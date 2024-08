Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți că a decis să nu participe la ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Paris, după "situația scandaloasă de la gimnastică, unde sportivele noastre au fost tratate într-un mod absolut dezonorant".

"Să retragi o medalie obținută pe muncă cinstită pe baza unei contestații, pe care nici antrenorii și nici tehnicienii de top nu o înțeleg, este total inacceptabil! Este inadmisibil ca, într-o competiție de asemenea anvergură, care promovează valori precum respectul, înțelegerea și excelența, o copilă care își câștigase onest medalia să fie privată cu brutalitate de rezultatul muncii sale de patru ani! Eu nu am putut să îi privesc lacrimile și să accept cu seninătate că așa ceva este perfect normal", a anunțat premierul într-un mesaj pe Facebook.

El a adăugat și că, faptul că "sute de milioane de telespectatori din întreaga lume au rămas, ca și noi românii, efectiv șocați de această scenă teribilă, arată că undeva, în sistemul de organizare a acestei competiții, ceva este în neregulă".

"Îmi amintesc foarte bine cum, în comunism, rușii ne furau la Olimpiade, iar noi încercam să ne certam cu ei fără a avea mari șanse de câștig. Eu nu vreau să mă cert astăzi cu nimeni, ci doar aleg să protestez prin gestul meu față de o nedreptate flagrantă la adresa unor românce care și-au probat din plin valoarea! Sabrina și Ana Maria, aveți alături o întreagă națiune pentru care munca și lacrimile voastre sunt mai de preț decât orice medalie, indiferent din ce metal prețios ar fi! Și vă asigur că statul român vă va trata, inclusiv în ceea ce privește premiile, ca pe niște medaliate olimpice. Pentru ca asta sunteți pentru noi toți", a conchis Marcel Ciolacu.

Reamintim că luni au avut loc momente extrem de tensionate pentru românce la competiția de gimnastică artistică la sol. Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia de bronz după ce americanca Jordan Chiles a făcut contestație. Și Sabrina Maneca Voinea a fost surprinsă când a văzut punctajul și, deși a făcut contestație, acesta nu a fost modificat. Se clasase inițial pe locul 4, dar ulterior a coborât pe 5. Nici la bârnă, Sabrina nu a reușit să obțină un loc pe podium, potrivit tvrinfo.ro.

”Am fost pentru două minute pe podium și mi-am câștigat locul respectiv, am făcut cel mai bun sol din această competiție. Am fost foarte mândră de mine, sunt în continuare. A fost decizia arbitrilor. Nu știu să spun din ce cauză au făcut decizia. A fost decizia lor, asta este, acum podiumul este dat. (…) A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, iar după aceea arbitrii au decis altceva. Cred că toată lumea își poate imagina cât de greu poate să fie acest moment. În același timp, am reușit să ajung în finala olimpică, ceea ce nu mă așteptam. Și am ajuns pe locul 4. (…) Eu mi-am făcut cât de bine am putut treaba. A fost maximul din ce am putut”, a spus ea.

Gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea a declarat că se simte nedreptățită pentru nota primită în finala de la sol, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris, deoarece știa că merita o notă mai mare.

”La bârnă am mers puțin mai slab, dar după m-am adunat foarte bine la sol. Solul l-am făcut foarte bun, mai bun ca la Europene sau Mondiale anul trecut. Doar că nu știu ce s-a întâmplat și au ales să le pună pe sportivele acestea pe podium. (…) Eu am încercat să fac cât de bine s-a putut în fiecare zi de concurs. (…) Nota nu a fost corectă, trebuia să iau mult mai mult.

”Sportiva română Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziția a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.