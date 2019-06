Performanţele "tricolorilor" mici nu l-au impresionat prea mult pe Bogdan Matei, care nu ştie şi nici nu e interesat să afle cine sunt jucătorii care au ajuns în semifinalele Campionatului european U21. Dispreţul ministrului pentru sportivi nu e nou.

"Această generație ne-a depășit pe noi. Noi nu am jucat niciodată o semfinală, dar ei au jucat și au felicitările mele", a declarat, la TVR, Gică Hagi, considerat de mulţi cel mai mare fotbalist român şi reprezentant al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc.

Ministrul PSD al Tineretului şi Sportului nu e la fel de impresionat de realizărilor naţionalei mici.

Într-un interviu acordat Digi24, înaintea semifinalei de joi dintre Germania U21 și România U21, scor 4-2, Bogdan Matei recunoaşte cu o sinceritate total dezarmantă că în urmă cu două luni habar n-avea cine e căpitanul echipei România U21 şi oricum nici nu-l interesează acest lucru.

Dialogul dintre jurnalistul Digi 24 şi ministrul social-democrat e halucinant (VIDEO Exclusiv Digi24):

Întrebare: Știti cine este căpitanul naționale de tineret?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Am spus-o și am întrebat în momentul în care am fost întrebat ce jucător prefer, răspunsul meu a fost unul singur: Ianis Hagi. Nimeni altcineva nu mă interesează și rămân cu aceeași părere. Ianis Hagi este jucătorul meu numărul 1 preferat.

Întrebare: Acum știți cine e Ionuț Radu?

Bogdan Matei, ministrul Sporturilor: Sigur. Acum două luni nu știam și le urez succes. Sunt convins că vor face o figură foarte frumoasă. (Sursa: Digi24.ro)

Dezinteresul şi dispreţul pentru un domeniu pe care-l "păstoreşte" sunt cu atât mai ciudate cu cât Bogdan Matei a fost profesor de sport.

În luna mai, Matei a avut un dialog jenant cu fosta mare gimnastă Corina Ungureanu, căreia i-a spus că nu o respectă ca om.

Corina Ungureanu a scris pe Facebook că, la Campionatele de gimnastică de la Arad, ministrul Tineretului şi Sportului n-a fost prezent în sală pe toată durata finalelor, venind doar la finalul concursului, în ciuda unei postări a ministerului în care se afirma că Bogdan Matei a asistat la tot evenimentul.



Ministrul i-a solicitat lui Ungureanu o întâlnire pe aeroport, fosta gimnastă relatând cum a decurs dialogul cu politicianul PSD:



"Am vorbit cam 10 minute. Eu însoțită de o gimnastă de 10 ani și dumnealui de către două persoane, restul delegației PSD asista de la distanță. Nu mi-a fost dat până acum să întalnesc un om politic - și am întâlnit destui - să-mi vorbească cu atâta lipsă de respect!!!

Ce îmi amintesc:

Ministru: D-ra Ungureanu, vedeți că sunteți ruptă de realitatea sportului?

Eu: Da, domnule ministru, o să mă trezesc când o să-mi cadă sala în cap și tencuiala din tavan în cap la copii în antrenamente.

Ministru: V-am dat bani la federație!!!

Eu: Dvs nu stiți nici după atâta timp că federația nu are cum să finanțeze cluburile??? NU PERMITE LEGEA!

Ministru: Scot postarea dacă o scoateți și dvs, d-ra Ungureanu.

Eu: Nu scot nimic că eu sunt un civil și încă am voie să vorbesc adevăr, dvs sunteți demnitar și ați coborât foarte mult când mi-ați răspuns la "mișto" de pe pagina oficială la MTS.

Ministru: Ați venit vreodată la mine să-mi cereți ceva?

Eu: Nu este treaba mea să vin la dvs la MTS să cer! E treaba dvs să vă îngrijiți de noi, angajații dvs că doar de asta sunteți puși acolo!!!

Și în încheiere mi-a dat o "palmă" verbală de m-a liniștit domnul Matei și m-a pus la locul meu -)) "D-ră, vă respect ca sportiv dar ca om, NU!".