David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, donează Fundației Hope and Homes for Children echipamentul purtat pe podium la Olimpiada de la Paris din acest an.

Tricoul, bluza și pantalonii de trening, alături de încălțămintea sport, sunt obiectele personale pe care David le oferă cu scopul de a aduna 115.000 de euro din suma totală necesară construcției unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București. Oricine dorește să se alăture lui David este invitat să facă o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie, în perioada 30 septembrie - 9 octombrie 2024. Câștigătorul echipamentului de premiere va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei, și va primi premiul chiar de la David Popovici. „Emoția de a fi pe podium, la Jocurile Olimpice 2024, purtând cu mândrie tricolorul, va rămâne pentru totdeauna în inima mea. V-am simțit alături de mine și vă mulțumesc! Iar azi, îmi doresc din suflet să vă am din nou aproape pentru că, dincolo de victoriile care se măsoară în medalii, există alte bătălii – mai importante dar mai tăcute – care se văd rar, dar care au un impact uriaș. Din inima mea, pentru casa a 11 copii, astăzi donez cu bucurie echipamentul pe care l-am purtat pe podium, pentru ca ei să crească într-un mediu cald și adaptat nevoilor lor. E nevoie de 11.500 de oameni buni care să doneze minim 50 de lei pentru ca noi, împreună, să strângem un sfert din banii necesari Hope and Homes for Children pentru a construi casa. În realitate, însă, eu cred că suntem mult mai mulți. Iar pentru asta, vă mulțumesc”, a spus David Popovici. David Popovici este ambasador Hope and Homes for Children din luna aprilie 2023 și se alătură pentru a treia oară Fundației într-un demers ambițios de crowdfunding, pentru cei mai vulnerabili copii. Prima dată, în vara lui 2022, David și-a donat casca și ochelarii de campion mondial pentru a ajuta o mamă, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, care suferă de o boală grea. În mai puțin de 30 de zile, David a adunat donații de peste 40.000 de euro, contribuind la construirea unei case în județul Suceava pentru fosta sportivă și cei 3 copii ai ei. Un an mai târziu, în 2023, David a ales să își doneze ziua de naștere pentru ca cinci frați muzicieni să poată avea un cămin al lor. Cu sprijinul a peste 2.500 de donatori, 55.000 de euro au fost adunați în mai puțin de 2 săptămâni, iar frații au primit o casă stabilă, unde își pot continua studiile și performanțele muzicale.