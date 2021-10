La capătul unui week-end de marcă în sportul cu motor de nivel absolut, competiția-etalon pe patru roți a regăsit una dintre locațiile de marcă, entuziasmul fiind maxim pentru o nouă ediție din Grand Prix-ul Statelor Unite.

Părând să nu pornească cu prima șansă la revenirea Formulei 1 peste Ocean, Max Verstappen a reușit să întoarcă așteptările în favoarea sa. Obținerea unui pole-postion remarcabil nu i-a garantat o misiune ușoară, Lewis Hamilton având câștig de cauză la startul propriu-zis.

Sprijinit de strategia mai inspirată inițial, liderul Red Bull Racing a reușit să reziste impecabil unei presiuni susținute de campionul mondial în exercițiu, șarja sa finală fiind neutralizată. Trecându-și în cont victoria în premieră pe configurația americană, exponentul Țărilor de Jos devansează o nouă barieră a drumului său spre coroana cu lauri a Marelui Circ.

În actuala structură a Campionatului Mondial de Formula 1, cele mai disputate luni dintr-o întreagă eră pe patru roți continuă să furnizeze rezultate excepționale. Într-un final de săptămână cu un profund impact asupra prezentului și viitorului în ramurile majore ale sportului motorizat, atenția s-a mutat dintr-un pol spre celălalt.

Absența echilibrului va dăuna permanent unuia dintre sporturile care va atrage doar prin natura sa de paritate, noi susținători. Pentru ani la rând, excepțiile fiind relativ puține, senzația absenței predictibilității a fost constatată rar. Actualmente, apropiindu-ne treptat de capitolele decisive ale unei călătorii epice, nimic nu va plăcea mai mult amatorilor adrenalinei, dintr-un cadru neutru.

Cu siguranță, analizând parcursurile ultimilor ultimi cinci ani, pentru a judeca minimalist contextul Marelui Circ, nicio desfășurare nu găsește multe puncte comune actualei distribuții.

Totodată, s-ar putea spune că premisa unui sezon contra convențiilor s-a extras rapid, atunci când a devenit limpede că inițiativa nu va mai fi deținută în permanență de o echipă. Însă, modul în care acțiunea din 2021 a continuat să curgă, cu numeroase turnuri, a atras atenția asupra unui duel pe care actuala epocă a monoposturilor sprijinite hibrid nu l-a mai remarcat din primii ani al respectivului interval revoluționar. Șapte sezoane au trecut de când prima confruntare directă a lui Lewis Hamilton și Nico Rosberg s-a încheiat cu un ultim act de totul sau nimic, altul urmând doi ani mai târziu.

Doar că, în niciuna dintre situațiile explicate, practic fratricide, referindu-ne permanent către Mercedes, schimbările dinamicii de clasament nu au fost atât de rapide. Datorită unui material sensibil egal, preluat și gestionat în cadrul Red Bull Racing de Max Verstappen, echilibrul și balansul inițiativei nu se datorează în principal erorilor personale, cât meritelor fiecărui jucător.

Alți factori vor avea întotdeauna influențe, în chiar fiecare săptămână de concurs, începând poate cu prevederile tehnice restrânse atent, spre care vom reveni. Dar, printre toate obstacolele menționate și prin imensa tensiune ce îi cuprinde pentru runde în șir, întregul impas a fost menținut absolut imperturbabil, până la părăsirea definitivă a bătrânului continent, înregistrată odată cu încheierea întrecerii turce.

Marșul calendaristic din 2021 pare să se fi stabilizat definitiv, după lungi așteptări, nu mai puțin de șase deplasări extra-europene plănuind să decidă direcția ambelor titluri mondiale. Într-o planificare tradițională pentru cel mai recent deceniu, prima dintre opririle de peste Atlantic ne conduce într-una dintre cele mai des menționate națiuni ale istoriei pe patru roți. În fapt, chiar dacă Statele Unite și-au dezvoltat o adevărată industrie a motosportului intern, la toate nivelurile, legătura lor cu evoluția F1, se dovedește excepțională de-a lungul timpului.

Pentru cei mai puțin familiarizați fenomenului, varietatea organizării este izbitoare. Fără a ne referi la perioada predecesoare anului 1950, prima întrecere oficială s-a consumat la Indianapolis, atunci când evenimentul de sine stătător (Indy 500) reprezenta parte integrantă a calendarului F1. După ce inițiativa a luat sfârșit, expansiunea în națiunea tuturor posibilităților a abordat unici traiectorii. Mari Premii separate de titulatura națională au consfințit, așadar, 30 de unități din cuantumul precizat anterior.

Gazdele citadine s-au schimbat și alăturat constant, din Dallas, în Detroit, până la celebrul circuit din Las Vegas, care nu a lăsat amintiri tocmai de succes pentru competiție. Excentricitățile organizării s-au oprit în materia denumirilor, la momentul intrării în actualul secol, același inconfundabil Indianapolis Motor Speedway rămânând gazda originalului Grand Prix al Statelor Unite pentru multe alte ediții tumultoase. Întreg tabloul contemporan s-a stabilizat, precum a fost și cazul Motomondialului de Viteză, prin completarea și inaugurarea perlei Texasului.

Începând din 2012, Circuit of The Americas a intrat în drepturi, oferind secvențe de neuitat. Noi modificări ar fi anunțate de conducerea competiției, un nou oraș american urmând să pătrundă pe bogata listă a destinațiilor amintite, anume Miami. Însă, până în 2022, atunci când vom ști dacă Austin va rămâne sau nu pe harta competițională, un episod absolut furibund promitea să descrie actuala revenire.

În alte ipostaze, configurația COTA i-a adus lui Lewis Hamilton nenumărate motive pentru extaz. Unul dintre decorurile sale favorite a asigurat pentru britanic, printre altele, și coroana din 2015. Totuși, cvintuplul învingător de pe pista texană se confrunta cu o sarcină mult mai delicată, singura țintă viabilă din 2021 fiind recăpătarea fotoliului de lider al clasamentului piloților, în fața unui Max Verstappen la fel de redutabil pe tărâm american.

Totodată, cele mai recente vizite ne atrag atenția că ultimii câștigători din Texas au fost reprezentanții Finlandei. Dacă Valtteri Bottas se impusese la cea mai recentă escală, Kimi Räikkönen a fost pregătit să își completeze cea din urmă revenire în locația ultimei sale victorii de etapă, la bordul Ferrari, în toamna lui 2018. În timp ce publicul și-a arătat afecțiunea pentru legendarul nordic, forma compatriotului său continua să întâlnească un trend ascendent. Practic, incluzând și succesul excelent reportat pe Istanbul Park, Valtteri Bottas a ajuns peste Ocean cu cele mai multe puncte obținute după ce mutarea sa către Alfa Romeo (chiar în locul conaționalului său) a fost confirmat.

Mult mai calm față de toți ceilalți actori implicați la vârf, misiunea pilotului cu numărul 77 avea să se schimbe o dată în plus. Cea mai recentă schimbare a motorului i-a adus implicit cea de-a treia declasare pe grilă în patru curse distincte, element foarte interesant în economia amiezii de sâmbătă. Tensiunile au părut din nou să escaladeze între Lewis Hamilton și Max Verstappen, ei promițând acțiune maximă în cadrul unor calificări dominate totuși de Mercedes. Monoposturile negre au dominat pe întreaga durată a antrenamentelor, iar consecința a părut clară.

Însă, o replică neașteptată pentru ambii exponenți Red Bull a transformat Q3 într-un adevărat vacarm. Max Verstappen a avut în cele din urmă câștig de cauză, obținând prima clasare în pole-position care să nu vină din partea Mercedes în era hibridă. În spatele batavului, campionul mondial a fost învins cu două zecimi de secundă, Sergio Pérez flancându-l, de asemenea, din poziția a treia.

La capătul unui progres excepțional, favoriții tribunelor au avut în față un moment fabulos, însă piloții lui Cristian Horner trebuiau să depășească cumva asaltul ce avea să vină, într-o duminică texană însorită. Startul crucial al aventurii americane din 2021 s-a prefigurat categoric drept epic, iar spectatorii nu au fost dezamăgiți. Cu o asemenea distribuție a primei linii la plecare, sprintul către virajul întâi ar fi putut aduce probleme serioase.

Toate insistențele olandezului în a-l îndepărta pe Lewis Hamilton de pe trasa ideală au fost inutile. O reacție mult superioară pentru britanic i-a adus superioritatea fără ca Sergio Pérez să poată interveni în paralel. Triumful primului tur, unul cu adevărat agitat, însă fără incidente, a mers în contul Mercedes, Max Verstappen nefiind dispus să îi lase rivalului său un interval de respiro. Cei doi protagoniști s-au detașat rapid de restul plutonului, mașina cu numărul 44 fiind nevoită să apeleze la un ritm apropiat de intensitatea maximă.

Publicul prezent la o cotă absolută pentru Statele Unite - 400.000 de plătitori - a avut parte de mult suspans. Până la momentul primelor pătrunderi în standuri din zona superioară, presiunea din partea lui Verstappen a rămas înaltă. Chiar și astfel, în turul al zecelea, Red Bull Racing l-a condus pe liderul clasamentului provizoriu pe linia boxelor, coechipierul său urmându-l la câteva minute distanță.

Reacția strategilor șvabi s-a dovedit neașteptat de lentă, Lewis Hamilton nemaivăzând viabilă varianta unui efort prelungit cu anvelopele de compoziție medie. Drept consecință, britanicul s-a reîntors al doilea pe circuit, ecartul fiind defavorabil la peste șase secunde. Pe măsură ce Fernando Alonso a schimbat manevre ofensive cu exponenții Alfa Romeo, spre deliciul spectatorilor, diferența de la vârf a reînceput să scadă serios. Până în punctul de mijloc al întrecerii, Lewis Hamilton își juca șansele maxime pentru a replica. Treptat, așteptarea pentru a doua intrare la boxe a fost brusc stopată de același Max Verstappen. Oprirea timpurie a adversarului direct i-a conferit, în schimb, englezului un avantaj important din punctul de vedere al gestiunii pneurilor, pe final de Grand Prix. Inspirația strategică contura din nou cheia în ambele garaje.

Problemele cu traficul i-au îngreunat serios misiunea septuplului campion mondial, care continua să țintească aceeași cotă 7 peste Atlantic, alături de poziția intermediară de lider stagional. Momentele hotărâtoare au fost așteptate în acalmie. Sub îndrumarea lui Toto Wolff, 18 tururi îi stăteau la dispoziție protejatului său pentru urmărirea succesului. Toate resursele au fost aruncate în joc, iar scena texană urma să primească o concluzie strânsă, mult anticipată.

Fără alte inconveniente din partea monoposturilor întârziate, punctul culminant a fost așteptat pe pistă. Însă, cu fiecare tur care s-a scurs spre finalul festivalului, liderul a reușit să își managerieze perfect marjele pentru a nu îi permite modelului Mercedes să pătrundă realmente în zona amenințării serioase. Negăsind suficiente zecimi pentru a lansa măcar o tentativă de atac, Lewis Hamilton și-a văzut încercarea zădărnicită de un oponent ce își demonstrează abilități deosebite ale autocontrolului.

O trecere a liniei de sosire aplaudată de întreaga arenă din Austin a semnalat primul succes obținut vreodată pe Circuit of the Americas pentru Max Verstappen. Recompensa suplimentară unei prestații ireproșabile sub presiunea deținătorului coroanei, s-a transpus practic în dublarea avansului clasamentului piloților. 12 unități îi separă acum pe principalii săi actori, înainte ca periplul competițional să revină în Mexic, Sergio Pérez urmând să sosească pe tărâm natal completând pentru echipa sa podiumul rundei cu numărul 17.

Experiența Statelor Unite din 2021 a demonstrat, până la urmă, cum spectacolul se poate construi în Formula 1 și sub limitele controlului. Iar, într-un moment în care părea să regăsească dificultatea, cel mai nou câștigător de pe superba configurație a capitalei Texasului a demonstrat contrariul. Reînnoind cota succeselor, cel stagional cu numărul opt îl aduce cu un mic, dar important pas, mai aproape pe un remarcabil olandez de obiectivul său suprem în Formula 1.

