Atunci când o serie nemaipomenită a succeselor pentru Red Bull în Formula 1 părea mai greu de oprit, celebra etapă braziliană a schimbat finalmente complet scenariul, după nouă runde.

George Russell a izbutit să domine fiecare moment crucial al rundei jubiliare pe tărâmului lui Ayrton Senna, bifând un prim triumf personal de mult așteptat. Astfel, Mercedes s-a impus din nou după o pauză ce data tocmai din penultima rundă a sezonului anterior.

Acum, atât în întrecerea de sprint, cât și în Grand Prix-ul clasic din São Paulo, Lewis Hamilton s-a clasat al doilea, în spatele mai tânărului său conațional. Tandemul echipei lui Toto Wolff a fost urmat pe podium de Carlos Sainz Jr., într-o cursă cu numeroase incidente severe, inclusiv cel dintre septuplul și respectiv actualul campion mondial, Max Verstappen.

De neuitat, în ciuda unui abandon duminică, va rămâne și un fabulos pole-position obținut pentru Haas de Kevin Magnussen, la capătul unei amiezii de vineri, rămasă singura influențată de ploaie, la Interlagos.

Evoluția marcată constant prin atingerea vârfurilor aparent de necucerit, conturează esența probelor adrenalinei. O altă fațetă sugerează că inclusiv în cazul în care mizele așezate la mijloc nu vor fi cele mai mari, obiective de atins și motive pentru care concurenții să fie motivați sunt mereu existente. Într-un plan secund, așadar, orice ocazie va avea aceeași mare valoare în dreptul celor privați pe undeva de excelența probabilă ori vizibilă în trecut. Pe scurt, pentru o mare parte a celor ce perfecționează mersul volanului în condiții de maximă tensiune, clipele vor fi limitate spre calea către triumf.

Pentru măsurarea atentă a actualei campanii din Formula 1, concluziile par imposibil de evitat. Comparativ cu ultima campanie completată, am putea afirma că diferența este mai clară față de oricare pereche a stagiunilor succesive din istoria modernă. Actuala iarnă va atrage în primul rând atenția asupra unui Campionat Mondial unic pentru fotbalul de înalt nivel. Dar, în ultimul anotimp rece, atenția a mers spre o concluzie cu atât de multă tensiune încât a dus la schimbarea istoriei din cockpit. Fără aceleași semnificații pentru vârful ierarhiilor, cea mai importantă parte a pasionaților așteaptă finalul de campanie.

Totodată, scânteia către deznodăminte excepționale va fi mereu aprinsă datorită dinamicii unui calendar clasic. Pentru decenii la rând, deplasările peste Atlantic au rezervat o doză imprevizibilă în contextul potrivit. Poate că Mexicul nu va fi inclus într-o așa analiză pe termenul lung, comparativ granițelor de la nord ori sud. Însă, am remarcat că momente unice se disting și la cea mai ridicată altitudine, în principal pe fondul dominației expuse anterior. Recordul de victorii într-un sezon va fi acum asociat cu Max Verstappen, alte mize statistice rămânând valabile inclusiv pentru olandez.

În ce privește vizitele exponențiale pentru Marele Circ către Brazilia, vom constata uluitor de ușor prezența elementului magiei, sub orice formă, începând din urmă cu exact 50 de ani. Din 1972 și până în prezent, episoade pentru care parcă memorabilul este un termen prea mic, s-au succedat efectiv. Dacă ar fi să ne raportăm doar la epoca actualității, întrecerile din 2007 și 2008 ar fi absolut suficiente pentru a încorona Interlagos drept un traseu legendar. Destinele campionilor mondial din trecut sau prezent s-au scris cel mai longeviv traseu al Americii de Sud. Poate că nimic nu ar mai fi arătat la fel dacă Felipe Massa s-ar fi impus la general în urmă cu un deceniu și jumătate, depășirea iconică a lui Lewis Hamilton în detrimentul lui Timo Glock facilitând un deznodământ cum greu am regăsit până în 2021. Același favorit al publicului ar fi putut să se impună și cu un an înainte, dar i-a înmânat succesul și implicit singurul titlu mondial colegului său de atunci, un anume Kimi Räikkönen.

Asociat pentru eternitate lui Ayrton Senna și José Carlos Pace, circuitul situat la propriu între lacuri, a consemnat inclusiv în sezonul trecut cum bătălia uluitoare spre titlul mondial s-a reaprins pe cei 4,3 kilometri. Mai nou, Lewis Hamilton înregistrează pașaportul brazilian, iar prestația din urmă cu 12 luni a validat o posibilitate uluitoare pentru finalul de sezon. Plecând ultimul în întrecerea de sprint, englezul a reușit să se impună atunci la capătul Grand Prix-ului propriu-zis, într-o demonstrație că absolut nimic nu va fi imposibil lângă São Paulo.

Interesantă este, în legătură cu binecunoscuta metropolă din zona oceanică, ideea că orașul face parte din denumirea oficială a Marelui Premiu, după perioada de pauză în regim pandemic. În măsura în care vom cumula titulaturile în același inventar al istoriei, pare foarte greu de crezut că Alain Prost își va vedea prea curând recordul pus în pericol. Francezul s-a impus pe tărâmul Samba de 6 ori, cu constructori diferiți deopotrivă, iar un factor ce se poate afla în creștere de acum înainte cât privește învingătorii, este următorul.

Ținând seama că formatul ce include și cursă de sprint s-a păstrat în Brazilia pentru al doilea an la rând, imprevizibilul stătea pur și simplu la pândă. Singurul element menit să completeze perfect un asemenea tablou este întotdeauna intervenția condițiilor meteo. Iar pentru o zi de vineri absolut memorabilă, cât privește calificările, a fost nevoie ca norii să vegheze asfaltul de la un capăt la altul. Practic nici în primele două segmente nu puteam considera niciun pilot în siguranță, până în Q3 asfaltul fiind din nou amenințat de apă.Acolo, șansa, dar mai ales meritul i-a surâs unui Kevin Magnussen despre care nu ar trebui să uităm că în condiții normale, nu ar fi trebuit să facă parte din sezonul 2022 al Formulei 1. Ocupant al podiumului în întrecerea sa de debut din urmă cu opt ani pentru McLaren, danezul a fost cel surprins în starea și momentul potrivit în fruntea clasamentului. Cu aversele mai serioase din nou iminente, toți piloții au ieșit rapid pe pistă în secvența finală, concurentul Haas fiind capabil să noteze un timp de top, superior și lui Max Verstappen.

Ulterior, avea să intervină blocajul în zona de pietriș al lui George Russell, iar, în mod evident sub steagul roșu, nicio altă îmbunătățire a timpului 1.11.674 nu a mai venit înaintea ploii. Ca urmare, extazul a fost practic nemărginit în garajul echipei americane, care putea puncta data 11 noiembrie 2022 drept aceea a primului pole-position din istorie. Inutil de spus că și Magnussen s-a regăsit la aceeași performanță, iar indiferent de cele care aveau să mai urmeze, nimic nu mai putea schimba respectivul rezultat.

Cea mai puțin puternică formație din perspectivă financiară ar fi putut mai departe să spere la un plus de magie din partea condițiilor meteo. Altfel, ultima dintre cele trei curse de sprint din stagiunea curentă nu ar fi promis prea multe lucruri pentru Haas și protagonistul danez, aflat la runda cu numărul 140 din carieră. Prognoza rămânea constantă cu șanse mari de ploaie, dar pentru apogeul zilei de sâmbătă, norii periculoși s-au disipat complet. Pe de altă parte, alegerea de pneuri a lui Max Verstappen a părut să-i acorde danezului un timp de respiro la începutul celor 24 de tururi.

Apoi însă, manevra olandezului a venit în a doua parcurgere, Magnussen începând apoi să alunece treptat în ierarhie. Beneficiind de anvelope soft față de trenul mediu al campionului mondial, George Russell știa că are nevoie de un atac rapid. Pentru câteva minute în șir, Max a rezistat în față, dar la jumătatea programului, britanicul a depășit definitiv, urmând să zburde în rest. Cu cât ne-am apropiat de final, a devenit clar că Verstappen nu avea cum să reziste mai ales în fața lui Carlos Sainz Jr. și Lewis Hamilton.

Ibericul urma să câștige poziția a doua, însă penalizarea pentru schimbarea motorului termic urma să se manifeste într-un start de pe locul al șaptelea. Punctele sprintului sunt alocate în 2022 pentru cei care au ocupat topul opt, motiv pentru care Kevin Magnussen urma să-și asigure ultima unitate pusă în joc. Marea câștigătoare a actului preliminar s-a dovedit Mercedes, care indiferent de condițiile startului Grand Prix-ului propriu-zis, punea stăpânire pe linia întâi la start după aproape un an de pauză. George Russell a trecut prima oară linia de sosire în Formula 1 drept întâiul pilot clasat.

Concomitent, galonatul său echipier și-a anunțat încă de la capătul amiezii intermediare, că nu va fi dispus să se mulțumească cu mai puțin de o victorie. În mod clar, formația lui Toto Wolff avea în față cea mai importantă șansă pentru a reveni la vârf, dar un start curat era absolut necesar. Lewis Hamilton a ales opțiunea înțeleaptă de a nu forța inutil, tandemul argintiu rămânând în fața dublei Red Bull. Ulterior, într-un tur inaugural agitat în partea mediană, a părut greu de crezut că vom lăsa complet în urmă incidentele.

Tocmai eroul zilei inaugurale a fost nevoit să resimtă trecerea completă de la euforie la extaz, Kevin Magnussen fiind întâi răsucit după care tamponat de către Daniel Ricciardo. Două abandonuri și un contact violent a consemnat un Saftey Car foarte rapid introdus, pentru numai puțin de șapte parcurgeri. La capătul respectivului interval, nebunia a continuat însă din cauza unui restart mai lent din partea lui Lewis Hamilton. Din fața lui Max Verstappen, septuplul campion mondial a devenit expus unui atac de la care marele său rival din sezonul trecut nu s-a abținut.

Contactul dintre cei doi a rezultat în pagube de ambele părți, aripa față a batavului fiind cea care a impus intrarea la standuri. Lando Norris și Charles Leclerc s-au ciocnit de asemenea, la câteva secunde distanță, întreaga dinamică devenind favorabilă pentru George Russell și noii săi urmăritori. Sergio Pérez și Carlos Sainz Jr. au moștenit pozițiile din spatele liderului, al doilea pilot Ferrari fiind primul membru al plutonului fruntaș care să intre la standuri. Totuși, cu trecerea timpului, a devenit tot mai limpede că Lewis Hamilton, în pofida podelei afectate, își prezerva șansele.

Planificarea a funcționat bine pentru ambii exponenți ai monoposturile șvabe, plusul părând să rămână implacabil în ce privește scopul final. La general, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid, lăsând de o parte incidentul din debutul amiezii, iar fără niciun adversar amenințător aparent, doar noul său partener i se opunea victoriei. Nu trebuie să uităm că la mijloc pentru învingătorul din 2021 se afla recordul victoriilor în stagiuni consecutive, împărțit la 15 cu Michael Schumacher. Însă, lucrurile s-ar fi putut complica foarte serios pentru ambii la momentul abandonului lui Lando Norris, care a indus a doua intervenție a mașinii de siguranță. Mulțumită motorului nou, dar și pneurilor pe măsură, Carlos Sainz Jr. ar fi părut amenințarea reală în ultimele 11 tururi la Interlagos. În schimb, George Russell a rămas prompt până la capăt și nu oricum, împlinindu-și prima sa victorie de rundă cu cel mai bun total de puncte posibil în formatul curent. Cele 34 de unități obținute pălesc totuși comparativ cu sentimentele unui pur triumf, incomparabil.

Totul s-ar fi putut întâmpla mult mai repede pentru concurentul de 24 de ani, dacă ne vom întoarce cu aproximativ doi ani în urmă. Pe traseul oval din Shakir, fostul campion din Formula 2 s-ar fi putut impune din postura de înlocuitor al actualului echipier, care l-a urmat din nou în poziția a doua. Ca urmare, o rundă penultimă cum nu se putea mai fastă pentru Mercedes a adus alături de o dublă braziliană, sentimentul regăsit de fiecare dată în ultimele opt sezoane. Totodată, înaintea unui epilog mai puțin tensionat pe Yas Marina, Mercedes păstrează șanse cu adevărat fondate spre titlul vicecampioanei constructorilor, în detrimentul Ferrari, care doar a completat podiumul la Interlagos.

Un nou pilot, ce s-a prezentat totalmente merituos și performant încă de la startul anului, se înscrie pe lista învingătorilor în combinezonul german și al 113-lea din istoria F1. Într-un sezon 2022 în care George Russell nu a beneficiat în niciun caz de cel mai performant monopost, George Russell și-a fructificat șansa pe tărâmul brazilian, care a demonstrat o dată în plus că va rezerva mereu clipe memorabile, sub amprenta eternă a idolului publicului, Ayrton Senna.

Surse:

https://www.digisport.ro/f1/formula-1-dubla-pentru-mercedes-in-marele-premiu-al-braziliei-cu-george-russell-castigator-2035791