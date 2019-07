Simona Halep oferă tot jocul și toată pasiunea ei pentru a aduce bucurie în România.

De (prea) multe ori, atunci când se aduc în discuție mulțumirile ei la adresa propriei țări, gândurile duc direct spre nivelul oficial, care implică în mare măsură autoritățile guvernamentale.

Pentru tenis, nivelul investițiilor din partea statului a rămas, teoretic, sub standardul necesar marii performanțe. Prin urmare, sportivii sunt nevoiți să apeleze, în mare parte, la propriile resurse. Urmând traseul respectiv, puține dintre meritele perfomanțelor din disciplină sunt atribuite direct autorităților.

Mergând mai departe, oare doar această fațetă reprezintă întreaga noțiune de România? O țara este înălțată sau nu de ceea ce reușește fiecare individ în parte. Evdent, în cazul sportului de cea mai înaltă factură, responsabilitatea devine tot mai largă.

Dar, totodată, suportul unei națiuni se transpune și din orice inimă, către cei care pot îndeplini visurile importante, la care oamenii obișnuiți aspiră de întregi generații.

Așadar, Simona a preluat toate energiile descrise mai devreme, iar cu ajutorul lor și-a format un țel care depășește ambiția personală, una absolut inconestabilă.

Într-un interviu acordat la Digi Sport, lui Dan Filoti și Dragoș Suciu, înaintea începerii turneului de la Roma, celebrul tenismen și actualul analist suedez, Mats Wilander remarca o diferență între Simona și alte combatante din circuitul WTA.

Iată ce relata legenda cu 7 titluri de Mare Șlem, la acea vreme, în mai 2019: Chiar dacă Simona are, până în prezent, un singur Grand Slam și Kerber are trei sau Muguruza are două, starul este Simona.

Datorită aurei din jurul Simonei Halep, care este diferită de cea a celorlalte jucătoare: consistența pasiunii sale de a câștiga meciurile de tenis. Asta lipsește celorlalte jucătoare. Simona este ajutată de mulți fani români în toată lumea.

Este o atmosferă complet diferită față de meciuri în care joacă Kerber sau Muguruza. Desigur, Serena Williams are fani în întreaga lumea, este evident.

Dar Simona Halep este susținută de mulți fani români și, atunci când joacă, parcă vrem și noi, ceilalți, să câștige. Vrem să o vedem pe Simona Halep fericită. Suporterii români vin peste tot să o vadă jucând, la Miami, la Indian Wells, îi are alături peste tot.

Într-adevăr, în paragraful de mai sus, au fost aduse în discuție, printr-o comparație, cele mai recente campioane de la Wimbledon, până înaintea startului turneului major britanic din acest an.

În prezent, nici Angelique Kerber, nici Garbine Muguruza sau Serena Williams n-au mulțumit direct țării (mele) din care fac parte.

Simona, în schimb, a făcut-o, demonstrând că poartă cu ea energia tuturor celor care o așteptă să evolueze indiferent de locul de pe glob sau de faza competiției.

În plus, aspectul respectiv se transpune, cu siguranță, de la un meci la altul (începând cu primul tur de participare) și pentru cei care privesc cu interes maxim, de acasă.

Toți acești oameni nu au fost uitați de Simona pe Național Arena, ea declarând:

Acest tofeu este al nostru al tuturor!

Revenind la o idee exprimată ceva mai devreme, o sportivă care posedă un dar al simplității, întâlnit destul de rar în tenis și care nu consideră succesele drept momente în totul i s-ar cuveni de la sine, continuă să reprezinte, printr-o consistență absolut aparte, care tinde să iasă de sub atenția noastră, dar și prin trofeele obținute o Românie ce ar trebui să-i fie alături în orice moment.

Reciproca este de multă vreme valabilă pentru dubla campioană de Grand Slam. Simona va încerca să-și apere titlul din Canada, în competiția care se va desfășura în 2019 la Toronto, între 3 – 11 august.

