Un Raport de Audit al Curții de Conturi privind acordarea de premii și recompense de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în perioada 2021-2024 relevă că, pe lângă sportivi, au fost premiați oameni incluși, în mod eronat, în categoria personalului tehnic.

Potrivit raportului consultat de PressHUB, există o serie de deficiențe în acordarea premiilor. Premiile pentru competiții sportive nu sunt acordate exclusiv sportivilor, ci și antrenorilor, selecționerilor și personalului tehnic din Federații.



În 2021, bugetul Ministerului Tineretului și Sportului a fost suplimentat cu suma de 34.752.000 de lei din fondul de rezervă bugetară. Acest adaos a îndeplinit rolul de sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Scopul explicit era achitarea sumelor încadrate ca premii.

COSR a acordat premii în valoare de 33.400.973 de lei.

Din această sumă, 17.103.747 reprezintă premiile acordate FRC.

