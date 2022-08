Spectrul prelungirilor și al detaliilor a părut omniprezent în cadrul examenului final de calificare în grupele europene, unde nicio formație românească nu a plecat cu avantaj.

Toate cele trei confruntări au fost decise absolut dramatic, FCSB și CFR Cluj evitând cumva cele 30 de minute suplimentare (spre tragerea la sorți a Conference League de la Istanbul).

Dacă cvintupla deținătoare a Ligii I în exercițiu a făcut-o printr-un singur gol fabulos, cea mai galonată grupare pe plan continental a necesitat ceva șansă și insistență în plus, pentru a obține o victorie remarcabilă, cu 3 – 1 în Norvegia.

Viking s-a lăsat învinsă de la punctul cu var în minutul 90 + 4, dar Hapoel Be`er Sheva nu a suferit un deznodământ identic. În singura confruntare a serii care a trecut în final granița spre extra-time, Universitatea Craiova a avut inițial avantajul, însă nu l-a stăpânit până la capăt, oltenii pregătiți de Mirel Rădoi fiind apoi devansați la 11 metri de formația din Israel.

În cadrul unui prezent deosebit de încărcat, amprenta profesionalismului va fi menționată consistent pe plan sportiv. La fel de des în absența ei, concluziile pot fi dureroase pentru cei ce încă mai atașează un preț nu neapărat excelenței, cât competitivității. Pentru a le evita până la urmă, este nevoie de o abordare mai rară într-un domeniu ce părea într-un declin aparent interminabil. Însă, cadrul oportunităților continuă să se redeschidă, pe măsură ce inclusiv presiunea își păstrează un impact serios, superior altor cadre.

Considerând direcțiile recente ce încadrează sportul autohton actual, putem afirma că cel mai popular încă găsește teren de recuperat. Semnele celorlalte numeroase ramuri care au regăsit recent drumul succesului, indică o viziune deși poate avântată, mereu una potențial realistă. Exploatarea pozitivă a talentului reprezintă încă o variabilă în țara noastră, deși ea nu își va putea găsi aceeași aplicare în provocările cu mingea. În ciuda a destule impedimente, așadar, ștacheta a fost ridicată la un nivel de unde sportul rege a avut nevoie să ofere un răspuns.

Realist vorbind, în actuala perioadă a anului, în care distincțiile se acumulează într-un ritm grozav pe plan individual reprezentativ, fotbalul are doar varianta de club pentru încercarea de mai devreme. Numeroase dintre opiniile inițiale nu au fost oricum optimiste în ce privește aventura care să se extindă până la finalul lunii august.

Dar, mulțumită ajustărilor din iarbă la rang continental, pașii au fost realizați pentru acordarea unei șanse către relevanță, chiar dacă aducem în discuție (doar) UEFA Conference League. Deja, prin intermediul a trei parcursuri extinse, obiectivul minim, dar crucial, putea fi împlinit, în dispute simultane și scenarii pe alocuri unice.

CFR – Maribor 1 – 0 (1 – 0): O bijuterie conduce spre extaz în Gruia

Puțin probabil a fost de la început ca succesul să se arate nemaiîntâlnit din 2013, ținând cont de obiectivele inițiale. Însă, motivele de optimism au început treptat să revină și în dreptul campioanei României, indiferent majorității celorlalte argumente negative, dar viabile. Eliminarea ce va rămâne istorică din primul tur preliminar al Champions League a indicat momentul maxim al descurajării. Apoi, fără a impresiona cu adevărat în nicio instanță ulterioară, clipa adevărului a venit contra unei formații aflate într-un moment chiar mai puțin plăcut.

Actuala deținătoare a titlului din Slovenia este Maribor, dar debutul de stagiune se dovedește printre cele mai modeste ale întregii istorii. Ca urmare, contextul dinaintea dublei nu a fost deloc unul convențional. După dezamăgirea imensă cu Pyunik, nivelul opoziției a urcat treptat pentru elevii lui Dan Petrescu (de la Inter d`Escaldes la Șahtior Soligorsk). Modul în care s-a desfășurat prima manșă a indicat că atât NK, dar mai ales CFR nu au fost dispuse să riște.

Evident, șansele de a deschide scorul au existat, însă fără consistența la care ne-am fi putut sau nu aștepta în săptămâna precedentă. Fără foarte mult sprijin în atac după accidentarea suferită de Gabi Debeljuh, pericolul a fost adus pe tărâm sloven de Emmanul Yeboah. În urma unei dispute foarte tacticizate în deplasare (protejată și de noul goalkeeper din Peninsulă), era de așteptat ca inclusiv la nivel declarativ, inspirația să facă o diferență. Concomitent însă, presiunea nu putea fi mai mare în dreptul ambelor combatante, cum a fost cazul și în duelurile paralele.

Dar, probabil contrar tuturor așteptărilor inițiale, șansele au curs în cascadă pe arena Dr. Constantin Rădulescu, în prima parte a jocului. Ivan Brnici l-a testat primul pe Simone Scuffet, iar ulterior, rolul activ i-a revenit lui Emmanuel Yeboah. Prima dintre execuțiile proaspătului transfer a fost îndepărtată din vinclu de către goalkeeperul advers. Menno Bergsen s-a opus și în fața lui Claudiu Petrila, auspiciile părând în continuare favorabile pentru deschiderea scorului la general.

Oaspeții au izbutit să reziste fără să înfrunte dezavantajului până la pauză, Damir Krznar văzându-și elevii ridicând ritmul la reluare. Rok Kronaveter a încercat o dată în plus să plaseze balonul dincolo de raza portarului italian al trupei ardelene, fără ca acesta din urmă să se lase păcălit. Senzația a fost aceea a prudenței, iar precum următoarea posibilitate a existat în toate duelurile cu interes tricolor, prelungirile au devenit iminente. Dar, secvența specială necesară pentru calificare, evocată mai devreme, a venit spre capătul minutului 90.

Lovro Cvek nu a debutat încă pentru campioană în Liga I, referindu-ne la sezonul actual. Însă, crearea unei foarfece excepționale din interiorul careului i-a aparținut exclusiv mijlocașului ex-iugoslav. Așadar, o execuție cum rar se vede la orice nivel a securizat până la urmă primul loc în competiția propriu-zisă, testată de CFR Cluj și în 2021, dar fără un efort preliminar major.

Viking – FCSB 1 – 3 (3 – 4): Destinul luminează calea vicecampioanei după o așteptare de 5 ani

În continuare, echilibrul și extazul se aflau în prim fuleu, pe tărâm scandinav. Singura dintre echipele noii Superligi care a avut nevoie să lucreze complet din spate, a făcut-o în cele mai surprinzătoare și neașteptate dintre circumstanțe. Puține lucruri ar fi indicat că Viking s-ar putea impune chiar pe Arena Națională, în fața unui FCSB finalmente încrezător pe fond intern. Bineînțeles, reușita inaugurală a lui Florinel Coman ar fi putut să rămână catalizatorul manșei tur. Dar lucrurile nu s-au menținut în grafic pentru nici măcar alte două minute, execuția superbă venită de la Kevin Kabran trimițând întâlnirea într-o altă dinamică.

Deși ocaziile și dominarea au stat aproape continuu în tabăra bucureșteană, tabela nu s-a mai modificat decât în defavoarea capitolinilor. Precum jucătorii ghidați de Nicolae Dică au reiterat, cele două goluri primite au subliniat una dintre cele mai frustrante înfrângeri posibile. Concomitent, peste motivul realist de îngrijorare pentru că partida din Norvegia se va juca pe o suprafață sintetică, șansa principală încă a părut să stea de partea echipei ce aștepta din 2018 o nouă accedere în grupe.

Adversarii ce au urmat respectivei veri au fost în cel mai bun caz comparabili cu exponenta campionatului norvegian. Iar, în duelul de totul sau nimic, startul a fost realmente același, în comparație cu disputa tur. Florinel Coman a găsit din nou spațiu în minutul a treilea, noul căpitan fiind responsabilul centrării reluate în plasă de Malcom Edjouma. Publicul nordic a fost rapid redus la tăcere, dar după o serie a ocaziilor neconcretizate de vizitatori, Viking a arătat finalmente că poate practica și ofensiva consistentă.

Roadele au venit după alte două situații în care Ștefan Târnovanu a trecut prin destule emoții. În minutul 25, portarul în vârstă de 21 de ani a devenit autorul unei intervenții în disperare de cauză asupra lui Daniel Karlsbakk. Lovitura de la 11 metri a fost transformată prin Zlatko Tripić, iar vikingii păreau să regleze lucrurile exact când era nevoie. Ofensiva lui FCSB a continuat să forțeze, însă precizia ultimului detaliu a lipsit pentru multă vreme. Pe rând, Joyskim Dawa și David Miculescu s-au aflat la centimetri distanță de a restabili egalitatea perfectă la general.

Timpul s-a scurs după pauză, iar momentul în care calculele s-au refăcut a surprins cea mai mare greșeală a unui până atunci excelent Patrik Gunnarsson. Islandezul a permis ca șutul de la distanță să ajungă în plasă pentru Andrei Cordea, spre entuziasmul tricolor din tribune. Ulterior, o altă indecizie ar fi putut să însemne mai rapid reușita izbăvirii grupării lui Nicolae Dică.

Apropierea de prelungiri o vedea pe Viking cu un plus de prospețime chiar din ce în ce mai vizibil, cu alte șanse mari pentru gazde. Dar, insistențele la ultima acțiune a timpului regulamentar din partea lui Florinel Coman, au adus penalty-ul hotărâtor, acordat parcă surprinzător, dar just în urma unei intervenții imprudente. Risto Radunović a eliminat cu sânge rece Saburtalo în turul secund preliminar tot de la punctul cu var, muntenegreanul capitalizând pentru o calificare răsturnată de FCSB, sub lupa superiorității, dar și a dramatismului.

Hapoel Be`er Sheva – Universitatea Craiova 1 – 1 (2 – 2; 4-3): aventura alb-albastră se oprește la penalty-uri

Mergând către gruparea care a terminat pe poziția a treia în campaniile precedente, istoria ei complicată consemna un nou moment interesant. De când a revenit pe scena Ligii 1, sub denumirea oficială de CS Universitatea Craiova în 2014, Știința nu s-a aflat mai aproape, dintr-un motiv sau altul, de orice fază a grupelor, Europa League sau Conference League. În aparență, gruparea reactivată complet de Mirel Rădoi ar fi putut foarte ușor să nu se regăsească nici acum într-o conjunctură mai bună. Atât o nouă exponentă a fotbalului albanez cât mai ales Zorya Luhansk, au arătat superior din perspectivă morală oltenilor în tur.

Dar, prin intermediul avântului furnizat pe Ion Oblemenco, primele două rezultate negative de pe gazon străin au fost corectate de manieră impresionantă. Dinamica a fost însă clar schimbată în play-off, câtă vreme nimic nu putea fi decis la Turnu Severin contra lui Hapoel Be`er Sheva. Chiar și așa, în condițiile în care jocul ar fi avut o desfășurare obișnuită până la pauză inclusiv, oltenii ar fi putut să spere la obținerea avantajului. Greu tolerabilul incident ce a rezultat în eliminarea lui Paul Papp nu a făcut decât să complice și mai mult calculele.

Până la finalul confruntării, Universitatea a avut destulă șansă pentru a neutraliza golul primit de la rivala israeliană. Ultima mare ocazie a negat pur și simplu succesul lui Hapoel datorită lui David Lazar, însă returul s-ar fi anunțat la fel de complicat la orice scor. Ținând seama de calificarea dramatică a lui Maccabi Haifa în Champions League, atmosfera de pe arena vicecampioanei s-a așezat la cote excepționale. Presiunea de pe gazon a echivalat în dificultate pentru oaspeți, portarul leilor fiind obligat la intervenții grozave încă din al treilea minut.

Insistențele adverse au rămas active, șansa și reacțiile potrivite ajutându-l pe Lazar în a menține tabela intactă. După pauză, alb-albaștrii au amenințat mult mai clar buturile adverse, Omri Glazer înregistrând mari dificultăți la execuțiile lui Alex Mateiu, Ștefan Baiaram și Sergiu Hanca. Șansele s-au înmulțit spre final, Tomer Hemed și lovitura sa de cap nefiind suficientă pentru a mai evitarea procedurii de extra-time, ce finalmente avea să decidă totul într-un duel românesc. Trimis pe teren pentru acel interval, Ante Rogulić a găsit transformarea ideală a loviturii libere din 104.

Din păcate, Știința nu a izbutit să gestioneze crucialele momente ce au urmat până la schimbarea terenurilor, lovitura de cap de manual a aceluiași Tomer Hemed restabilind același scor, precum în turul din România. Magomed Suleymanov ar fi putut să-și trimită colegii israelieni către succes înaintea pătrunderii în loteria de la 11 metri, David Lazar opunându-se cu succes unui ultim șut de la distanță.

Ambele formații au avut argumente solide pentru calificare, dar, la 11 metri, portarul mai inspirat a fost cel al lui Hapoel, cu intervenții excelente asupra lui Andrei Ivan și Nicușor Bancu. Învinsă cu 4 – 3, Universitatea Craiova a ratat la mare limită o nouă șansă de a sparge bariera preliminară, pentru prima oară în epoca modernă.

La finalul unei seri speciale, se poate trage concluzia că toate cele trei confruntări pe care le-am avut în prim-plan puteau să ia foarte ușor cealaltă direcție. Însă, într-o ipostază nu foarte anticipată la începutul lunii august, România și-a asigurat două locuri pentru ediția 2022-2023 a UEFA Conference League. Cele două echipe cu istoria recentă mai largă pe plan continental vor putea rescrie noi capitole de potențial succes în fotbalul extern Ligii I.



