Mica revanșă a Simonei Halep contra lui Alizé Cornet nu a reprezentat singurul motiv demn de entuziasm pentru tenisului tricolor la Roma. Din păcate, excepționalul afiș dintre Emma Răducanu și Bianca Andreescu s-a materializat doar parțial, britanica de origini româno-asiatice optând să se retragă în debutul setului secund. Relativ de nicăieri, în altă ordine de idei, Gabriela Ruse a profitat de statutul norocosului învins, asigurând dramatic o întâlnire de gală în runda secundă contra Igăi Świątek.

În schimb, după ce a evitat probabil cea mai promptă înfrângere a carierei, Sorana Cîrstea a adăugat mult dramatism în confruntarea cedată la Foro Italico în compania noii campioane de la Madrid, Ons Jabeur. Aceasta din urmă a avut nevoie și de un tie-break după un prim act alb pentru a se impune.

Experiențele parcurse sub tutela necunoscutului au reprezentat o importantă caracteristică asupra majorității actelor competiționale. În timp, s-a remarcat că respectiva tendință devine imposibil de evitat. De aceea, aproape orice pas realizat în direcția pozitivă își mărește valoarea, într-o reflecție a realității actuale. În granițele sportului, avem de-a face cu o expunere constantă a momentelor peste care marii artizani au învățat să treacă. Important de spus este și că impactul provocărilor va fi mai ușor evidențiat în regimul individual. Întotdeauna acțiunea de la fileu va rămâne în mijlocul atenției. Acolo, se presupune pe bună dreptate, că lipsa predictibilități și a complementării plafonării, va genera spectacolul desăvârșit.

Ca urmare, tenisul nu ezită vreodată din a ne surprinde, indiferent de nivelul și miza așezate la mijloc, chiar dacă așteptările sunt mereu favorabile figurilor de impact. Cu trecerea timpului, în ambele circuite, ideile sunt limitate spre anticiparea pe termen scurt. Dar, tocmai datorită respectivei concluzii, vom opina că întotdeauna disciplina rachetei va avea potențial permanent în a crește.

Dacă în cazul băieților, spre exemplu, Carlos Alcaraz confirmă într-adevăr că poate reprezenta viitorul uriaș jucător, realizând legendara dublă spaniolă în trei săptămâni – la Barcelona și Madrid, fetele par a înainta într-o sarcină ce pare la fel de complicată. Pentru a avea răspuns la întrebarea conform căreia dacă cineva îi poate stopa o serie absolut incredibilă Igăi Świątek, campioană în ultimele patru competiții la care a participat, circuitul s-a îndreptat către a doua mare capitală a jocului pe zgură. Doar că, ediția 2022 a Openului Italian deține un afiș cu siguranță mai atrăgător decât precedentele două, în prezența integrală a publicului.

Nu trebuie să uităm că Peninsula a fost națiunea care a suferit într-adevăr cel mai mult, la capitolul intensității pandemice maxime. Drept consecință, restricțiile pentru deja legendara competiție de la Foro Italico nu au fost îndepărtate complet decât în actuala campanie. Cu alte cuvinte, o arenă centrală plină este probabil să nu mai asiste vreodată la un scor precum cel al finalei câștigate de actualul lider mondial din Polonia. După cum prea bine știm, Karolina Plíšková, încă o jucătoare de top 10 la ora actuală, a suportat un dublu 6 – 0.

Inițial însă, atenția din prezent nu a mers spre vreuna dintre finalistele în exercițiu, ci către o combatantă care a beneficiat într-o mică măsură și de abandonul cehoaicei, pentru a fi sigură că va ridica trofeul în 2020. Simona Halep a muncit într-adevăr enorm pentru a obține un titlu roman, însă legătura ei cu turnirul, avea să devină și mai profundă. Înainte de a avea oportunitatea să completeze primul joc al apărării titlului, accidentarea, pe care toți urmăritorii tenisului românesc au sperat-o evitată, a avut loc contra lui Angelique Kerber.

Actualmente, am putea spune, indiferent de elementele care vor apărea de-acum, că respectivul moment, de care ne separă aproape un an calendaristic, a schimbat traiectoria carierei sportivei ajunse la 30 de ani. Argumentul principal este totodată simplu. Dacă acea dublă ruptură nu ar fi avut loc, șansele ar fi fost mari pentru ca multipla laureată de Mare Șlem să nu fi părăsit încă topul 10 WTA. Influența respectivei seri fatidice s-a manifestat nu doar în ierarhie, ci și la capitolul încrederii.

Spre exemplu, de atunci, Simona nu a reușit să întoarcă soarta a mai mult de o partidă, din care a pierdut setul inaugural. În majoritate, scenariul respectiv s-a respectat și la Madrid, deși creditul lui Ons Jabeur nu trebuie diminuat cu nimic. Înainte să înfrunte viitoarea campioană din Peninsula Iberică, reprezentanta României a avut un parcurs virtual fără cusur.

Doar că, într-o rundă inaugurală peninsulară cu afiș uluitor, misiunea ei s-a prezentat la fel de complicată. Printre momentele majore ale sezonului în curs, vom include categoric epicul duel australian dintre Halep și Alizé Cornet. Elementul principal de reținut pe prima scenă de Mare Șlem a fost că, indiferent de condiții, reprezentanta Hexagonului reușește permanent să apeleze la orice resurse pentru a-i cauza dileme serioase româncei. În trei dintre precedentele patru situații încheiate pe teren, raportându-ne la întâlnirea italiană, atleta franceză a avut câștig de cauză.

Numai respectivul motiv, adăugat uluitoarei amiezi de la Antipozi, era suficient pentru a nu declara categoric jucătoarea mai titrată drept favorită. Mai mult decât atât, rezidenta Coastei de Azur s-a simțit mereu confortabil în a evolua din postura vizibilă a outsiderului. Debutul confruntării, deși a adus ezitări importante de ambele părți, a subliniat întocmai un asemenea tipar.

Cu dificultăți vizibile la serviciu, expresiva concurentă de 32 de ani a dat impresia că se va putea agăța de orice șansă. Lucrul care nu a sprijinit-o în condiții relativ normale de joc a fost aplicarea metodică a presiunii de către adversară. Relativ puținele opțiuni de a se regrupa atunci când s-a aflat în defensivă au obligat-o pe Cornet să cedeze teren inclusiv pe tabelă.

Planul de joc, inițiat contra ei pentru prima dată de conaționalul Patrick Mouratoglu, a părut într-adevăr să ofere roade. Abia când oponenta din Constanța s-a apropiat evident de închiderea manșei inaugurale, jocul a început să urce și de partea opusă a fileului. Într-o schimbare de ritm nu foarte greu de intuit, fosta mare speranță a junioratului s-a apropiat mult și datorită erorilor venite pe serviciul opus. O dată în plus în fața aceleiași sportive deosebite prin tenacitate, fosta campioană din Italia a reușit să evite pierderea definitivă a controlului, chiar dacă ea nu s-a aflat cu adevărat departe.

Însă, trecerea celui dintâi obstacol s-a dovedit crucială, nu numai pe tabelă, dar la nivelul abordării, cu ceva mai mare liniște a actului secund. Concomitent, până la momentul consolidării avantajului, au trecut numeroase schimburi ce păreau să nu își mai găsească finalitatea, datorită intensității imposibil de stăvilit. Execuțiile adânci au fost căutate constant, însă un capitol atât de important a ajuns să se întoarcă în favoarea celei care a avut nevoie de ajustări. Într-un ritm de joc opus față de experiența madrilenă cu Ons Jabeur, Halep a răspuns grozav în proporție covârșitoare la scurtele încercate acum de franțuzoaică.

Așadar, elementul controlului s-a văzut aproape în permanență deplin, lucrurile apărând să se complice realmente serios pe finalul ambelor segmente. Însă, nepermițându-i lui Alizé o revenire completă, prima jucătoare din România intrată pe scena romană a arătat că poate gestiona presiunea. Printr-un dublu 6 – 4, ea realiza un alt pas important psihologic, ținând cont de evenimentele ce i-au încheiat aventura australă.

Pentru Gabriela Ruse, în schimb, prezența în prima competiție italiană a stagiunii ar fi trebuit să se încheie foarte rapid, odată cu eliminarea din calificări. Dar, încă o dată, se dovedește că neșansa se va întoarce mereu în sport, inclusiv în dreptul unei tenismene care nu și-a putut ajuta reprezentativa împotriva Poloniei, din cauza infectării cu coronavirus.

Brusc, pătrunderea pe tablou din postura de Lucky Looser a așezat-o doar la un pas de o înfruntare chiar contra Igăi Świątek. După ce Shelby Rogers a controlat destul de clar prima treime a jocului din runda I, tânăra bucureșteancă a demonstrat că încă își poate accesa oricând nivelul maxim. Însă, un singur scurtcircuit major apărut la serviciu în ultimele două secvențe, i-ar fi putut anula revenirea. Din fericire, ajustările au fost realizate rapid, agresiv și eficient, pentru ca Gabi și compatrioții săi aflați în tribune să nu fie dezamăgiți, după cel mai echilibrat meci al zilei.

Ulterior lui, a venit un moment pentru care, cu siguranță, mulți pasionați ai sportului din țara noastră au păstrat un gând. Pentru a oferi un context coerent, vom spune că Simona Halep și Emma Răducanu nu au concretizat șase scenarii iminente în care s-ar fi putut întâlni, începând din septembrie. Ei bine, la al cincilea turneu comun desfășurat în carieră, sorții au făcut ca Bianca Andreescu să o înfrunte pe mai tânăra britanică, cu care împarte și originile române, pe lângă laurii de la US Open.

Nu a fost nevoie de foarte multe dovezi pentru a realiza în actualul sezon că avem de-a face cu două talente absolut rarisime. Până și pe zgură, suprafață pe care ambele atlete abia își rafinează jocul, succesele reportate anterior primei întâlniri directe, dar și alte prestații de top, sugerează mult pozitivism. Interesant este acum și că Răducanu se poziționa acum net superior ierarhie, cu aproape 80 de trepte, factor însă prea puțin relevant. Amprenta unei dispute fascinante, între două stiluri impunătoare, putea fi alterată doar prin factorul fizic. În condițiile în care reprezentanta frunzei de arțar își completează revenirea în circuit, am aștepta într-adevăr ca rezervele de energie să îi fie superioare.

Suplimentar, favorita a noua era cea care s-a confruntat în săptămâna precedentă cu probleme la spate, iar de aceea am remarcat cum agresivitatea a rămas constantă într-o singură direcție. Chiar și așa, până să ne confruntăm cu o diferență prea importantă pe tabelă, raliurile și jocurile au beneficiat de intensitate. Plusul inclusiv în consistență a stat în dreptul canadiencei, ce nu i-a permis adversarei să iasă cu bine din jocurile lungi de serviciu, excepție făcând doar finalul primei manșe.

Deși a oferit impresia că ar putea încerca o revenire, precum a fost des nevoită, dar și capabilă în actualul sezon, Emma și-a cedat cu rapiditate serviciul și în actul al doilea. Ulterior, inclusiv la recomandarea medicului competiției, insulara a decis să nu mai continue duelul în care se impusese în numai trei jocuri din zece. Cu siguranță, deznodământul mai rapid, dar nu neapărat cel dorit, i-a confirmat Biancăi Andreescu că încă se poate ridica la orice valoare, în revenirea ei spre cadența WTA. Pe arena centrală, un singur loc mai era disponibil pentru runda secundă de simplu.

Iar, inițial, ne-am fi putut gândi că debutul la Roma al campioanei Openului Madridului, nu are cum arăta mai complicat. O Sorana Cîrstea perfect odihnită i s-a interpus lui Ons Jabeur, sportivă care a avut de lăsat în urmă euforia celui mai important trofeu din întreaga carieră.

Însă, arătând că uneori schimbarea mediului de joc semnifică o problemă exagerată, atleta din Tunisia și-a dominat adversara uluitor de categoric. Este drept, dublele greșeli comise neobișnuit de des, alături execuțiilor cu risc prea mare, nu i-au sprijinit deloc cauza româncei. În schimb, exponenta Africii a evoluat aproape fără eroare pentru a se impune la 0 în setul inaugural, scor greu de contestat privind disputa în sine. Chiar dacă a părut că fosta campioană de la Istanbul va ridica apoi nivelul, ritmul foarte rapid a sugerat că un plus de atenție, ar fi condus întâlnirea la capăt în aproximativ 46 de minute, un interval foarte dificil de transpus în realitate.

Cu doar două jocuri pierdute până atunci, Jabeur a început să apeleze excesiv la scurte enorm de complicate, chiar și pentru o abilitate feminină fără pereche, precum a sa. Respectivele intenții au costat-o serios în continuare, meritul elevei lui Adrian Cruciat fiind păstrarea concentrării. Urcându-și în sfârșit la maxim precizia, sportiva din Târgoviște a lansat euforia în tribune, neutralizând dezavantajul de 2 – 5.

Văzându-se egalată, temperamentala sa adversară nu a putut converti apoi multiple mingi de break la rând, Cîrstea având o mică oportunitate să încheie conturile înainte de tie-break. Din păcate, ratarea ei a coincis cu regăsirea deplină a lucidității. Practic, fără vreun pas fals în întreg jocul decisiv, laureata de la Caja Mágica s-a impus cu un realmente bizar rezultat 6 – 0 ; 7 – 6 (1). Altfel spus, Sorana Cîrstea ar fi putut părăsi turneul după trei sferturi de oră efective și, totuși, ar fi plecat favorită într-un set decisiv contra numărului 7 mondial.

Atâtea unghiuri au surprins, așadar, în debutul de la Roma, încât am putea spune că am asistat la unul dintre cele mai palpitante tururi inaugurale feminine imaginabile în 2022. Coroana tenisistică cu spini mai are însă de așteptat, inclusiv din perspectiva țării noastre, pentru a ști dacă va aborda o nouă direcție în unicul templu roman.

