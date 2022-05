După un prim tur extins la patru zile, Openul Francez a ilustrat că în 2022 multe lucruri improbabile devin posibile. În dreptul României, s-au contabilizat trei succese inaugurale, dintr-un total de șapte prezențe pe tabloul individual.

Pe lângă victoria cu destul suspans a Simonei Halep, Sorana Cîrstea a revenit pozitiv pe scena pariziană. Cu toate acestea, triumful Irinei Begu contra lui Jasmine Paolini va intra realmente în istorie, drept primul meci feminin din istoria Roland Garros ce a avut nevoie de tie-break în setul final.

În schimb, Ana Bogdan a părăsit competiția într-o manieră remarcabilă, în ciuda eșecului suferit dramatic cu Victoria Azarenka. Bielorusa a rezistat unei eventuale imense surprize, așa cum au făcut-o la rândul lor Bianca Andreescu și Emma Răducanu, după confruntări devenite memorabile; într-un val al surprizelor care nu a evitat-o nici măcar pe campioana en-titre, Barbora Krejčíková.

Istoria ne indică foarte puține repere ce se vor măsura îndeaproape cu Roland Garros. De aceea, categoria turneelor majore va rămâne permanent strâns legată de capitala Hexagonului. Dacă ne uităm în trecut, vom remarca 124 de ediții completate, fapt ce atrage atenția asupra unui galonat număr, la declanșarea ediției din 2022. Categoric, nu este singurul la care ar trebui să fim atenți, impresia fiind aceea că atât de multe aspecte merită recapitulate. Ca de obicei, în ciuda unui context fizic pus sub semnul întrebării, Rafael Nadal va urmări să îmbunătățească cel mai bun palmares individual din istoria sportului: 13 coroane doar la French Open.

De asemenea, însă, făcând o tranziție rapidă către panorama feminină, punctul central de atracție este unul singur, pentru suporterii neutri. Va rămâne de văzut dacă o serie absolut monumentală a Igăi Świątek va ajunge pe cele mai înalte culmi cu adevărat: atât din perspectivă statistică, dar mai ales din cea a performanțelor în sine pe scena de Mare Șlem. Evident, în calea noii autoritare lidere mondiale va sta un total de șapte întâlniri, iar, în măsura în care calculele se vor respecta, lucrurile pot deveni foarte interesante și pentru țara noastră.

Ajungând aici, ne vom referi la o altă constanță, anume că jocul compatrioatelor noastre găsește o importantă locație de impact în Bois de Boulogne. Chiar și în actuala campanie, șapte compatrioate au obținut, în modul obișnuit sau nu, prezența pe tabloul de simplu. Respectiva valoare poate părea puțin surprinzătoare, având în vedere perspectiva ierarhică, însă tot merită remarcată. Precum vom explica în continuare, ruleta turului secund aproape că a început și a luat sfârșit cu o conațională. La primul capăt al retrospectivei, s-a regăsit o Sorana Cîrstea asupra căreia, din nou, au părut să apară îndoieli.

Practic, înfrângerea contra Simonei Halep din California a deschis o serie a insucceselor ce s-a oprit abia la patru. Iar, în anumite instanțe, precum la Miami sau Madrid, rezultatele nu au fost aproape deloc puse în dubiu. Tatiana Maria s-a dovedit însă genul de adversară ce o poate sprijini pe favorita 26 să uite uluitorul episod de la Strasbourg cu mai tânăra Ekaterina Makarova; nu fosta multiplă campioană de Mare Șlem la dublu.

Tipul duelului prefigurat, în schimb, contra experimentatei jucătoare din Germania, a putut fi controlat în majoritate, deși târgovișteanca a rămas cu destule ezitări în arsenalul ofensiv. Dacă prima manșă nu a văzut sinusoide majore, adversara pierzând treptat contactul pe tabelă, al doilea segment a anunțat cu adevărat posibilitatea de complicare a situației.

Reușind cumva să își recalibreze intențiile în urma unui break cedat poate neașteptat, eleva lui Adrian Cruciat a traversat cu bine toate secvențele de echilibru ulterioare. Așadar, într-o competiție feminină ce avea să constate surprize aparent fără pauză, Cîrstea și-a asigurat, relativ liniștit dacă ne uităm spre tabelă, primul bilet de rundă a doua. În condițiile în care ea a punctat rapid o întâlnire de gală cu Sloane Stephens, este momentul să ne orientăm către jucătoarele ce nu au avut prea multă șansă la tragerea electronică.

Gabriela Ruse nici nu putea spera anul trecut la o aventură pariziană, dinamica schimbându-se total peste 12 luni. Din păcate, în calea unei prime avansări în complexul arondismentului al 16-lea s-a interpus o Elise Mertens care nu a vrut să accepte alți pași greșiți. Bineînțeles, debutanta din București a demonstrat că și-ar putea învinge orice rivală într-o dispoziție perfectă, dar jucătoarea belgiană a rezistat în toate momentele când echilibrul s-ar fi putut instaura în actul de debut.

Apoi, misiunea ei în segmentul secund s-a ușurat copios, prin adjudecarea a 11 dintre primele 12 schimburi. Mai tânăra româncă a izbutit să adauge doar un singur alt game în contul său, povestea individuală încheindu-se rapid, în fața unei oponente ce își caută revenirea de formă. Aproape că lucrurile au stat complet opus cât a privit-o pe următoarea reprezentantă tricoloră, ce pare să țintească din Roland Garros primul obiectiv major al anului

Nu trebuie să uităm că Ana Bogdan a fost agonizant de aproape în a o depăși pe Paula Badosa către optimile ediției precedente. Actualmente, în runda inaugurală, una dintre multiplele laureate în turnee de prim rang, a întâmpinat imense dificultăți. Victoria Azarenka a părut să dețină la început controlul disputei cu outsidera din Sinaia.

Însă, hotărârea și precizia acesteia din urmă, pentru mai bine de două ore, au contribuit la un scenariu realmente uluitor. Pe rând, avantajele de 5-2; 6-5, urmate de trei mingi pentru primul set, în favoarea capului de serie 15, au fost anulate absolut remarcabil. Inspirația în plus a româncei, raportată la punctele cu impact masiv, s-a arătat atât de importantă, încât latura mentală pentru dubla campioană din Australia nu a părut departe să cedeze complet. După un act prim absolut memorabil, lucrurile nu au părut să se îmbunătățească semnificativ pentru fosta lideră mondială din Belarus.

În plus, nici măcar întreruperea cauzată de prima cădere masivă a ploii, întâmpinată exact la jumătatea manșei secunde, nu a reprezentat punctul de cotitură al unei partide extinse la trei ore de joc efectiv. Respectiva fază a însemnat, din păcate, singurele minute în care Bogdan a fost în avantaj propriu-zis pe tabelă.

Servind pentru meci, sportiva din Prahova nu a reușit să fructifice, complexitatea întâlnirii începând apoi să meargă într-o unică direcție. Finalmente, după cel de-al doilea tie-break, Victoria Azarenka a început să-și ilustreze mai eficient propria agresivitate. Rezultatul final, cu greu stabilit la un remarcabil 7-6 (7); 6-7 (1); 2-6, a consemnat și o înfrângere realmente amară pentru Ana Bogdan. Atleta de 29 de ani a irosit șansa unui succes de excepție, însă a demonstrat cât de ușor își poate accesa nivelul jocului maxim, motivat cu siguranță atât intrinsec, cât și din tribune.

În partea opusă a sceptrului victoriilor turbulente, devine imposibil să nu le remarcăm, în aproximativ aceeași măsură. Pe Emma Răducanu și Bianca Andreescu, adevărate novice ale tenisului de la Roland Garros. Ambele campioane de la Flushing Meadows cu origini românești, au părut foarte aproape de eliminare.

În special cu referire către reprezentanta Regatului Unit, am asistat la o nouă bătălie de o anduranță incredibilă. Numai că, la debutul ei francez, insulara născută în Toronto a fost atleta cu mai multă experiență. O Linda Nosková abia ajunsă la 16 ani, a părut să poată gestiona finalizarea unui alt prim capitol maraton, spre finalul jocului. Însă, cu o determinare împinsă la maximum, Răducanu a găsit resursele tactice, calitative și mentale pentru ocolirea primei eliminări de Mare Șlem în runda inaugurală. Controlul clar asupra ultimului set a însemnat că respectivul duel nu a atins la rându-i 180 de minute de joc.

În schimb, povestea avea să atingă realmente cotele maxime ale dramatismului pentru o semifinalistă în exercițiu a probei de dublu pe zgura pariziană. Pentru ca un asemenea scenariu să prindă contur, evident că Irina Begu nu a avut o oponentă facilă. Dimpotrivă, Jasmine Paolini a realizat destule confruntări de excepție, chiar în actuala primăvară. Însă, evoluția întregului scor al încleștării contra româncei a devenit treptat atât de greu de înțeles. În fazele inițiale, totul părea să stea sub controlul capitolinei, cele dintâi semne ale slăbiciunii părând să răstoarne complet calculele respective.

Peninsulara a intrat ca urmare în al doilea set într-o serie impresionantă, dar imediat, aproape de nicăieri, adversara sa a recăpătat controlul pe execuții, punând mari probleme peste fileu. Atât de serioase au fost dificultățile încât am avut parte de un nou parțial improbabil, care nu s-a oprit până la finalizarea promptă a segmentului de mijloc. Ritmul bun al sportivei noastre nu a fost stopat nici înaintea apariției ploii, care a relocat efectiv finalul întâlnirii pentru a doua zi. În căutarea celui de-al optulea game l-a rând, Irina a avut marele avantaj de a relua disputa printr-un punct de presiune la retur.

Realizarea break-ului ar fi putut să o conducă spre un succes simplu în final, însă probabil că suporterii nu erau pregătiți pentru următoarea fază. Cu nimic de pierdut, Paolini a recăpătat precizia îndelung căutată, crescând atât de mult presiunea încât, datorită adjudecării următoarelor cinci jocuri, ea s-a apropiat chiar la două schimburi de succes. Evident, chiar fără retrospectivă, a părut că cel mai bun moment de închidere a confruntării va fi acolo: 5-3 ; 30-15. În schimb, românca s-a regrupat din nou la timp, iar pentru un nou meci cum rar se vede în turul I, a fost nevoie de o altă marcă istorică.

Sub noul regulament impus de ITF, am avut parte de primul duel din istoria de 12 decenii și jumătate a Openului Francez care să se încheie cu un tie-break (în forma lui prelungită). Din nou, am avut parte de câteva răsturnări de situație, erorile majore costând-o însă pe jucătoarea italiană orice șansă de a rămâne aproape în jocul decisiv, încheiat cu 5-10. În două zile de joc și peste trei ore pentru o recapitulare haotică, Irina Begu trecea de obstacolul primei runde, la mare limită.

Finalmente, Simona Halep a fost ultima care a trebuit să intre pe teren dintre compatrioate, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu nereușind să spere la foarte multe, după confruntările lor. Pentru jucătoarea din Constanța, în schimb, urma prima reprezentație franceză după eliminarea din 2020 administrată de eventuala campioană, Iga Świątek. Și acum, cu un traseu ce se profilează enorm de complicat, Nastasja Schunk s-a asigurat că îi va transforma prima seară într-o reală provocare.

Pentru lungi secvențe, mai ales în debutul acțiunii pe Simone Mathieu Court, ne-am putut întreba cum tânăra germană, o junioare prolifică, a cedat în ultimul tur de calificare pe tablou. Cu un mare efort de recalibrare, campioana din 2018 a izbutit să readucă scenariul sub propriul control, chiar dacă adversara sa a presat enorm și în ultimul game al manșei de debut. Foarte important din perspectiva ei, a fost să nu încetinească ritmul mergând mai departe. Iar, profitând de ratările tuturor oportunităților apărute inițial în contul româncei, sportiva de 18 ani a putut copia startul manșei I, urmând să îl extindă serios.

Ritmul și intensitatea în prestația favoritei 19 au scăzut atât de mult, încât a fost evident că actul decisiv devenea singura șansă la victorie. O dată în plus, Schunk a presat cu mare succes la retur instantaneu, doar că, reușind să se agațe cumva de cele trei mingi de break salvate, noua elevă a lui Patrick Mouratoglu a reintrat treptat în zona de confort. Pe măsură ce replica oponentei și-a pierdut direct proporțional din precizie, finalitatea duelului nu a mai stat, din fericire, sub semnul întrebării. Succesul s-a concretizat cu 6-4; 1-6; 6-1, într-o partidă în care aproximativ la jumătatea drumului, Simona Halep a ajuns să conducă la capitolul nedorit al erorilor neforțate.

Dar, după cum inclusiv înfrângerile teoretic uluitoare ale unor capi de serie precum Barbora Krejčíková și Ons Jabeur au demonstrat-o în primele zile emoționale de concurs, aspectul tabelei valorează mai mult decât o impresie inițială mai puțin convingătoare. Ca urmare, prezențele multiple ale României în următoarele etape ale Openului Francez din 2022 vor continua să atragă atenția, într-o ediție rarisimă de Mare Șlem.