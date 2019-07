Parcurgând sezonul de tenis din acest an, comentatorii remarcă o perioadă nefastă a Simonei Halep din punctul de vedere al trofeelor. La consistența jocului în circuit, Simona rămâne campioană.

Sportiva Halep are suficiente șanse să rămână cel puțin în top 10 WTA și după turneul de la Wimbledon. În funcție de evoluția de pe iarba londoneză, ea ar putea urca din nou între primele 5 jucătoare ale lumii.

Mai ales că sportul alb, din perspectiva Turului feminin, continuă să aducă imprevizibilul la absolut orice competiție. Al treilea Grand Slam al anului nu reprezintă o excepție. Inclusiv deținătoarea trofeului, Angelique Kerber, a fost eliminată, încă din turul al doilea, de americanca Lauren Davis.

De asemenea, japoneza Naomi Osaka părăsise competiția, în urma primului ei meci, fiind învinsă în două seturi de Yulia Putintseva, din Kazahstan.

În ultima zi de întreceri desfășurate, luni, două din primele trei favorite, Barty și Karolina Pliskova, au trecut prin înfrângeri neașteptate, la Riske respectiv Muchova.

În schimb, fără a impresiona chiar pe de-a întregul, o vedem pe Simona accedând în cea de-a doua săptămână a fiecărui turneu de Mare Șlem disputat până acum.

Tehnic vorbind [ ținând cont de înfrângerea lui Sloane Stephens, la Australian Open, care a survenit în duminica primei săptămâni], doar Ashleigh Barty a ajuns să joace în a doua perioadă a competițiilor de prim rang, în afară de Halep (dintre jucătoarele care compun actualul top 10).

Deși explicația de mai sus poate fi considerată inutilă sau irelevantă, aceasta pune scoate în evidență un anumit aspect.

În ciuda aparentei lipse de mari performanțe, Simona reușește să rămână relevantă.

Nu doar suportul primit din partea românilor de pe mapamond ajută în acest sens.Consțanța jucătoarei în vârstă de 27 de ani este încă un element nelipsit din drumul ei.În ciuda neadjudecării vreunui trofeu în 2019, Simona este poziționată bine pentru a șasea calificare consecutivă la Turneul Campioanelor.

Românca a învins-o luni pe Cori Gauff (313 WTA), jucătoarea de 15 ani care a atras atenția tuturor fanilor printr-un parcurs absolut ieșit din comun, primind un wild-card în calificări. Totuși, capul de serie 7 a reușit să controleze momentele importante, în ambele manșe, impunându-se cu un dublu 6 – 3. Halep, numărul 7 WTA, va juca marți, în sferturile de la Wimbledon împotriva chinezoaicei Shuai Zhang (50 WTA). Aceasta din urmă a câștigat, conform stevegtennis.com, ultimele două partide împotriva tenismenei noastre. Simona va avea șansa de a atinge o a doua semifinală pe iarba londoneză, după cea pierdută la Bouchard în 2014.

Conform WTA Live Race, după meciurile solide, terminate cu bine, în fața Victoriei Azarenka și a lui Cori Gauff, sportiva noastră a urcat pe poziția a șasea în clasamentul sezonului. Reamintim că problemele cu spatele au împiedicat-o să participe la Singapore în anul precedent.

Parcursul de la Wimbledon va putea întări și mai mult statutul Simonei la vârful clasamentului feminin. Îndreptându-ne în acea direcție, începând din ianuarie 2014, ea nu a mai coborât din top 10 WTA. Acum, după aproape 5 ani și jumătate, seria de săptămâni consecutive petrecute acolo continuă să se extindă, la 286.

Într-un interviu acordat în februarie 2019 și preluat de Digisport.ro, Halep explica: Cred că faptul că muncesc în fiecare zi şi că sunt concentrată foarte mult pe ceea ce am de făcut mă ajută. Nu am simţit vreodată că vreau să renunţ sau să mă relaxez, să nu merg la turnee. Chiar dacă am avut momente dificile de-a lungul anilor, m-am întors pe teren şi am încercat să muncesc la fel de mult. Deși mulți specialiști și cunoscători insistă asupra unor îmbunătățiri obligatorii care încă nu au apărut în jocul ei, abnegația și condiția fizică sunt doi piloni care te pot menține la vârf, indiferent de modificările din peisajul tenisului.