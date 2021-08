Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, se declară foarte mulțumit că a obținut locul 11 la contratimp pe velodrom în cadrul Jocurilor Paralimpice de la Tokyo.

"Locul 11. Numărul meu norocos și <my personal best> ca timp în această probă (1:06,918 min.), care nu este printre probele mele preferate și în care au fost comasate două categorii (C4 și C5). Cu toate acestea și cu toate că nu sunt sprinter, am făcut o cursă foarte bună, de care sunt foarte mulțumit. Acum mă concentrez pentru proba de mâine, cea la care am obținut aurul la Londra și la care voi concura doar cu competitori din categoria mea (C4). Pentru ziua de azi, poziția 11 în clasamentul mondial, într-o cursă de acest nivel, în care s-au stabilit un record mondial și un record paralimpic, este un rezultat care mă bucură și mă motivează. Fiți alături de mine și mâine! Vă mulțumesc!", a scris ministrul pe pagina lui de Facebook.

Conform Agerpres, România a cucerit până acum patru medalii la Jocurile Paralimpice, dintre care trei au fost obținute de Eduard Novak (44 ani), aur în 2012, la Londra (ciclism - urmărire individuală, categoria C4), argint în 2008 la Beijing (ciclism - contratimp, cat. LC2) și la Londra în 2012 (ciclism - contratimp, cat. C4), precum și o medalie de bronz câștigată de Alex Bologa, în 2016, la Rio (judo - cat. 60 kg).

Tot joi, la tenis de masă, Bobi Simion a fost învins de britanicul Paul Karabardak cu 3-1 în Grupa D, după ce miercuri îl învinsese pe australianul Trevor Hirth cu 3-1. Vineri se va juca ultimul meci, dintre Karabardak și Hirth.

La Jocurile Paralimpice de la Tokyo, România participă cu 7 sportivi, care concurează la tenis de masă, judo, atletism, ciclism și tir cu arcul, obiectivul fiind câștigarea a trei medalii.