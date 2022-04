Revenirea în celebrul complex CajaMágica s-a dovedit favorabilă pentru cea mai de succes tenismenă a țării noastre. Simona Halep, necotată în rândul favoritelor pentru prima dată din 2013 încoace, a dus la capăt o primă confruntare excelentă la Madrid, venită după aproximativ cinci săptămâni de pauză.

Noua elevă a lui Patrick Mouratoglu a urmat, pe terenul central, înfrângerii suferite de Sorana Cîrstea, însă a bifat o prestație grozavă contra lui Shuai Zhang, în primul joc pe zgură din 2022. În schimb, dubla fostă câștigătoare din capitala Spaniei nu a fost acompaniată în runda a doua nici de Sorana Cîrstea și nici de Irina Begu, care a cedat cu probleme fizice în fața Belindei Bencic.

Importanța regăsirii echilibrului are de-a face atât de des cu intuiția spre cheia succesului, indiferent cât de mare s-ar dovedi greutatea obstacolelor. Întocmai, se demonstrează în timp că nu toate piedicile apar identic, întrucât fiecare experiență pe care o considerăm obișnuită își poate demasca rapid schimbările. În cazul respectiv, condiția performerului va ieși la suprafață, deși pretendenții întâmpină și episoade nedorite. Pe drumul solitar, dar și colectiv, vechile repere vor ajuta inclusiv în condițiile cumva mai puțin prielnice. Într-o situație aparte, se presupune că navigarea va arăta mai puțin prielnică.

În cazul concurenței active, precum cadrele individuale ne-o transmit, controlul asupra propriilor evoluții va deveni indispensabil. Deseori, când valoarea ajunge la un punct enorm, disponibil însă pentru tot mai mulți protagoniști, diferențele tot scad. În continuare, gestionarea atuurilor va complimenta aproape obligatoriu abilitățile. Printre mediile performanțelor ce se încadrează într-o legătură precum cea descrisă, este acela petrecut la fileu. În permanență, noi nuanțe apar la orizont, însă esența succesului se ilustrează și datorită consistenței.

Evident însă, este de recunoscut că proba de anduranță, care este în prezent tenisul mondial, nu s-a putut baza aproape deloc pe continuitate. Practic, va trebui să revenim asupra celor două campanii în care reperele s-au modificat drastic, uneori, chiar permanent. Tranziția pare așadar să își găsească finalitatea după lungi căutări, iar prezumpția subliniată continuă să se extindă, în momentul în care pășim în a doua treime a stagiunii curente. După cum bine știm, atât pentru circuitul fetelor, cât și al băieților în egală măsură, acțiunea se concentrează integral pe suprafața roșie, care deja a scos la lumină noi mențiuni a remarcabile.

Va deveni mai probabil în continuare ca ritmul să nu mai reprezinte o dificultate, pentru atleți care s-au confruntat cu recente obstacole, după cum vom vedea. Însă, raportându-ne o dată în plus la capitolul feminin, o singură locație, excluzând-o pe cea de Mare Șlem, beneficiază de un context considerat la fel de important. Categoric, aceea este reprezentată de cel mai important complex profesionist al Peninsulei Iberice, unul cu puternice legături spre țara noastră, atât pe teren, cât și în afara sa.

Pentru mai bine de două decenii, Openul Madridului este un punct al calendarului ce niciodată nu va trece neobservat. Începând din primii ani ai actualului mileniu, competiția capitolină din Spania și-a mărit constant accentul și grandoarea pentru concurenții de elită. O mare parte din anii sugerați au fost parcurși sub tabloul managerial al lui Ion Țiriac. Dar, deși lucrurile nu mai stau astfel și în prezent, interesul, mai ales sub drapel tricolor rămâne realmente ridicat. Prin corelație, nivelul competițional în sine se dovedește în fiecare an, unul dintre cele mai pretențioase, în sens pozitiv.

Nu devine o coincidență faptul că, fără invitații aplicate în actuala ediție, țara noastră nu s-a bucurat decât de două prezențe asigurate pe tabloul principal atât de puternic; chiar și în condițiile în care jucătoarea absolută a momentului, Iga Świątek a hotărât să nu participe la competiția casei magice din Spania. Însă, până și în absența noii lidere autoritare a clasamentului WTA, instrumentele unei competiții de primă calitate s-au remarcat încă din secvențele de debut.

Putem completa ultimul aspect cu faptul că terenurile ce beneficiază de acoperișul retractabil au avut nevoie imediată de protecție. Ca urmare, o ploaie madrilenă foarte puternică nu a împiedicat debutul primului meci desfășurat pe arenă centrală, care de la ediția prezentă îi poartă doar omagiu legendei prezente la fiecare dintre finale, Manolo Santana. Datorită tragerii la sorți cu siguranță, acțiunea a demarat având-o în prim-plan, mai întâi, pe Sorana Cîrstea.

Pentru destule săptămâni, inclusiv în 2022 ea a fost atleta ce a oferit impresia că produce cel mai bun tenis dintre conaționalele sale. Înfrângerea clară contra Simonei Halep de la Indian Wells a demonstrat totuși altceva, moment în care traiectoria a început să alunece într-un pasaj mai puțin dorit. Singura sclipire reală a lunii în curs a venit în runda a doua de la Istanbul, însă chiar și salvarea a două șanse de meci, transformată în victorie apoi, a intervenit pe fondul prestației mai puțin constante. În schimb, chiar dacă a cedat contra Veronikăi Kudermetova în penultimul act din Turcia, românca a arătat din nou dispusă la efort maxim. Din păcate, misiunea inaugurală spaniolă s-a arătat prea dificilă.

Inițial, împotriva unei oponente precum este Nuria Párrizas Díaz, ajunsă la 30 de ani, exponenta din Dâmbovița a plecat fără vreo îndoială cu șansa principală. Dar, un punct forte de partea favoritei gazdelor îl reprezintă, pe lângă suficienta experiență, constanța în joc. Iar, într-un debut al partidei ezitant din partea ambelor, românca a fost cea care și-a regăsit mai des cadența. Schimburile intense au balansat în favoarea adversarei sale în condițiile în care greșelile s-au tot adunat. Drept consecință, în ciuda a destule reușite, dezavantajul s-a extins periculos. Cumva frustrant, doar în condițiile unui foarte posibil 1 – 5, prestația favoritei a urcat evident. Însă, pe undeva surprinzător, atleta mai slab clasată nu s-a lăsat deloc intimidată.

Ea și-a menținut cu destul calm avantajul celui de-al doilea break obținut inițial, însă setul inaugural nu a dus deloc lipsa dramatismului. Multiple șanse de restabilire a egalității au fost ratate, iar Díaz și-a trecut în cont manșa de care cu siguranță a avut nevoie pentru a crede complet în cel mai valoros succes al carierei. Cîrstea a încercat să ofere o reacție concludentă, însă numeroase din execuțiile ce au prins limitele terenului cu alte ocazii, s-au oprit des în fileu. Pe de altă parte, oponenta sa a înlăturat cu succes orice situație care s-ar fi putut transforma într-una de presiune.

Ulterior, iberica a izbutit să contraatace mai eficient la retur, forțându-și din nou pătrunderea în avantaj. La acel moment, replica a început să se diminueze deosebit de serios, partida începând să pară realmente unidirecțională. O dată în plus, atunci când deficitul s-a dovedit insurmontabil, Sorana nu a fost dispusă să cedeze imediat confruntarea. Însă, eforturile sale pentru o potențială revenire s-au oprit la fiecare șansă pentru break irosită.

Depășind cu bine și cel mai lung joc al segmentului secund, Parrizas-Diaz a celebrat pe măsură, printr-un 6 – 4 ; 6 – 2, primul ei succes împotriva unei componente a topului 30 WTA. Prin contrast, eliminarea destul de greu de anticipat a Soranei Cîrstea după prima oră și jumătate de joc a lăsat locul pe terenul central unei conaționale, dar și foste duble campioană la Madrid (într-o zi a contrelor româno-spaniole inclusiv în ce privește rugby-ul de campionat mondial, favorabile stejarilor).

Categoric, planificarea primăverii pentru Simona Halep nu a urmat cursul dorit de la început. Accidentarea în reala încleștare californiană cu Iga Świątek a însemnat în cele din urmă o absență importantă. Însă, ratarea duelului din barajul Billie Jean King Cup cu Polonia a fost într-o anumită măsură contrabalansată de anunțul startului colaborării oficiale cu Patrick Mouratoglu, una ce ar fi părut total imposibilă, nu mai devreme de două sezoane în urmă.

Așadar, prima provocare pe un drum care s-a profilat extrem de greu i-a adus-o în față pe Shuai Zhang. O adversară din China permanent incomodă – responsabilă pentru un eșec și mai dur suferit de Sorana Cîrstea recent, în Miami – a înfruntat-o pe fosta laureată din 2016 și 2017 în prima confruntare a ei pe zgură de la nefasta seară a accidentării romane, în mai 2021. Imediat, însă, un prim avantaj pentru multipla campioană de Mare Șlem a devenit vizibil, cât privește prospețimea. Practic, singurul aspect pozitiv excluzând refacerea după o problemă medicală gravă este acesta, iar românca și-a putut etala cu încredere întregul arsenal.

Cu un prim serviciu setat cu succes la standarde excepționale, sarcina experimentatei asiatice a devenit complicată în a putea pune reale probleme de-a lungul actului întâi. Inclusiv la retur, ritmul constănțencei a arătat excelent, condiții în care desprinderea pe tabelă s-a materializat rapid. Chiar și în situațiile în care Zhang ar fi putut profita pentru a reveni, răspunsul de peste fileu a venit prompt. După aproximativ 30 de minute, atenția s-a relocat manșei secunde, după multe momente în care Simona a reușit să arate nivelul maxim. Doar că, indiferent care ar fi fost numele tehnicianului său în ultima perioadă, adevărata dilemă a debutului de manșă secundă a părut să rămână în picioare și la Madrid.

Cu mult credit de partea sa, experimentata atletă din afara Europei a reușit să îndrepte destule nereguli în joc și să preia inițiativa. Însă, crucial pentru economia disputei, Halep nu a permis o consolidare de altfel iminentă a avantajului: 0 – 2 ; 0 – 40. Brusc, în momentul respectiv, lucrurile s-au regrupat absolut remarcabil și datorită ezitărilor de la serviciu ale chinezoaicei. Fructificarea fiecărei oportunități de break contabilizate s-a dovedit într-adevăr aspectul hotărâtor.

Prin intermediul încrederii ridicate, inclusiv în prima lovitură, românca a izbutit să câștige patru game-uri succesive, urmând să înlăture șansa pe care Zhang a avut-o pentru a reechilibra tabela. Ca urmare, multiple momente în care confruntarea s-ar fi putut complica au fost transpuse în favoarea Simonei Halep. 68 de minute au fost suficiente pentru o victorie dătătoare de speranțe, inclusiv pentru Patrick Mouratoglu: un 6 – 2 ; 6 – 3, cu mare dispoziție la efort și sprijin din tribune pe măsură.

Dacă în dreptul fostei campioane din Caja Mágica, lucrurile aveau să se complice pe tablou începând din turul secund, ultima reprezentantă a României a întâmpinat un obstacol prim imposibil de depășit. La capătul unui traseu în calificări excelent, Irina Begu a intenționat să îi pună probleme campioanei olimpice în exercițiu, Belinda Bencic.

Într-un decor considerat mereu plăcut pentru jucătoarea din capitală, ploaia a întârziat debutul pe terenul al treilea. Elvețiana învingătoare la Tokyo a avut destule dificultăți în a se detașa pe parcursul primei manșei, considerând o rezistență notabilă a capitolinei. Evident, cadența și simțul suprafeței s-a regăsit evident de partea sa inițial, mai ales la primire. Cu mare greutăți, diferența s-a făcut în favoarea capului de serie 11, după numeroase oportunități nefructificate de ea, spre frustrarea ambelor combatante, cu privire la combativitate.

Din păcate, problemele apărute pe undeva brusc în zona gleznei pentru eleva lui Victor Crivoi au împiedicat o desfășurare mai echilibrată a secvenței secunde. Bencic și-a menținut focusul cu succes, reușind să controleze dinamica setului, în ciuda faptului că oponenta a avut propriile secvențe potențial pozitive. În cele din urmă, Begu a fost nevoită să părăsească competiția principală de simplu, după cinci jocuri trecute în cont pe tabloul formal, într-o confruntare cu desfășurare particulare.

Astfel, dacă o altă dovadă ar mai fost necesară, în ciuda tuturor problemelor întâmpinate deja în actuala stagiune, Simona Halep a demonstrat – și doar cu ajutorul primei zile de concurs la Madrid – că păstrează o formă superioară compatrioatelor. Totodată, însă, drumul pe zgură se află abia în prima fază, cu multe demonstrații importante urmând în tenisul mondial feminin, pe tărâm iberic, dar nu numai.

