La începutul toamnei, ar fi fost greu de crezut că sportul de pe semicerc al României va avea parte de un parțial memorabil.

Dar, cu două etape rămase de acoperit din grupele principale feminine ale EHF Champions League, actuala stagiune rămâne deja memorabilă.

La debutul absolut în competiția de prim rang, Rapid continuă să extragă virtual toate resursele partidelor de pe parchetul propriu. Totalul ajuns deja la 18 puncte, cu opt victorii, incluzând-o pe cea împotriva lui Kastamonu, menține gruparea feroviară în cărțile directe pentru sferturi.

Într-un joc cu nuanțe istorice pentru Cristina Neagu mai ales – a treia jucătoare care atinge 1.000 de reușite în Liga Campionilor – CSM București și-a asigurat deja biletul pentru faza ultimelor opt, învingând și la Bietigheim. Jucătoarele lui Adi Vasile au ajuns, dar nu fără emoții, la șase victorii succesive, într-o campanie ce poate să devină cea mai eficientă din istoria internațională a clubului.

Deși remarcăm în general semnale pozitive dinspre fiecare ramură a domeniului handbalistic, incluzând aici nivelele de juniori, principala temă va fi cuprinsă de jocul de club. Mai evident ca oricând, spre deosebire de toate celelalte discipline de echipă, resursele regăsite pe plan intern sunt încă majore. Consecința directă se remarcă inclusiv pe ruta masculină, unde Dinamo deține încă o șansă pentru a avansa spre o treaptă și mai importantă. Dar, reperul contemporan s-a dovedit în continuare dispunerea feminină, în care multe lucruri se schimbă constant.

Pentru a merge mai departe cu ultima idee, echipele de top par să rămână în mare parte cele pe care publicul le cunoaște, în EHF Champions League. Din respectivul punct de vedere, adevăratul contrast se înregistrează pentru jucătoare, ale căror înțelegeri le pot purta în fiecare colț al Europei. De aceea, interesul pe plan autohton nu va scădea câtă vreme oportunitățile vor rămâne viabile spre succes. La începutul unei noi toamne, dinamica participării supreme a pătruns într-o nouă etapă, mai promițătoare ca niciodată, inclusiv în startul noului an.

Deși a necesitat din nou o invitație în competiția de prim rang din Europa, CSM București și-a resetat ambițiile cu mari argumente. Aflată încă o dată în postura vicecampioanei interne, formația pregătită de Adi Vasile nu și-a pierdut absolut deloc dintr-un element nesfârșit al motivației pentru a rămâne în top. Iar, după câteva stagiuni care au adus în mare măsură dezamăgire și frustrare, achizițiile pe care lotul tigroaicelor le-a bifat pentru campania 2022-2023, au dus la întocmirea unui lot de clasă mondială.

Iar, în pofida unui traseu absolut uluitor din partea grupării cu o mai importantă tradiție la nivel contemporan, va fi imposibil să ignorăm cum a doua reprezentantă a Capitalei și-a creat fără îndoială propriul câmp de forță. În Giulești, deși pasiunea supremă va rămâne încă fotbalul, o nouă resursă a fost creată pentru ca pasionații suporteri să își dedice emoția. Actualul proiect de lângă Podul Grant a devenit, fără exagerare, una dintre cele mai neașteptate povești ale prezentului.

Categoric, impactul sugerat mai devreme s-a dovedit unul enorm din afara granițelor, dar, în drumul spre cel dintâi titlu din era modernă pentru clubul vișiniu, Eliza Buceschi și Sorina Tîrcă Grozav au contribuit enorm, pe lângă exponentele din afara granițelor. Mai mult, sub conducerea ibericului Carlos Viver, contextul a căpătat o luminoasă perspectivă și în cadrul european suprem, Rapid fiind evident doar o debutantă. Însă, nimic nu s-a dovedit imposibil încă de la prima reprezentație pentru o grupare deja bine sudată.

Pentru ca totul să capete elanul maxim încă de la prima dispută, atmosfera nu a fost decât explozivă în tribunele vechii Săli Polivalente. Așadar, încă din momentul unei reveniri formidabile în repriza a doua contra lui Metz, bonusul energiei oferit de suporterii vișinii a făcut o mare diferență. Prima parte a grupei principale secunde a însemnat și câteva succese necesare împotriva echipelor teoretic cotate inferior.

Dar, fără multe excepții, evoluțiile din deplasare sub acel context au oferit destule puncte, ce pe măsura înmulțirii au garantat siguranță. Apoi, episoadele memorabile aveau să vină aproape în succesiune, numele adverse devenind tot mai mari. De fiecare dată a părut că deficitele primelor reprize contra numelor de top pot să fie șterse, aspect care s-a întâmplat des. Contra lui Esbjerg, de exemplu, situația a fost inversă pe teren propriu, un avans imens fiind anulat înaintea unui final memorabil.

Győr avea să cedeze, de asemenea, în arena giuleșteană, iar maniera în care deținătoarele Ligii Florilor s-au impus în fiecare confruntare din Capitală, iar excepția nu avea să fie reprezentată de meciul contra lui Kastamonu. Până și în absența Sorinei Grozav, adversarele din Turcia nu au reușit să intimideze foarte mult, în fața unor gazde motivate la maximum. Chiar dacă golurile au venit cu ceva dificultate, într-o măsură similară confruntării din toamnă, de la Istanbul, giuleștencele au rămas în control.

Finalul reprizei inaugurale a adus ceva mai multă explozie ofensivă, însă avansul a rămas constant la două lungimi. Cheia pentru toate tentativele de revenire pe care am constatat-o în marile ocazii din deplasare, cu Budućnost, Esbjerg sau Győr a reprezentat-o încrederea dintre buturi. În jocul duminicii prezent, Diana Ciucă a fost responsabilă pentru serii uluitoare de intervenții, tocmai atunci când dispozitivul ofensiv nu funcționa la cote maxime.

Tânăra originară din Craiova a oferit practic spațiu colegelor din atac fără ca sentimentul de nesiguranță să se mai instaleze. Deși formația din țara semilunii a izbutit să mențină aparent finalul jocului într-un oarece echilibru, desprinderea a venit inevitabil. Probabil cel mai important transfer din timpul sezonului, Estavana Polman, și-a dus totalul la șase reușite, drept principala marcatoare.

Batava a asigurat liniștea pentru o peluză fabuloasă, însă aceeași Diana Ciucă avea să completeze spectacolul, printr-o reușită de la o poartă la alta. Capătul disputei a surprins un scor mai mult decât clar, la 28 – 22, iar Rapid obținea a cincea victorie de Ligă a Campionilor în șase ocazii pe teren propriu. Ca urmare, fulminantul debut suprem poate să rezulte încă într-o calificare dincolo de playofful optimilor.

Doar că, parcursul celeilalte reprezentante a țării noastre a căpătat, după cum afirmam, niște nuanțe de elită. Alături Cristinei Neagu și Crinei Pintea, CSM București și-a întărit efectivul cu Grâce Zaadi în prim-plan. Multipla laureată olimpică și mondială a sosit în România cu aceleași pretenții avute în întreaga carieră, cât privește traseul european. Nu e de mirare că veterana coordonatoare de joc a debutat în Liga Campionilor pentru câștigătoarea din 2016, cu nouă reușite.

Acea primă victorie la care ea a contribuit se înfăptuia cu mari emoții în fața lui Krim, după o repriză inaugurală sub așteptări. Ulterior, însă, sub ghidajul liderelor grupului, bucureștencele din clubul municipal au părut să nu mai privească înapoi. Indiferent de obstacole, treptat am asistat la o închegare a celei mai complete formații din competiție, cel puțin pe durata fazei inițiale. Până și într-o partidă în care nu a evoluat grozav, CSM salva un punct în turul contra unei Bietigheim neînvinse.

Singurul semn major de întrebare în dreptul lui Adi Vasile a intervenit la vizita în arena dublei campioane en-titre, Vipers Kristiansand. Nordicele s-au impus net în repriza secundă din etapa a cincea, dar respectiva înfrângere a fost dată uitării, de îndată ce Campionatul European s-a încheiat. Dubla cu Ferencvárosi care a repus campania în mișcare a ilustrat în continuare nivelul extrem de ridicat la care lotul funcționa pentru Tigroaice.

Marea provocare a iernii urma să fie subliniată de al doilea joc cu Vipers, în amiaza celebră deja, paralelă finalei Campionatului Mondial din Qatar. De această dată, repriza a doua din Capitală a fost clar favorabilă pentru elevele lui Adi Vasile, care s-au desprins spre o victorie de gală. Partida evocată nu doar că a reconfirmat-o pe Cristina Neagu în postura de golgheter al stagiunii, dar a adus-o pe CSM după o îndelungată perioadă în fruntea unei grupe principale.

Fără îndoială, cu doar o singură înfrângere în primele zece jocuri, statutul vicecampioanei interne nu putea fi negat. Obiectivul intermediar de calificare directă în sferturi a mai trecut un obstacol imens, odată cu uluitoarea demonstrație din fața lui Odense. Cu un avans absolut uluitor, de 10 goluri până la pauză, gazdele au îngenunchiat în termeni handbalistici campioana Danemarcei. Aceeași purtătoare a numărului 8 din dreptul echipei românești a bifat zece dintre reușite, fiind tot mai aproape de un moment individual iconic.

În același timp, echipa Cristinei Neagu mai avea nevoie de doar un punct pentru a-și confirma rarisima ipostază de calificare directă în sferturi. Foarte interesant, spre deosebire de întâiul joc cu Bietigheim, cel secund avea o cu totul altă dinamică. În București, formația germană pleca cel puțin cu șanse egale, dar returul de pe propriu parchet surprindea o statistică rece. După debutul cu trei succese, fosta grupare pregătită de Herbert Müller mai obținuse doar o victorie.

Puteam afirma la începutul întâlnirii că miza este mai mare pentru gazdele din Ludwigsburg Arena, cât privește bătălia pentru optimi. Dar, privind cu atenție fundalul color, coroborat categoric șicelui sonor, am realizat rapid că și formația oaspete a avut parte de un enorm suport. Mijlocul care a semnalat multă încredere suporterilor tricolori s-a remarcat mai degrabă în defensivă. Foarte multe acțiuni adverse au fost închise cu mingi pierdute de-a lungul secvențelor crucială.

Iar, într-o primă repriză foarte echilibrată, dar și serios fragmentată de jocul dur, culminat prin eliminarea directă acordată lui Emilie Arntzen, portarii au făcut diferența. Într-un lot atât de competitiv, Marie Davidsen a reușit să se impună în multe ipostaze europene drept cea mai în formă sportivă. Atunci când breșele au apărut în perimetrul defensiv, sportiva norvegiană a acoperit multe culoare de finalizare.

Așadar, cu toate că atacul dezvoltat foarte echilibrat, de la Cristina Neagu, la Grâce Zaadi și Elizabeth Omoregie, până spre extreme, defensiva a făcut diferența spre un avans de trei lungimi la pauză. Judecând după forma recentă, Bietigheim a fost cea mai modestă echipă a reprizelor secunde din 2023. Contrar ultimei statistici, actuala campioană a Bundesligii a reușit un restart de confruntare grozav, chiar și în condițiile unei duble inferiorități. Jucătoarele conduse de Markus Gaugisch au avut oportunitatea să se desprindă la trei lungimi.

Doar că Evelina Eriksson a pătruns apoi între buturile vizitatoarelor cu mare succes, ofensiva regăsindu-și ritmul. Cedările de posesie au fost multiple, de ambele părți, dar experiența Tigroaicelor urma să prevaleze. Într-o amiază ineficientă – în care Malin Aune a fost cea mai bună marcatoare pentru echipa tricoloră, mulțumită a șase reușite – Cristina Neagu a reușit să aducă cel mai mare avantaj printr-o execuție elegantă, cu efect.

Însă, adevăratul motiv pentru care publicul român a reacționat vulcanic în penultimul minut a surprins reușita cu numărul 1.000 a legendarei intermediare în Liga Campionilor. Borna a fost atinsă doar de alte două sportive în întreaga istorie, Anita Görbitz și Jovanka Radicević. Ca urmare, semnificația succesului din Germania cu 27 – 25, în fața lui Bietigheim a depășit parafarea calificării în sferturile de finală (evident prima directă pentru o echipă românească în actualul format al grupelor).

Planul general pentru o asemenea realizare este condus de CSM București, structura care a atins gloria absolută a handbalului feminin. Dar, pe lângă echipa care a cedat doar 3 puncte de-a lungul întregii campanii feminine de până acum, Rapid dublează tabloul pozitiv pe care handbalul de club pare să îl regăsească din plin.

