O săptămână cu succes pentru tenisul autohton s-a încheiat printr-o înfruntare foarte echilibrată, care a decis prima laureată a Openului din Cleveland.

După ce a fost autoarea unui parcurs remarcabil, până în ultimul act, Irina Begu s-a aflat la câteva schimburi de a-și trece în cont o nouă revenire de calibru. Cedând dramatic primul set, jucătoarea din Capitală a menținut suspansul ridicat și în actul cu numărul doi, însă Anett Kontaveit și-a dus la capăt misiunea, negându-i oponentei obținerea celui de-al cincilea trofeu de simplu al carierei.

Recapitulând evoluțiile ultimelor 18 luni, Irina Begu a reușit să se evidențieze în mare parte din cadrul lor. Ea își creează jocul în jurul ideii agresivității, pe care foarte multe dintre combatantele prezentului o adoptă. În același timp, însă, urmărind cu atenție disciplina de la fileu, este mereu amintită posibilitatea prin care linia fină dintre precizie și control dispare. Marele dar al sportivelor cu experiență, alături celui de a-și conserva superior trăirile, este și acela de a gestiona corect balansul ce separă acel prag, spre modelarea succesului. Drept urmare, atunci când cea mai potrivită stare este găsită, puține lucruri sunt capabile să stopeze urmările pozitive.

Referindu-ne la atleta ce a împlinit recent 31 de ani, clipele de regăsire nu au fost mereu soluționate fericit. Dimpotrivă, perioade foarte bune, din ultima parte a sezonului precedent și respectiv prima a celui actual, s-au împletit cu altele mai puțin inspirate. Abilitatea ei conturează o prezență în teren pe care nu multe combatante o pot egala, în sensul controlării ferme a destinului balonului. Atunci când dispoziția de joc se prezintă eminamente pozitivă, singurul element ce trebuie să o completeze este încrederea.

Menținerea acesteia la cote înalte s-a dovedit de multe ori o enigmă. Întorcându-ne la retrospectiva stagiunii curente, o demarare excelentă în Australia nu a oferit suficient aplomb în jocul individual pentru menținerea unui ritm ridicat. Evoluțiile completate pe zgură nu au fost convingătoare. Odată cu finalizarea sezonului de iarbă și reîntoarcerea pe suprafața dură, așteptările nu mai păreau să se situeze la un nivel similar. Dar, atunci când presiunea începe să scadă, eliberarea poate fi oferită prin intermediul unui singur semnal.

Așadar, ajunsă pentru prima dată în nord-estul statului Ohio, asemenea întregului circuit feminin profesionist, reprezentanta Capitalei a încercat să cuprindă încredere superioară în perspectiva Openului American. Panta descendentă pe care românca a traversat-o a întâlnit finalmente un declic în Cleveland.

Înfruntând o primă oponentă de top, asupra căreia totuși a reușit să își conserve avantajul psihologic, traversarea cu bine a tuturor momentelor dificile, fără a renunța la atitudinea pozitivă, a reprezentat un imbold imens, nu numai pentru ceea ce a însemnat doar o simplă victorie. Maniera prin care Begu a depășit-o pe Ekaterina Alexandrova a conturat un parcurs deosebit, ținând seama de faptul că rusoaica se poziționa printre singurele adversare ce o puteau domina fizic pe ocupanta locului 74 în clasamentul mondial provizoriu. La capătul înfruntării, ea a subliniat atent elementele evocate, care au inclus și o atmosferă minunată, auspiciile arătând excelent. Este drept, statura Polonei Hercog rămâne una comparabilă cu cea a favoritei a treia a primei ediția din cadrul Tennis in the Land.

Însă, momentele mai importante, în care confruntarea secundă s-a aflat în dubiu, au fost gestionate exemplar de jucătoarea noastră. Urmarea, pe lângă căpătarea unui nou plus moral important, s-a ilustrat probabil în cea mai plăcută surpriză aniversară. O prestație de precizie practic unică în carieră a făcut-o să nu simtă realist amenințarea venită din partea unei Aliaksandra Sasnovici ce pentru multă vreme a fost capabilă de o replică acerbă.

În ciuda acestui fapt, combinația dintre reducerea aproape maximă a numărului erorilor neprovocate și ajutorul absolut fantastic venit pe serviciu s-a dovedit imbatabilă. Bielorusa s-a aflat constant în imposibilitatea de a-și completa replicile desprinderilor româncei, care mai făcea un pas, probabil cel mai important din punct de vedere simbolic, către ținta ultimă.

Teoretic, sarcina ar fi urmat să se mai îngreuneze, evoluțiile recente ale Magdei Linette atingând un nivel similar. Prestația contra Dariei Kasatkina, principalul cap de serie din Cleveland, s-a dovedit entuziasmantă, incluzând un total de 30 de lovituri câștigătoare în doar 17 game-uri disputate. Ca urmare, prima semifinală a căpătat afișul unui duel extrem de interesant, care doar pentru primele secvențe a arătat îngrijorător din perspectiva suporterilor tricolori din tribune.

Înlăturând rapid urmările debutului mai puțin conectat la energia necesară, Begu a început să reducă treptat din aplombul adversarei încă dinaintea întreruperii provocate de intervenția scurtă a ploii. După reluarea penultimului act, raportul de forțe s-a modificat complet în favoarea combatantei mai slab cotate.

Momentumul recăpătat complet a dus-o pe româncă spre desprindere, dar emoțiile și-au spus cuvântul într-un final de set delicat. Încă o dată, însă, atunci când dificultatea a crescut, deciziile cele mai inspirate s-au aflat de partea elevei lui Victor Crivoi, care nu a dorit să scape partida de sub control. Nouă ași serviți în actul întâi au ajutat mult, dar nu decisiv la adjudecarea tie-break-ului ce a balansat decisiv înfruntarea.

Abordând la fel de încrezător și mult mai curat manșa secundă, ea a profitat și de numeroasele erori ale polonezei. Drept consecință, românca a sărbătorit deosebit de vocal calificarea în prima finală de turneu WTA, mergând înapoi până la precedentul ei triumf de turneu. Vara anului 2017 i-a surâs, aducându-i trofeul de la București româncei, la capătul jocului desfășurat cu Julia Görges. Lunga așteptare pentru o secvență a maximului succes a părut să se apropie de sfârșit în Cleveland. Cea din urmă provocare s-a prezentat aprig întrucât jucătoarea de top a momentului pentru Estonia a reușit să treacă de episoade dificile.

Anett Kontaveit și-a respectat statutul de favorită cu numărul doi a competiției, izbutind printre altele să câștige în turul secund printr-un dublu 6 – 0, după ce a fost dominată copios de Lauren Davis în primul act. Un concurs dezvoltat grozav în pavilionul Jacobs promitea să se încheie într-o manieră antrenantă, componentele ultimului act nemaifiind față în față la nivel profesionist. Două stiluri fluente și agresive erau pregătite să cucerească orașul asociat denumirii The Land.

Irina Begu demonstrase pe întreg parcursul că deține armele de a-și trece în cont o izbândă importantă. Impresia subliniată s-a confirmat încă din primele schimburi, gestionate dificil de tenismena din București care se impusese în ultimele trei finale disputate. Rezumatele confruntărilor precedente au arătat cât de importantă este direcția primului set. Baltica – cea care a pătruns în Cleveland după cinci eșecuri succesive – a susținut multiple antrenamente în compania româncei, pe care a încercat să o domine prin rapiditate.

Răspunsul a venit prompt din partea opusă de fileu, cu ajutorul aceleiași prime lovituri, venite rapid în ajutor. Un start de o imensă calitate și inițiativă ofensivă a reprezentat rampa de lansare pentru o ocazie importantă. Încurajările tribunei au întâmpinat fiecare serviciu perfect plasat, însă replica estonei a continuat să funcționeze la aceeași parametrii.

Așadar, într-un act inaugural început cu atât de mult echilibru, marjele de eroare nu au prea existat, câteva inexactități au fost suficiente din partea sărbătoritei săptămânii pentru ca scorul să îi devină defavorabil. Deși tentativa ei de a rămâne dominantă pe linia de fund a fost incontestabilă, actualul număr 30 WTA a izbutit să rămână calmă și să își conserve cu succes ecartul înregistrat pentru moment.

Etalând aceeași atitudine combativă, Irina și-a propus să nu cedeze nicio oportunitate de a presa. Într-o dispută realmente enormă, ea a avut nevoie de cinci șanse distincte pentru a obține break-ul în ultima posibilitate avută la dispoziție. Depășind încă o dată obstacolul psihologic asociat unei reveniri, serviciul a susținut-o încă o dată în secvențele de mare impact. Egalarea a fost restabilită dramatic, iar un al patrulea tie-break din cinci partide în setul I a stabilit un posibil climax al întâlnirii.

Într-o ipostază rară tenisului fetelor, nicio greșeală nu a fost comisă la serviciu pentru primele zece schimburi. Din nefericire, o scurtă neinspirat executată, urmată de o lovitură cu forehandul purtată agonizant după linia de fund, au costat-o scump pe Irina Begu, care a cedat prima bătălie a întregii competiții. Pe măsură ce veștile bune soseau măcar din Orașul Vânturilor, colega de formație reprezentativă a Ralucăi Olaru s-a străduit să își mențină atitudinea ridicată, deși sarcina devenise implacabil mai dificilă.

Tonusul segmentului secund i-a aparținut în integralitate inițial favoritei secunde, care a preluat inițiativa, atât în teren, cât și pe tabelă. Precizia a crescut în dreptul ei, pe fondul încrederii, iar protejata lui Victor Crivoi a încercat să se mențină cu șanse în partidă, bazându-se mai mult pe plasamentul loviturilor.

În pofida faptului că totul a părut să stea sub controlul balticei, schimburile s-au acutizat serios, abilitarea estonei de a rămâne calmă dovedindu-se hotărâtoare. Cu mai multe resurse în clipele hotărâtoare, Anett Kontaveit a contracarat perfect și ultima tentativă a adversarei. Victoria s-a înregistrat cu 7 – 6 (5) ; 6 – 4, după 115 minute de tenis pline de substanță. Câteva momente gestionate superior de eleva lui Dimitry Tursunov au făcut diferența într-o seară bravă, dar amară pentru viitoarea ocupantă a locului 66 în ierarhia individuală a fetelor.

Irina Begu a trăit una dintre experiențele întregii cariere în Cleveland, iar evoluția completă a fost într-adevăr remarcabilă. Ea rămâne cu onoarea de a deschide și respectiv închide primul capitol al Tennis in the Land. Susținerea a fost grozavă pentru singura reprezentantă a țării noastre care a reluat deplasarea din Ohio. Deși deznodământul nu s-a dovedit cel dorit, performera săptămânii de simplu poate privi cu mult aplomb spre New York, acolo unde laureata de la Cluj, Andrea Petkovic, o așteaptă în prima rundă a US Open.

