De-a lungul timpului, figuri ce au ajuns să depășească granița simbolică a influenței unui simplu sport și-au făcut loc în cadrul National Basketball Association (NBA).

Majoritatea lor își au rădăcinile în națiunile care au inventat și dezvoltat jocul cu mingea la coș: Canada și respectiv Statele Unite ale Americii. Ca popularitate, îi putem aduce ca exemple rezonante, printre mulți alții, pe Michael Jordan, Kobe Bryant sau LeBron James. Dar expansiunea masivă a asociației la nivel internațional a determinat o creștere a impactului atleților veniți de peste hotarele Americii de Nord. Iar unul dintre aceștia a hotărât să-și cimenteze aventura excepțională.

Dintre toți atleții internaționali ce și-au încercat norocul în cadrul ligii cu standarde supreme de excelență ale baschetului, foarte puțini dintre ei pot replica firul narativ urmat de un om al cărui nume are parte de o atenție deosebită. Din fericire, Giannis Antetokounmpo a demonstrat că marca respectivă poate fi elevată printr-un drum excepțional. Explicațiile ultimei afirmații erau destul de greu anticipabile în urmă cu aproximativ un deceniu.

Grecul cu origini nigeriene, născut pe 6 decembrie 1994, nu a înfruntat deloc o cale ușoară către împlinire. Dimpotrivă, provenit dintr-o familie pentru care traiul decent nu se arăta a fi deloc asigurat, el avea parte de provocările adevărate ale vieții încă de la vârste fragede, pe străzile capitalei elene. Încercând, alături de frații săi, să fie cel mai mare ajutor părinților, Giannis a descoperit baschetul relativ întâmplător.

Din 2007, parcursul său începea la nivel de juniori pentru formația Filathlitikos. Demonstrând un spirit minunat al competitivității, fratele mijlociu al familiei devenea mai bun cu fiecare zi, printre mulți alți tineri cu potențial. Stagiunea 2011-2012 i-a adus promovarea în interiorul lotului de seniori (aflat atunci în liga a treia valorică a Greciei). Din acel moment, evoluția s-a a cunoscut o rapidă ascensiune. Anvergura excepțională a reprezentat una dintre calitățile care au atras atenția foarte rapid multiplelor grupări din elita europeană, dar și din NBA. Deși semnase o înțelegere pentru a evolua în Spania, Antetokounmpo, neajuns încă la vârsta maturității, a urmat rapid calea dorită de orice baschetbalist. El a devenit eligibil pentru a participa în Draftul din cadrul profesioniste nord-americane, la 18 ani și șase luni. 29 dintre cele 30 de francize își trimiseseră reprezentanți pentru a-l superviza oficial din primele momente în care impresiona pe tărâm elen.

Finalmente, previziunile s-au împlinit în momentul în care Milwaukee Bucks și-au folosit a cincisprezecea opțiune în alegerea din 2013 pentru a selecta un prospect foarte puțin cunoscut publicului larg american.

Primii ani petrecuți în Wisconsin au reprezentat noua etapă a dezvoltării pentru Antetokounmpo. Obținerea primelor beneficii financiare i-au oferit plăceri simple ale copilăriei dintr-un prezent obișnuit, pe care ulterior avea să le regrete. Motivul era ilustrat în gândul că familia sa nu putea simți încă bucurii similare. El a debutat în NBA înainte de a împlini 19 ani. Totuși, evoluția sa urma să atingă treptat cote fantastice. Creșterea se remarca de la un dribling la altul, pentru un sportiv ce nu își completase încă dezvoltarea din perspectiva masei musculare. Prima stagiune petrecută în Milwaukee l-a surprins într-un rol limitat, cu doar 23 de partide începute ca titular. Ulterior, sub conducerea fostului uriaș conducător de joc Jason Kidd, contribuția lui Giannis asupra succesului propriei grupări s-a mărit substanțial. În consecință, porecla The Greek Freak devenea tot mai răsunătoare. La 2,11 metri, capacitățile de pătrundere și dominare a oponenților prin pură forță puteau fi cu greu ignorate. Prima prezență în playoff a semnalat un moment amar pentru Bucks și Antetokounmpo.

Apoi, după finalul campaniei din 2015, extrema din Grecia a devenit indubitabil cea mai importantă piesă a unui echipe tinere și promițătoare. Media de puncte pe partidă trecea granița a 18 unități, pe măsură ce forța și dedicația se îmbinau la perfecție. Tocmai de aceea, Shaquille O`Neal avea să încredințeze în premieră unui jucător actual titulatura meritorie de Superman (deși poziția de centru nu îi era familiară). Dominanța fizică și abnegația erau elementele esențiale urmărite de Shaq, în căutarea unui succesor din perspectiva potențialului, care continua să avanseze.

Apariția de debut într-un All Star Game (din 2017) a ilustrat nivelul de seriozitate abordat de senzația cu numărul 34, responsabilă pentru 30 de puncte. În același sezon, el obținea primul premiu indidual, al jucătorului cu cel mai mare progres (Most Improved Player Award). Milwaukee revenea în postsezon, însă era învinsă în prima rundă. Experiența avea să fie retrăită și în primăvara din 2018, moment în care Bucks își concediaseră deja vechiul tehnician.

Mike Budenholzer a preluat conducerea lotului și a plănuit să creeze un lot care să întrepătrundă perfect calitățile principalului său pion. În plus, ascensiunea lui Antetokounmpo a căpătat un nou nivel.

Drept rezultat, franciza din Wisconsin a început să se implice serios în lupta formațiilor de top. În timpul sezonului 2018-2019, Giannis Antetokounmpo a înregistrat noi medii statistice formidabile (27,7 puncte și 12,5 recuperări). Însă, succesul colectiv era îmbunătățit până la cel mai bun record al ligii. Totuși, postsezonul care a urmat aducea semne de întrebare asupra completitudinii arsenalului viitorului MVP. Deși aruncarea de la semi-distanță și distanță se dezvolta vizibil, ea nu se dovedea suficient de constantă, în speranța găsirii alternativei pătrunderilor. Toronto Raptors au eliminat Milwaukee în finala Conferinței de Est din 2019, speculând în mare parte acel punct nevralgic.

Povestea urma să se repete în mare măsură peste alte 16 luni, atunci când Miami Heat îi eliminau timpuriu pe Bucks, care obținuseră din nou cel mai bun bilanț din NBA în sezonul regulat. Eșecul înregistrat în interiorul bulei instituite în Orlando a pus capăt unei noi stagiuni ce începuse minunat pentru fenomenalul grec. E

voluțiile feroce de până la momentul întreruperii sezonului din martie i-au adus, pe lângă al doilea trofeu MVP consecutiv, titlul de Jucătorul Defensiv al Anului. Astfel, The Greek Freak a acces compania lui Michael Jordan și Hakeem Olajuwon, singurii baschetbaliști ce au primit ambele distincții (Most Valuable Player, respectiv Defensive Player of the Year) în același an competițional.

De asemenea, el a doborât recordul legendarului Wilt Chamberlain al eficienței ofensive – setat în 1961-1962 * (barometru numit Player Efficiency Rating; PER), ducându-l la 31,86. Așadar, atletul elen care a cucerit noi culmi în istoria NBA înfrunta o decizie ce putea schimba major cursul ligii pentru o lungă perioadă. Ca agent liber, Giannis Antetokounmpo avea la dispoziție multiple opțiuni în a-și maximiza șansele la obținerea primului inel de campion.

În tot intervalul petrecut dincolo de Ocean, un jucător cu convingeri care îi egalau puterea de pe parchet a reiterat că orașul Milwaukee va rămâne singura lui casă. Loialitatea grecului față de organizația sa nu a fost clintită de eșecuri. Rămânerea în Wisconsin îi garanta extensia de tip supermax, posibilă doar datorită propriilor realizări, eligibilă după 7 sezoane în ligă. Semnătura sa asupra noului contract (în valoare de 228 de milioane de dolari pentru cinci ani, potrivit espn.com) echivala cu un mare semn de ușurare pentru Milwaukee. Alături de Khris Middleton și de proaspăta achiziție, Jrue Holiday, trupa lui Mike Budenholzer va rămâne ghidată de fenomenul cu origini africane.

Cu aproximativ o săptămână înainte de startul unui nou sezon în NBA, un semn de întrebare important a fost înlăturat. Cel mai mare contract din istoria asociației determina că dublul deținător în exercițiu al trofeului MVP, Giannis Antetokounmpo, va îmbrăca aceleași uniforme, ale lui Bucks. În ciuda aparențelor, aspectele financiare nu au fost cele care au primat. Comunitatea în care el a fost integrat a reprezentat motivul principal pentru ca o poveste a loialității să fie dusă mai departe către succesul așteptat în Milwaukee din 1971, obținut datorită lui Kareem Abdul-Jabbar și Oscar Robertson.

* Wilt Chamberlain a înregistra o medie de 50,4 puncte pe partidă, în sezonul 1961-1962, ea ducându-l către un PER de 31.82.