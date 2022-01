Într-un debut de 2022 în care lumea tenisului se concentrează iremediabil spre poziția particulară a lui Novak Djoković, prestațiile românești au continuat cu destul succes în Australia.

Sorana Cîrstea nu a reușit să parafeze împotriva Amandei Anisimova ceea ce ar fi fost o întâlnire cu Irina Begu, în cadrul Melbourne Summer Set 2. În schimb, jucătoarea cotată mai modest dintre conaționale și-a confirmat victoria de marcă din primul tur cu o revenire excelentă în fața lui Jasmine Paolini.

De partea cealaltă a tandemului paralel de concurs, Simona Halep a bifat o altă victorie fără dubiu în detrimentul unei compatrioate, asemenea celor din Transilvania. Gabriela Ruse nu și-a convertit decât o singură dată serviciul pe Rod Laver Arena, partenera sa de dublu avansând în prima competiție individuală programată în sud-estul continentului.

Pentru ani consecutivi, tenisul nu își cedează popularitatea altor ramuri, date fiind așteptările create de și pentru principalii săi actori. Influențele devin din ce în ce mai însemnate, care amplifică atât nivelul așteptărilor internaționale, dar și o pondere strict internă. Odată cu menținerea popularității de la fileu, am remarcat mai des ca oricând, cum responsabilitatea a parcurs același traseu.

Reprezentarea pe care artizanii o oferă, uneori atât de natural, alteori cu fiece resursă, ascunde un preț ridicat, ce depășește nuanțele fizice. Alte resurse vitale, compuse din știința gestionării perspectivelor delicate și găsirea echilibrului, compun portretul pe care primele zile de la Antipozi îl evidențiază. Pentru ambele circuite majore, aflate oarecum într-un moment al relativei normalități, misiunea începe din același punct. Ascensiunea din emisfera sudică își arată deja primii performeri.

Dar, în diferite centre de interes ale planetei, măsurile angajate în menținerea controlului sanitar dovedesc, într-adevăr, o mai mare strictețe. Statele Unite și Australia demonstrează abordări diferite asupra ei, spre exemplu, referindu-ne la faptul că Kyrie Irving tocmai a debutat pentru Brooklyn Nets într-un sezon din NBA în care va putea evolua doar în deplasare, dacă nu își va recalibra intențiile asupra vaccinării.

Dacă New York sau San Francisco sunt două dintre comunitățile de peste Atlantic ce dispun de obligativitate, națiunea australă abordează integral respectiva problemă. Astfel că, într-o situație greu de explicat, în sensul în care ar fi putut fi evitată de multe săptămâni deja, spirala în care Novak Djoković se regăsește a cuprins treptat universul tenisului, unul ce ar putea să trăiască în curând un alt tip de istorie.

Până acolo, de notat sunt și alte aspecte, interconectate mult mai limpede terenului de joc. Mergând spre circuitul WTA, marile absențe au fost deja declarate fără controverse, în privința viitoarei ediții de Australian Open, cu condiția ca momente nefericite să nu apară din perspective fizice. Un peisaj mai liniștit în afara arenelor nu se întrepătrunde absolut deloc cu ceea ce regăsim în arenele propriu-zise. Deja trei turnee simultane și-au consumat prima jumătate, în așteptarea unei ulterioare reveniri la Sidney.

Totuși, primele vizite la Melbourne și Adelaide au adus multe speranțe ale pretendentelor. Evident, fie că evocăm revenirile lui Naomi Osaka sau Ashleigh Barty, notate ca principalii capi de serie, fie că ne îndreptăm spre reprezentantele țării noastre, confruntările de debut nu au fost unanim facile.

Gradul de dificultate a început să crească, runda inaugurală fiind lăsată în urmă cu victorii succesive. Doar un singur pas ar fi putut reprezenta, referindu-ne la înfrângerea lui Jaqueline Cristian contra Kaiei Kanepi, un tur întâi dus la perfecțiune. Dar, chiar și în absența cele de-a cincea compatrioată în optimile competițiilor paralele de la Melbourne, auspiciile s-au prezentat realmente optimist.

Începând cu cea dintâi reprezentantă care a pătruns pe teren în cadrul zile a patra, posibilitățile unui duel de excepție existau. Modalitatea în care Sorana Cîrstea abordează jocul denotă puține aspecte netranșante. Din respectiva rațiune, ne-am putea aștepta la absolut orice tipar de competiție. Ca dovadă, o referire pertinentă se ilustrează chiar din ultima sa experiență petrecută la Openul Australian, acolo unde o eliminare a Petrei Kvitová, ocupantă a unui loc de top 10 la acea vreme, nu a fost susținută ulterior.

Revenind în prezentul de la Antipozi, opțiunea primordială a indicat realmente că eleva lui Adrian Cruciat este pregătită să livreze chiar și virtuala perfecțiune. Demonstrația de forță realizată în detrimentul Varvarei Gracheva reprezintă pe undeva potențialul maxim unde târgovișteanca și-ar putea plasa concentrarea și încrederea. Sub orice context, un succes acontat fără comiterea unui singur pas greșit, rămâne unul memorabil, mai ales într-o primă confruntare a unei stagiuni. În același timp, însă, presiunea asupra validării unui dublu 6 – 0 urmează să crească întotdeauna, prin mijloace intrinsece.

Mai mult, dincolo de potențialul ilustrat în alte cazuri de către prima adversară de Melbourne, Cîrstea a avut nevoie să treacă la un alt nivel datorită viitoarei adversare. Amanda Anisimova, o sportivă cu origini evidente în Rusia și-a demonstrat indubitabil talentul sub culorile Statelor Unite. Este ușor să uităm că, într-o anume semifinală de Roland Garros, eventualul prim titlu de Mare Șlem pentru Ashleigh Barty ar fi putut să dispară în 2019, cu un plus de constanță din partea adversarei sale. La doar 17 ani însă, atleta născută în New Jersey a arătat potențialul rarisim, pe care pare a fi din nou pregătită emoțional să îl dezvolte suplimentar.

Chiar dacă, la momentul actual, ea a plecat în confruntarea cu românca drept atleta clasată net inferior, puteam fi convinși categoric că dispunerea primei confruntări din optimile Melbourne Summer Set 2 va arăta cel puțin un echilibru. Mai tânăra exponentă și-a propus să preia cât de rapid inițiativa, deși adversara sa nu a cedat-o ușor.

Câteva dispute echilibrate i-au conferit avantajul americancei, însă Cîrstea a părut instantaneu pregătită să ofere replica, trecându-și în cont propria serie de trei jocuri. Atunci când setul inaugural putea să meargă în orice direcție, ocupanta poziției 39 în clasamentul mondial provizoriu a avut șansa de a prelua controlul manșei. Neputând să servească pentru ea, Sorana a cedat toate punctele în game-ul următor pe propria lansare, momentul psihologic al confruntării părând deja consumat. Din nefericire, startul și evoluția actului secund au validat premisa respectivă, nivelul de acuratețe al favoritei 6, scăzând serios, atunci când rarele șanse au mai apărut.

Drept urmare, misiunea teoretice outsidere a devenit menținerea propriei constanțe pentru a nu mai permite o posibilă revenire de cealaltă parte a fileului. Așadar, oarecum fulgerător și dureros după un prim rezultat impecabil, Cîrstea s-a văzut depășită foarte clar în a doua secvență a partidei. Scorul ideal din prima confruntare a fost urmat de numai cinci jocuri câștigate pentru ea, Amanda Anisimova impunându-se cu 6 – 4 ; 6 – 1, asigurându-și fără alte emoții, biletul către sferturile de finală din cadrul Summer Set 2.

Cu siguranță mai frustrantă pentru pasionații sportului alb, a devenit realitatea că o posibilă și foarte așteptată întâlnire directă dintre sportiva născută în Dâmbovița și Irina Begu. În schimb, călătoria pretendentei din Statele Unite se va intersecta cu cea a versatilei combatante din capitală. Pentru atât de multe cazuri, aceasta din urmă a demonstrat că orice ipostază în care își aduce bagajul tehnic complet, potențialul există în fiecare turneu.

Din Cleveland, în Tenerife, iar apoi odată cu revenirea la Antipozi, prestațiile elevei pregătite de Victor Crivoi au demonstrat consistență. Iar, reușita conturată în fața uneia dintre tenismenele remarcate ale stagiunii anterioare, Jessica Pegula, a bifat doar cel mai recent exemplu. Următoarea provocare a urcat cu siguranță miza competițională, iar competitivitatea de care Jasmine Paolini dă dovadă în circuit devine imposibil de negat. Campioană a Openului Sloveniei, reprezentanta Peninsulei a impresionat prin ascensiunea sa, iar triumful sugerat a propulsat-o către o poziție superioară la capătul lui 2021, comparativ cu adversara sa din optimile australe.

Drept dovadă, momentul ascendent a rămas pentru o mare parte din cadrul primei treimi a confruntării, în dreptul italiencei. După ce nu a reușit să își convertească, combatanta de 26 de ani și-a adjudecat patru secvențe consecutive, în tentativa sa de a tranșa foarte rapid scorul primului act. Fără să mai poată să își recapete în timp inspirația, oponenta ei s-a recunoscut depășită, însă doar temporar.

Știind că deține resurse suficiente pentru a controla mai ușor duelurile de forță, Begu s-a arătat într-o deosebită dispoziție mentală. Primul joc din al doilea act i-a oferit oportunitatea debutului ideal, însă chiar dacă Jasmine a izbutit să reintre în calcule, românca a rămas implicată la maxim spre retur. Împingerea disputei în manșa a treia s-a arătat prompt, în cele din urmă, ea fiind apoi confirmată printr-o evoluție la fel de inspirat dozată în secvențele de maximă importanță.

Din nou, disputele de lungime imensă au fost tratate cu destulă siguranță, deși potențialul unui final dramatic ar fi putut exista. Anulând o nouă tentativă a reechilibrării totale a scorului, Irina Begu a semnat alte două break-uri în succesiune, ce au adus-o spre linia de sosire, tabela arătând 3-6; 6-2; 6-3. Victoria a venit meritat la capătul unei dispute transpuse într-un ritm rapid, sfertul de finală al Summer Set 2 fiind deja un semn excelent în dreptul bucureștencei de 31 de ani.

Mutându-ne atenția spre primul tabloul WTA de la Melbourne, asigurarea prezenței românești printre ultimele opt concurente a fost bifată. Simona Halep a fost cea obligată să încheie runda inaugurală, rezistența și agresivitatea etalate cu Destanee Aiava devenind un indiciu important asupra potențialului celei mai titrate exponente de la fileu din istoria țării noastre.

Gabriela Ruse știa că următoarea ei provocare va presupune o eventuală revanșă a episodului categoric tranșat la Cluj, de partenera sa în jocul de dublu. Întrebarea s-a pus și în sensul în care confruntarea din regiunea Victoria s-ar fi putut prezenta cumva diferit față de cea din Transilvania, fiind conștienți că prestațiile de mare calibru s-au grupat fenomenal din partea multiplei campioane de Mare Șlem împotriva conaționalelor.

În plus, pe o scenă atât de mare precum Rod Laver Arena, presiunea nu s-a îndreptat decât pe umerii mai tinerei sale colege. Similitudinile cu jocul toamnei precedente s-au respectat majoritar încă de la startul de joi, ambele jucătoare arătându-se capabile să pună probleme la retur. Dar, campioana Openului European nu a reușit să mențină ritmul, de la un game la următorul, decât în debuturile ambelor manșe.

Destule erori, dar și suficiente lovituri spectaculoase au presărat un duel ce poată încânta mereu stilistic. Însă, chiar dacă a doua favorită a Summer Set 1 nu și-a atins imediat nivelul maxim, echilibrul a fost îndepărtat treptat și iremediabil. Nici măcar apropierea ploii și ridicarea acoperișului pe arena supremă a complexului australian, nu a împiedicat o concluzie mai echilibrată.

Precum la Cluj, în pofida unui prim joc acontat în manșa secundă, Gabriela Ruse nu a izbutit să găsească soluții pentru a-i aplica excepționalei sale conaționale o presiune suplimentară, dar constantă, care să complice măcar ecuația. Cu doar trei pași greșiți în întreaga amiază, dominația de la primire a propulsat-o pe Simona Halep spre sferturile de finală, scorul de 6-2; 6-1, fiind elocvent pentru acțiunea unei singure ore aproximative de joc efectiv.

La jumătatea primului capitol al periplului australian, aspectele indică posibilități evidente pentru ca jucătoarele de top ale tenisului românesc să își continue forma bună. Dar, activitatea complexă a sportului alb va continua la Melbourne sub amprenta oricărei posibilități, vizibile și până acum.

