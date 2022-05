Confruntarea rundei secunde a competiției de tenis din capitala Spaniei nu a dezamăgit în a aduce spectacolul dorit. Iar, după ce le-am remarcat și pe Emma Răducanu sau Bianca Andreescu în momente de sclipire (și prezențe fulgerătoare în optimi, de asemenea), Simona Halep a demonstrat până unde poate urca.

Pe zgura care a văzut-o campioană în două rânduri, românca a reușit să o domine autoritar pe Paula Badosa, cea mai bine clasată exponentă a turneului, poziția a doua mondială. Adversara sa i-a permis câștigarea a doar patru game-uri, Patrick Mouratoglu și restul susținătorilor tricolori din tribunele arenei centrale având motive de încântare.

Cel mai vizibil succes din perspectiva afișului, dar și a prestației în actualul sezon, a echivalat cu cel dintâi triumf contra topului 10 WTA după aproape 30 de luni. Maniera parafării ei în Caja Mágica a arătat poate mai impresionant decât scorul în sine.

Reprezentarea valorii este deseori interpretată în măsura unităților oferite de timp și, deseori, prin intermediul imaginii siguranței permanente. Nu mereu însă condițiile subliniate vor fi respectate întrucât numeroase alte influențe sunt de considerat într-un proces pe termen lung. Imposibil de anticipat întotdeauna sunt influențele mai puțin cunoscute ce nu vor coincide cu talentul sau abilitatea de a excela. Evident, aplicarea lor va reprezenta o latură a realității incontestabile. În cadrul său, este cert că dubiile își vor face apariția, dar nu neapărat din cauza viziunilor protagoniștilor, ci a celor interconectați.

Bineînțeles că lumea sportivă va include aproape fără excepții situații asemănătoare, însă este de recunoscut și ideea că vor compune normalitatea. Indiferent cât am reflecta asupra câtorva condiții care ar duce spre relativa perfecțiune, odată cu momentul din care nu mai sunt valabile, nemulțumirile încep să se adune. Este normal să spunem că majoritatea celor externe nu ar trebui simțite atât de mult, însă prezumpția menționată reprezintă doar teoria. În fapt, impresiile ce nu compun confortul indică adevăratele provocări pe care combatanții le acceptă des și categoric exemplele nenumărate vin inclusiv din disciplina practicată la fileu, neobosită din a extrage inspirația.

Mai mult decât în oricare alt plan tenisistic recent, așadar, vedem că episoadele ce compun mai degrabă neașteptatul, se înmulțesc pe scenă și nu din afara ei, cum prea des ne-am obișnuit. Fie că reprezentările ilustrate vin de la cele mai importante valori, fie de la pretendenți aflați în căutări, semnele pentru spectacolul deosebit se multiplică exponențial cu fiecare zi. Importanța redobândirii și menținerii ritmului devine crucială în condițiile în care evenimentele evoluează la rândul său în magnitudine.

Pentru a poziționa capitolul importanței cu adevărat însă, este nevoie să menționăm și modalitatea în care, într-adevăr, nu fiecare sezon va aduce aceleași plusuri. Practic, la vârful ierarhiilor, diferențele se realizează în mici detalii, inclusiv atunci când acțiunea se concentrează spre zgură. Chiar și acolo, vom fi remarcat deja de multă vreme cum orice rezultat este posibil din sceptrul valorii, precum am reiterat ceva mai devreme.

Ajungând la Madrid, circuitele demonstrează foarte rar cum respectiva locație nu reprezintă un adevărat barometru asupra expunerii formei de moment. Nu doar că evaluarea se realizează la o competiție devenită tradițională, deși ea se regăsește abia actualmente la a doua ediție jubiliară, însă ceea ce contează este mai ales nivelul opoziției. Cât privește turul feminin, exemplele sunt aproape inexistente pentru ca ștacheta să fie ridicată mai sus. Având în vedere că fiecare combatantă a luat startul din prima rundă, cota va atinge un punct maxim pentru concentrare, dacă intenția se dorește transpusă într-un parcurs lung.

Deja avem exemple care nu au reușit să confirme momentele ce indicau un potențial pasaj pozitiv. Ele pot fi măsurate atât pentru jucătoarele din România, precum Sorana Cîrstea și Irina Begu, însă ne vor atrage atenția asupra campioane în exercițiu, deopotrivă, Aryna Sabalenka nedepășind runda inaugurală individuală. Într-o așa manieră, vom realiza că spectacolul din capitala Spaniei rămâne deschis pentru orice rezultat important.

Nu mai devreme de primul joc, continuând ideea alăturată, le-am remarcat pe Emma Răducanu și Bianca Andreescu înaintând pe suprafața roșie, prin secvențe foarte dificile. Ascensiunea lor nu pare să se oprească, cu destule momente de joc sclipitor, mai ales din partea britanicei, în ceea ce a fost catalogat drept o primă treime de sezon cu multe necunoscute. În același timp, însă, este greu să evităm și faptul că aceleași întrebări au fost așezate des și în dreptul celei mai titrate reprezentante a țării noastre.

În definitiv, am fi putut spune deja la momentul actual că Simona Halep are deja o stagiune mai bună decât a fost 2021, iar cel mai simplu argument de amintit devine titlul de pe tărâm australian. Îngrijorările pentru dubla campioană inclusiv la Caja Mágica au vizat în principal problemele fizice și faptul că depășirea lor devine tot mai dificilă pe termen lung. Însă, modul respectiv de gândire nu ar trebui să optureze perspectiva conform căreia sportiva de la malul Mării Negre mai are multe lucruri de arătat.

Bineînțeles că revenirea într-un complex primitor ar reprezenta un important atu, pe lângă perioada de repaus pe care a fost obligată să o adopte. Însă, cel mai important plus a fost considerat majoritar a fi înregistrat la nivelul băncii tehnice. Patrick Mouratoglu a avut oportunități constante de a o privi pe Simona din exterior, iar acceptul tehnicianului francez pentru începerea unei colaborări a conturat realmente faptul că românca este dispusă să rămână la nivel înalt. Doar că, circumstanțele surprinse în sezonul trecut, trecând de influența lor fizică și chiar psihologică, au avut un efect important și asupra dinamicii din cadrul ierarhiei.

Având în vedere că multipla campioană de la Madrid s-a aflat la un joc direct distanță de a fi depășită de Sorana Cîrstea, poziția în clasament reprezintă, la prima vedere măcar un impediment. În sensul respectiv, Halep este cea care este obligată să înfrunte în prezent trasee mai complicate, pătrunzând rapid în calea favoritelor pe tablou. După cum ne-am așteptat, excepția nu a făcut-o nici turneul din capitala estică a Peninsulei Iberice, poziția fiind foarte interesantă.

Desigur, detalii precum acestea nu au împiedicat-o absolut deloc pe constănțeancă să arate, pe alocuri, cel mai inspirat tenis al său în fața lui Shuai Zhang. Concomitent, pasionații știau că triumful limpede în minimum de acte a însemnat o perfectă rampă de lansare spre runda a doua. Acolo, așteptările sugerau că va fi nevoie de un alt nivel, unul spre care, încă o dată, dubiile s-au tot înmulțit, dacă fosta lideră mondială încă îl poate accesa.

Având în vedere că Iga Świątek a decis să nu evolueze în Spania, responsabilitatea practică a principalei favorite pe hârtie a trecut în dreptul Paulei Badosa. Ne-am putea gândi inițial că adversara sa din România nu putea avea parte de un obstacol mai complicat, dar problema a fost cu siguranță valabilă și în sensul invers. Dezavantajul uriaș pe care tânăra născută în New York l-a înregistrat, alături de presiunea evoluției în fața publicului compatriot, este că iberica nu a avut șansa să cunoască etalonul Simonei cu adevărat. Categoric, confruntarea de pe arena lui Manolo Santana a avut-o favorită pe recenta campioană a Indian Wells 2021. Însă, nu a durat foarte mult, până ca inclusiv ea să realizeze că nu va evolua contra unui simplu loc 21 WTA.

De fapt, a părut evident cine este mai obișnuită în a evolua pe terenul central madrilen încă din debutul serii, considerând faptul că reprezentanta gazdelor încă înainta prin pluton la ultima vizită WTA în Spania. Cu rapiditate, însă, a devenit clar că una dintre cheile confruntării, poate chiar cea mai mare, a constat în abilitatea româncei de a se deplasa.

Din fericire pentru ea, respectiva condiție s-a prezentat rapid la capacități maxime, fapt care a obligat-o pe adversară încă din start să încerce să lovească tot mai puternic. Dispoziția la efort a fost setată ca urmare în apropiere de cel mai înalt nivel, problema punându-se inclusiv în primul act, spre nivelul constanței. După primele zece minute enorm de hotărâte din partea româncei, reversul medaliei a venit, pe măsură ce Badosa a intensificat la rândul ei rezistența.

Acela a reprezentat singurul moment în care numărul 2 WTA ar fi putut să se instaleze serios la cârma întâlnirii. Doar că, la capătul a trei jocuri cedate succesiv, Halep a reacționat excelent, continuând să caute dictarea schimburilor, în măsura în care ea a fost posibilă. Încrederea a venit și datorită controlului pe care Simona l-a arătat pentru orchestrarea unghiurilor. Ca urmare, dacă erorile au venit în număr destul de redus, reușitele s-au succedat la un ritm încântător, ținând seama de opoziție.

Iar, spre deosebire de concluzia primului set din California contra Igăi Świątek, jucătoarea din Constanța nu a mai ezitat în a închide conturile. Pe undeva, maniera în care ea a făcut-o fără mari dificultăți a surprins enorm și publicul iberic, într-o rară ipostază când spectatorii madrileni s-au prezentat majoritar împotriva fostei laureate. Însă, ultima mențiune nu a împiedicat-o spre încântarea tricoloră din Pista Manolo Santana din a construi probabil cel mai consistent act al doilea din întreaga stagiune. Din nou, contextul adversarului trebuie adus în discuție, însă jocul teoreticei outsidere a continuat să impresioneze. Execuțiile hotărâte au continuat să vină în abundență, pe măsură ce rezistența de peste fileu a început să cedeze, în ciuda încurajărilor publicului.

Nici măcar intervenția medicului asupra unor dureri spre zona umărului – ce nu au fost neapărat de remarcat în primele 30 de minute – nu s-a arătat o piedică. Servind foarte bine și atingând cu o primă minge în teren inclusiv fabulosul barometru de 180 km / h, eleva lui Patrick Mouratoglu nu a permis vreun fel de revenire din partea oponentei. Ritmul de excepție a fost în mare parte susținut pentru întreaga durată a unei manșe secunde ce i-a surâs atletei din țara noastră.

Finalmente, după ce a permis nouă game-uri succesive, scandările spectatorilor și voința de a nu ceda atât de facil în fața unei asemenea susțineri au purtat-o pe Paula Badosa spre a găsit din ce în ce mai facil execuțiile imparabile. În ultimele secvențe ale disputei, calitatea a devenit grozavă de ambele părți, dar deficitul a fost mult prea mare, pentru ca pasa coerentă a sportivei din Spania să continue spre un final dramatic. Un asemenea scenariu nu a părut posibil, deși nimic nu trebuia eliminat din calcule.

La a treia șansă de meci, învingătoarea Openului Madridului din 2016 și 2017 a închis seara din șaisprezecimi cu mai puține jocuri cedate decât în primul tur, la 6 – 3 ; 6 – 1. Un triumf înregistrat scurt, însă de o manieră remarcabilă, a conturat depășirea unui obstacol pe care Simona Halep nu îl mai trecuse după recentele accidentări. Este nevoie să ne întoarcem, greu de crezut sau nu, la Turneul Campioanelor din 2019, pentru a regăsi un succes în fața exponentelor din top 10 WTA. Atunci, tocmai Bianca Andreescu – implicată la rându-i într-o prestație la fel de impresionantă cu recenta finalistă de la Melbourne, Danielle Collins, ce a inclus și zece jocuri la rând – a fost sportiva depășită de româncă la Shenzhen.

Altfel spus, demonstrația realizată de Simona Halep în a doua confruntare de la Madrid – ea fiind net superioară Paulei Badosa inclusiv la capitolul loviturilor câștigătoare – nu a fost una oarecare. Iar, indiferent direcției în care competiția capitolină se va îndrepta din optimi, isprava punctată în fața celei mai bine cotate exponente posibile, în Spania, conturează că direcție bună este reactivată. Pentru o jucătoare ce oricum tinde spre mai multe realizări, în dinamica lume a tenisului, bucuria și determinarea se arată recompensate oricum pe teren.

