemiei de COVID-19.

Cea de-a treia competiție majoră a anului din calendarul tenisului mondial, a fost anulată în mod formal. Decizia s-a conturat din ce în ce mai mult în această direcție pe parcursul recentelor săptămâni, luând în calcul și imposibilitatea unei reprogramări optime. Deocamdată, Wimbledon Tennis Championships rămâne singurul turneu de rang principal peste care se va sări în calendarul stagional. New York Post a relatat că Federația Americană de Tenis (USTA) nu are în plan o anulare a competiției de la US Open.

În schimb, Wimbledon va fi la prima ediție care nu se va desfășura după cea de-a doua conflagrație mondială. Publicația britanică The Guardian a subliniat și că, în urma hotărârii momentului în tenis, circuitele profesioniste și-au extins perioada hiatusului, până la 13 iulie, cel puțin. În mod evident, restul sezonului de iarbă a fost și el anulat în integralitate. Astfel, există șanse ca acțiunea din circuitul WTA să se reia chiar prin turneul de la București, scrie Agerpres.

Între timp, este clar că cel mai mare simbol al sportului alb nu își va scrie următoarea pagină din istoria sa (la fileu) mai devreme de 2021. Potrivit telekomsport.ro, turneul de la All England Club nu s-a disputat în alte 10 ocazii (în intervalul de 134 de ani de la înființarea sa). Toate edițiile respective de până la ediția din 2020 au fost anulate din pricina conflictelor militare.

Deși cei mai mari jucători nu vor evolua în actualul sezon pe iarba londoneză, pierderile financiare ale Grand Slamului englez vor fi minime, scrie gsp.ro. Subcomitetul de Risc și Finanțe al All England Club a insistat asupra unei clauze de epidemie incluse în polița de asigurare a evenimentului, care a fost reînnoită recent, ținând cont și de posibilitatea apariției unui context precum cel actual.

Lăsând la o parte inevitabilele aspecte bănești incluse în organizarea unui turneu legendar, Simona Halep va rămâne deținătoarea trofeului feminin de la Wimbledon, adjudecat în finala contra Serenei Williams, pe 13 iulie 2019. În după-amiaza următoare, Novak Djokoviḉ și Roger Federer au oferit un ultim act masculin care va rămâne în memoria colectivă tenisistică pentru totdeauna. Cei doi au dus prima finală de Wimbledon într-un tie-break al setului decisiv, la capătul căruia sârbul a avut câștig de cauză.

