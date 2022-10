Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunțat vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanța roxadustat.

”Astăzi începe cel mai dificil meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare șoc al vieții mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în rețeaua de socializare amintită, relatează Agerpres.

''În toată cariera mea, ideea de a trișa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte și este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În fața unei situații așa de nedrepte, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit pentru a dovedi că nu am luat conștient substanța interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală'', a mai spus Halep.