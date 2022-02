Cum putem face evenimente fotbalistice mai prietenoase cu mediul? Dezbatere în cadrul evenimentului „Fotbal: O pasă strategică pentru un mediu sustenabil”, organizat de Federația Română de Fotbal și EURACTIV.ro.

Agenda discuției:

12:00 - 12:20 Introducere. Cuvânt de salut din partea directorului Muzeului Sportului și prezentarea participanților;

12:20 - 12:35 // Prezentarea proiectului LIFE TACKLE și a rezultatelor din România;

12:35 - 13:15 // Masă rotundă: ”Fotbal: o pasa strategica pentru un mediu sustenabil”;

Vorbitori:

• Lucian Mircescu, fost lider al delegației României pe sport, cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;

• Thomas Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sportului;

• Florian Nuță, prorector al Universității Danubius din Galați;

• Nicolae Ștefănuță, europarlamentar.

Moderator: Florin Șari, Social Responsibilty and Good Governance Manager al FRF

Formular de înscriere: https://bit.ly/3uuWZxo

(Pentru evenimentul online, vă rugăm să accesați linkul primit pe email, începând cu ora 11:50 în ziua evenimentului.)

Printr-o mai bună planificare, meciurile de fotbal și alte activități fotbalistice pot avea un impact mai bun asupra mediului: fiecare participant, de la echipe, la suporteri, furnizori de servicii, manageri de locații, administrație locală, joacă un rol responsabil în conservarea mediului. Prin programul LIFE TACKLE – Teaming up for A Conscious Kick for the Legacy of Environment, Federația Română de Fotbal caută soluții pentru un fotbal mai sustenabil.